Los duelos de los octavos de final de la Champions League ya están confirmados

Puskás Aréna Budapest El Puskás Aréna, en Budapest, recibirá la gran final de la Champions League y coronará al nuevo rey de Europa.

Del otro lado, el Madrid llega con más tensión. Eliminado de la Copa del Rey, pero vivo en LaLiga (a solo un punto del FC Barcelona) y tras una clasificación más exigente en Europa, fuera de los ocho primeros y con polémicas internas tras el cruce ante el Benfica. Un gigante herido que suele crecer en este tipo de escenarios.

Paris Saint-Germain vs Chelsea:

Cruce de proyectos bajo presión. El Chelsea logró meterse entre los ocho mejores y llega con menor carga de partidos europeos. Tras conquistar la UEFA Europa Conference League y clasificarse a Champions vía liga, hoy marcha quinto en la Premier y necesita justificar sus mercados de fichajes multimillonarios. Sigue en la FA Cup, pero quedó fuera de la EFL Cup ante el Arsenal. El torneo europeo aparece como su gran escenario para validar la inversión.

BREAKING: Champions League full draw and… road to Budapest. pic.twitter.com/ah9jxZIdmF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2026

El PSG, en cambio, viene de un desgaste mayor: eliminó con lo justo al AS Monaco en el clásico francés y lidera la Ligue 1 con apenas dos puntos de ventaja sobre el Lens. Ya fuera de la Copa de Francia, el equipo de Luis Enrique se juega buena parte de su credibilidad en liga y Champions.

Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur:

El Atlético sigue vivo en la Copa del Rey, pero en liga está cuarto, por detrás de Villarreal, Barcelona y Real Madrid. Con un plantel amplio tras las nuevas incorporaciones, deberá administrar energías en medio de rumores sobre el futuro de Antoine Griezmann, José María Giménez y hasta del propio Diego Simeone, bajo la mirada de los nuevos accionistas vinculados al grupo Apollo.

Del lado inglés, la presión es total. Daniel Levy necesita resultados urgentes. El Tottenham viene de ganar la Europa League y de despedir a su técnico australiano tras el título continental. Sin embargo, en Premier marcha 16°, a solo cuatro puntos del descenso. Invirtió millones y cambió la plantilla varias veces; ahora necesita competir fuerte en Champions mientras pelea por salir de la zona baja.

El resto de las llaves

Si hay un cruce que definirá a la verdadera cenicienta de esta edición es el que protagonizan el Bodø/Glimt y el Sporting CP. El conjunto noruego ya dio uno de los golpes más resonantes al dejar fuera al Inter Milan de Lautaro Martínez, un peso pesado europeo que parecía tener asegurado su lugar en la fase final. Del otro lado, el Sporting llega en pleno auge competitivo, consolidando un proyecto joven y ambicioso que busca recuperar protagonismo continental. De ese cruce saldrá el equipo sorpresa que puede incomodar a cualquiera.

Otro foco de atención está en el Atalanta, que volvió a demostrar su carácter europeo eliminando al Borussia Dortmund, uno de los rivales más consistentes de la última década en Champions. El equipo de Bérgamo, fiel a su identidad ofensiva y vertiginosa, tendrá ahora una prueba mayor ante el Bayern Munich, en una llave que medirá intensidad italiana contra jerarquía alemana.

"That's the standout route - Arsenal are the winners of that draw"



Charlie Austin reacts to the Champions League round of 16 draw pic.twitter.com/olKd3UOkOR — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 27, 2026

En paralelo, el Bayer Leverkusen se medirá ante el Arsenal en un duelo que enfrenta dos modelos de crecimiento sostenido, mientras que el Galatasaray intentará frenar al Liverpool, que mantiene su ambición europea intacta. El FC Barcelona, por su parte, visitará al Newcastle United en una serie que pondrá a prueba su equilibrio entre juventud y experiencia.

Los octavos de final se disputarán a doble partido. Los encuentros de ida están programados para el 10 y 11 de marzo, mientras que las vueltas se jugarán el 17 y 18 del mismo mes. Los equipos que terminaron entre los ocho primeros en la fase liga definirán la serie como locales, una ventaja nada menor en eliminatorias de este calibre.

El cuadro ya está armado. Gigantes, proyectos emergentes y sorpresas conviven en una edición que no concede margen de error. A partir de marzo, cada llave será una final anticipada.

