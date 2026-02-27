La Luna se volverá asombrosamente roja: Cómo ver el eclipse lunar total de marzo 2026

¿Dónde se podrá ver el eclipse lunar total de marzo 2026?

El eclipse lunar total de marzo será visible en su totalidad en el este de Asia y Australia, indica la NASA. También, en el Pacífico, América del Norte, América Central y en el extremo occidental de América del Sur.

Mientras, el eclipse será parcial en Asia Central y gran parte de América del Sur. No será visible en África ni en Europa.

En Argentina, el eclipse lunar se observará de manera parcial. Esto también dependerá de las condiciones climáticas.

Se prevé el inicio del eclipse penumbral, a las 08:44 TU (05:44 en Argentina); el punto máximo del eclipse, a las 11:33 TU (08:33 en Argentina); y el fin del el eclipse, a las 14:22 TU (11:22 en Argentina).

Para disfrutar de este eclipse lunar no hay necesidad de usar equipo especial. Busca un lugar con vista despejada. Aunque si se utiliza binoculares y telescopio se podrían apreciar mejor los detalles.

LUNA LLENA FREEPIK La Luna se verá diferente este 3 de marzo: ¿Qué ocurrirá?

¿Por qué la Luna se vuelve roja durante un eclipse lunar?

Durante un eclipse lunar total, la Luna adquiere un color rojo oscuro o anaranjado. Por algo se le conoce como "Luna de Sangre".

"Esto se debe a que nuestro planeta bloquea la mayor parte de la luz solar que llega a la Luna, y la luz que sí alcanza la superficie lunar se filtra a través de una gruesa capa de la atmósfera terrestre", explica la NASA-.

"Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna", agrega.

Eclipses 2026

2026 es un año marcado por varios eclipses.

El 12 de agosto ocurrirá uno de los más esperados: Un eclipse solar total, e incluso ya le llaman el eclipse solar del siglo.

Este eclipse solar total será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. Se verá parcialmente en Europa, África, América del Norte, el Océano Atlántico, el Océano Ártico y el Océano Pacífico.

En cuanto a eclipses lunares, el 27 y 28 de agosto, habrá un eclipse lunar parcial, que se presenciará en América, Europa, África, Asia Occidental.

Con ello, 2026 se corona como un año extraordinario para los observadores del cielos y de los eclipses.

