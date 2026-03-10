El Atlético de Madrid del Cholo Simeone negocia por una estrella del PSG

Lee Kang-in, futbolista del PSG. El surcoreano Kang-in Lee, hoy en el PSG, es uno de los nombres que el Atlético de Madrid ya sigue de cerca para el próximo mercado. JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

En el actual esquema colchonero, Barrios suele ocupar un rol de mediocentro no tan defensivo (una función más cercana a la que puede desempeñar Johnny Cardoso), mientras el capitán Koke Resurrección, también con un perfil más posicional y de contención, se acerca al tramo final de su etapa en el club. Con José María Giménez también en el radar de posibles salidas y Antoine Griezmann con serias opciones de marcharse al Orlando City en verano, el surcoreano aparece como un jugador capaz de adaptarse incluso a posiciones más adelantadas dentro del ataque rojiblanco.

El segundo tapado que encaja perfecto en el esquema colchonero

Pero en paralelo aparece otro nombre en el radar rojiblanco: el del brasileño Ederson, mediocampista del Atalanta, ex Corinthians y Salernitana, que se ha consolidado como una de las piezas más importantes del conjunto italiano en las últimas temporadas.

Según reveló el periodista Moretto, especializado en el mercado del Atlético, el Atlético de Madrid y Atalanta mantendrán conversaciones el próximo mes con la intención de avanzar hacia un posible acuerdo para el verano. La idea del club colchonero es intentar cerrar la operación con tiempo y asegurarse al jugador antes de que otros equipos europeos entren en la puja.

A diferencia del perfil del futbolista del PSG, Ederson es un mediocentro de corte mucho más defensivo, con una presencia muy marcada en la recuperación y el equilibrio del equipo. Se trata de un rol que el Atlético ha sufrido especialmente tras la salida de Rodrigo De Paul, un futbolista muy polivalente que combinaba marca, despliegue físico y salida con balón desde el mediocampo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatteMoretto/status/2021146399635574801?s=20&partner=&hide_thread=false El Atlético de Madrid quiere atar a Éderson antes del verano. https://t.co/h3dt39D3nf — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 10, 2026

Actualmente brilla en un equipo que sorprendió en la Champions League y que tendrá su cruce de octavos ante el Bayern Múnich. El conjunto italiano intentará imponerse al gigante alemán tras eliminar al Borussia Dortmund, un rival con historial favorable en la competición.

Su capacidad para recuperar, sostener el ritmo del partido y aportar energía en la presión lo convierten en un perfil muy valorado por Diego Simeone, que busca reforzar esa zona del campo con un jugador capaz de darle equilibrio al equipo en la próxima temporada.

Con el Grupo Apollo comenzando a marcar el rumbo institucional del club, el Atlético de Madrid también empieza a delinear el próximo proyecto deportivo. Mientras el mercado de verano aún queda lejos, en el Metropolitano ya trabajan para sumar talento y músculo competitivo, con la ambición de volver a disputar la cima de LaLiga frente a Real Madrid y FC Barcelona.

-------------

+ de Golazo24:

¿Se queda? El Cholo Simeone puja por Nico González, pero Mateu Alemany duda

Kylian Mbappé, entre su rodilla, el City y el Mundial: París, Ester Expósito y tensión en Madrid

Escándalo en Barcelona: Xavi revela que Laporta boicoteó el regreso de Messi

Los duelos de los octavos de final de la Champions League ya están confirmados

Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España