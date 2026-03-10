"Desvalorizada": Pilar Smith recordó su salida de Telefe y no perdonó

Nancy Pazos prepara una ofensiva legal contra Telefe

La periodista Nancy Pazos tampoco se fue bien de Telefe, a tal punto que hay un fuerte rumor de que iniciaría acciones legales contra el canal.

Ángel de Brito aseguró que la decisión de que la panelista no continúe fue de la empresa, pese a que Georgina Barbarossa habría manifestado su deseo de que siguiera en el programa. “Nancy Pazos fuera de Telefe. Hoy ya lo confirmó Georgina”, contó el periodista al dar la primicia.

De acuerdo a lo explicado por el conductor de LAM, la comunicadora llevaba ocho años trabajando en la señal y su contrato se había extendido hasta diciembre. Sin embargo, mientras el resto del panel habría renovado antes del verano, la comunicadora seguía esperando una respuesta.

Es por eso que finalmente decidió enviar una carta documento para que el canal confirme formalmente su desvinculación. "Nancy se va a dar por despedida", comentó el conductor del programa de espectáculos y posteriormente agregó: "En la carta documento va a pedir lucro cesante y destrato laboral".

