El Atlético de Madrid empieza a mover fichas pensando en el próximo mercado de verano. Con el Grupo Apollo listo para asumir el timón del club en los próximos días, el Cholo Simeone ya trabaja en posibles refuerzos para cubrir salidas y seguir reforzando una plantilla que busca dar un salto competitivo.
SE MUEVE APOLLO
El Atlético de Madrid del Cholo Simeone negocia por una estrella del PSG
Con el Grupo Apollo a punto de entrar en el club, el Atlético de Madrid ya trabaja en su primer gran objetivo del mercado.
La entrada del fondo estadounidense en la estructura accionaria rojiblanca fue acordada hace tiempo, pero ahora llega el momento de su activación en la toma de decisiones. Según distintos medios españoles, esta misma semana se celebrarán reuniones clave que marcarán el inicio de esta nueva etapa, con el fondo ganando peso en el órgano de gobierno mientras Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo continúan vinculados al club.
La idea es acompañar ese nuevo impulso económico también desde lo deportivo. En los últimos mercados, el Atlético ya reforzó su plantilla con nombres como Julián Álvarez, Ademola Lookman, Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Marc Pubill, Álex Baena y Thiago Almada, movimientos que buscaban acercar al equipo al nivel de Real Madrid y FC Barcelona. Ahora aparecen no solo uno, sino dos nuevos objetivos de peso: futbolistas consolidados en PSG y Atalanta que el club ya empieza a negociar.
El mediocampista del PSG que el Atlético sigue de cerca
Uno de los nombres que aparece en la agenda del Atlético de Madrid, el más importante de ellos y por quien ya preguntó el equipo colchonero, es el del surcoreano Kang-in Lee, futbolista del Paris Saint-Germain cuya situación ya había sido discutida entre las partes durante el pasado mercado de invierno. Así lo informó el periodista Matteo Moretto.
El perfil del asiático encaja con lo que busca Diego Simeone para renovar el mediocampo rojiblanco. Se trata de un mediocentro con vocación ofensiva, capaz de jugar por dentro pero también de adelantar su posición algunos metros, algo que le permitiría formar sociedad con Pablo Barrios o incluso convertirse en una alternativa dentro de esa zona del campo.
En el actual esquema colchonero, Barrios suele ocupar un rol de mediocentro no tan defensivo (una función más cercana a la que puede desempeñar Johnny Cardoso), mientras el capitán Koke Resurrección, también con un perfil más posicional y de contención, se acerca al tramo final de su etapa en el club. Con José María Giménez también en el radar de posibles salidas y Antoine Griezmann con serias opciones de marcharse al Orlando City en verano, el surcoreano aparece como un jugador capaz de adaptarse incluso a posiciones más adelantadas dentro del ataque rojiblanco.
El segundo tapado que encaja perfecto en el esquema colchonero
Pero en paralelo aparece otro nombre en el radar rojiblanco: el del brasileño Ederson, mediocampista del Atalanta, ex Corinthians y Salernitana, que se ha consolidado como una de las piezas más importantes del conjunto italiano en las últimas temporadas.
Según reveló el periodista Moretto, especializado en el mercado del Atlético, el Atlético de Madrid y Atalanta mantendrán conversaciones el próximo mes con la intención de avanzar hacia un posible acuerdo para el verano. La idea del club colchonero es intentar cerrar la operación con tiempo y asegurarse al jugador antes de que otros equipos europeos entren en la puja.
A diferencia del perfil del futbolista del PSG, Ederson es un mediocentro de corte mucho más defensivo, con una presencia muy marcada en la recuperación y el equilibrio del equipo. Se trata de un rol que el Atlético ha sufrido especialmente tras la salida de Rodrigo De Paul, un futbolista muy polivalente que combinaba marca, despliegue físico y salida con balón desde el mediocampo.
Actualmente brilla en un equipo que sorprendió en la Champions League y que tendrá su cruce de octavos ante el Bayern Múnich. El conjunto italiano intentará imponerse al gigante alemán tras eliminar al Borussia Dortmund, un rival con historial favorable en la competición.
Su capacidad para recuperar, sostener el ritmo del partido y aportar energía en la presión lo convierten en un perfil muy valorado por Diego Simeone, que busca reforzar esa zona del campo con un jugador capaz de darle equilibrio al equipo en la próxima temporada.
Con el Grupo Apollo comenzando a marcar el rumbo institucional del club, el Atlético de Madrid también empieza a delinear el próximo proyecto deportivo. Mientras el mercado de verano aún queda lejos, en el Metropolitano ya trabajan para sumar talento y músculo competitivo, con la ambición de volver a disputar la cima de LaLiga frente a Real Madrid y FC Barcelona.
