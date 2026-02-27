Arden las redacciones de Clarín y La Nación: sostener la ofensiva de Santiago Caputo contra AFA (Asociación del Fútbol Argentino) es cada vez más complicado. La IGJ (Inspección General de Justicia), que hizo el ridículo con la recaudación de Santi Maratea con Independiente de Avellaneda, ahora protagoniza un desastre.
REVÉS DE LA OFENSIVA CONTRA AFA
Gol en contra de la IGJ desespera a Santiago Caputo, Clarín y La Nación
A la IGJ le va peor que contra Santi Maratea: el domicilio de AFA es en Pilar, no en CABA ¿cómo Daniel Vítolo aceptó el papelón? Traspié de Clarín y La Nación.
Luego, cualquier contador público conoce que ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) no podrá imponer su criterio de infracción de la asociación civil sin fines de lucro AFA en el depósito de tributos, por más vueltas que gire Andrés Daniel Vázquez. Es más fácil que su Huracán de Parque Patricios sea campeón del Apertura 2026 a que ARCA 'emboque' a AFA.
ARCA podrá conseguir un procesamiento durante marzo pero en estas cuestiones lo que importa es cómo queda todo luego de la apelación. Todos conocen las limitaciones del magistrado Diego Amarante. No podrá sostener sus argumentos.
Domicilio bonaerense
La IGJ (Inspección General de Justicia) estuvo presente en la Asamblea de AFA cuando se votó y aprobó el traslado de su domicilio del territorio de la Inspección General de Justicia (CABA) al de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (Provincia de Buenos Aires). Y los veedores presentes de la IGJ certificaron el acta correspondiente sin objeciones.
Acto seguido la AFA inició la inscripción ante la DPPJ. En aquellos días Santiago Caputo no colisionaba con AFA. Que ahora la IGJ cambie su parecer tendrá que explicarlo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, caso contrario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Cómo fue que Daniel Vítolo, Profesor Titular de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UBA, se arriesgue a semejante papelón, con consecuencias judiciales posibles para él en lo personal, si la AFA prueba lo que sucedió en aquella Asamblea? Un misterio.
IGJ
La DPPJ acaba de certificar que la sede de AFA es Mercedes 1366 (B1629), Pilar, Provincia de Buenos Aires.
La IGJ sólo tiene por delante la apelación en sede judicial.
Gol en contra de Vítolo, quien en Linkedin llegó a desplegar su orgullo: “Fui elegido como uno de los 100 juristas convocados por la Comisión Redactora designada por Decreto 191/2011 para redactar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994”.
A la historia pasará por fracasar en intentar simular una infracción de AFA.
Pero el capítulo más grave es para Clarín y La Nación: tremendo para un medio de comunicación mostrar que su pólvora está mojada.
