El fuerte cruce entre Adrián Pallares y Karina Iavícoli por el programa de Yuyito González

TENSO CRUCE Los conductores de #Intrusos consiguieron la rutina del programa de Yuyito y, mientras hablaban de la filtración, Adrián Pallares cruzó a Karina Iavícoli por su opinión al respecto. pic.twitter.com/VIRTp5kWj4 — TeleBizarra (@TeleBizarra) April 7, 2025



"Es motivo de que echen a alguien, disculpame pero no es una pavada", consideró la comunicadora. Fue en ese entonces que el conductor le contestó tajante: "Yo no llamaría que echen a nadie Kari". Y recibió como respuesta: "No, no te confundas con lo que estoy diciendo".