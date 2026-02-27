Gol en contra de la IGJ desespera a Santiago Caputo, Clarín y La Nación

¿Cómo fue que Daniel Vítolo, Profesor Titular de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UBA, se arriesgue a semejante papelón, con consecuencias judiciales posibles para él en lo personal, si la AFA prueba lo que sucedió en aquella Asamblea? Un misterio.

IGJ

La DPPJ acaba de certificar que la sede de AFA es Mercedes 1366 (B1629), Pilar, Provincia de Buenos Aires.

La IGJ sólo tiene por delante la apelación en sede judicial.

Gol en contra de Vítolo, quien en Linkedin llegó a desplegar su orgullo: “Fui elegido como uno de los 100 juristas convocados por la Comisión Redactora designada por Decreto 191/2011 para redactar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994”.

A la historia pasará por fracasar en intentar simular una infracción de AFA.

Pero el capítulo más grave es para Clarín y La Nación: tremendo para un medio de comunicación mostrar que su pólvora está mojada.

