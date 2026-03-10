Si bien en la actualidad Pilar Smith se desempeña en LAM por medio de la pantalla de América TV, lo cierto es que a la periodista le quedó un pésimo recuerdo de lo que fue su salida de Telefe y en diálogo con el ciclo de streaming Ya fue todo aprovechó para arremeter con sus declaraciones.
"Desvalorizada": Pilar Smith recordó su salida de Telefe y no perdonó
La periodista, que actualmente se desempeña como panelista de LAM, reveló que su última etapa en Telefe no fue como esperaba y lanzó un tajante descargo.
En primera instancia, la comunicadora destacó su presente en el programa que conduce Ángel de Brito y a pesar de reconocer sus fricciones al aire con su colega Matilda Blanco, expresó: "Me encanta estar en este momento de mi vida en este lugar".
Fue posteriormente que añadió que como "angelita" se siente valorada y no fue así durante el último tiempo por el canal de las pelotas: "En Telefe creo que el último tiempo estaba totalmente, digamos, devalorizada. No les importaba el espectáculo, no me daban el lugar que yo creo que merezco".
De esta forma, dejó en claro que su trabajo actual representa una especie de revancha profesional, donde siente que finalmente puede mostrar su trabajo y opinión con libertad. Aunque el recuerdo de su etapa final en la reconocida compañía televisiva aún le genera malestar.
Nancy Pazos prepara una ofensiva legal contra Telefe
La periodista Nancy Pazos tampoco se fue bien de Telefe, a tal punto que hay un fuerte rumor de que iniciaría acciones legales contra el canal.
Ángel de Brito aseguró que la decisión de que la panelista no continúe fue de la empresa, pese a que Georgina Barbarossa habría manifestado su deseo de que siguiera en el programa. “Nancy Pazos fuera de Telefe. Hoy ya lo confirmó Georgina”, contó el periodista al dar la primicia.
De acuerdo a lo explicado por el conductor de LAM, la comunicadora llevaba ocho años trabajando en la señal y su contrato se había extendido hasta diciembre. Sin embargo, mientras el resto del panel habría renovado antes del verano, la comunicadora seguía esperando una respuesta.
Es por eso que finalmente decidió enviar una carta documento para que el canal confirme formalmente su desvinculación. "Nancy se va a dar por despedida", comentó el conductor del programa de espectáculos y posteriormente agregó: "En la carta documento va a pedir lucro cesante y destrato laboral".
