"Riesgo Kuka": Principio de revelación y autocomplacencia de Milei/Sturzenegger

Pero la colocación en 2 rondas de US$250 millones a través del Bonar 27, con abundante oferta y una tasa de interés inferior al 6%, no alcanzó para siquiera empujar 1 punto hacia abajo el índice de riesgo soberano.

"Sobran dólares adentro y falta confianza de afuera", resumió el analista financiero Christian Buteler.

Aunque el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en que no buscarán financiamiento en el mercado internacional, los analistas observan que sin esa opción le será muy difícil al Gobierno acceder a los dólares en volúmenes para enfrentar el calendario de vencimientos.

Y con un Riesgo País que no colapse hasta los 300 puntos esa posibilidad está cada vez más lejos, más allá del discurso oficial.

Mientras tanto, desde el Gobierno ensayan el relato para explicar por qué este nivel de Riesgo País. Y estrategia es nada novedosa: seguir hablando de 'Riesgo Kuka', es decir, la persistencia de un temor al regreso del kirchnerismo al poder, algo que parece cada vez menos probable.

El que lo expuso nuevamente fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que afirmó que "sin Riesgo Kuka el Riesgo País sería de 230" puntos.

Sturzenegger basó su afirmación en un simulación que contó que hizo junto al Presidente sobre el modelo de Neumeyer-Perri para "evaluar los efectos de una baja del riesgo país luego del shock del 2025".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2027008567669096931&partner=&hide_thread=false Hace una semanas con el presidente @JMilei simulamos el modelo de Neumeyer-Perri para evaluar los efectos de una baja del riesgo país luego del shock del 2025. Pero no se nos ocurrió hacerlo con la tasa a la que salió ayer el AO27 que demostró que sin riesgo kuka el riesgo país… pic.twitter.com/SUMuoQc0k3 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 26, 2026

Según consigna lanación.com, el trabajo académico de los economistas Andrés Neumeyer y Fabrizio Perri (2005) estima cuánto deja de crecer una economía cuando sube el costo de financiamiento y cómo se acelera cuando ese costo baja de manera sostenida, a través de su impacto sobre la inversión y la producción.

Sturzenegger explicó que lo que hicieron con el Presidente fue adaptar el esquema a la tasa de interés de la licitación del Bonar 27, de 5,89%.

Según explicó, al volver a correr el modelo con ese supuesto, el PBI converge a un nivel 13% superior al escenario base —que parte de un riesgo país de 560 puntos— y en 5 años la economía sumaría “un PBI adicional entero”.

Además de que es un ejercicio de autocomplacencia, dado que sólo se trata de una teoría para poner afuera la responsabilidad de que el Riesgo País se mantenga en los niveles más altos de la región, la argumentación de Sturzenegger -y de Milei, por extensión- resulta llamativa porque implica que el "Riesgo Kuka" persiste a pesar de que LLA ganó por amplio margen las elecciones de medio término.

Es decir, aún habiendo derrotado al kirchnerismo, lo que amplificó una crisis dentro del peronismo que obstaculiza aún más sus chances de rearmarse de cara a 2027, el Gobierno admite que no pudo despejar ese riesgo político.

Sturzenegger entonces reconoce implícitamente que los esfuerzos del Ejecutivo en pos de una economía más abierta, con menos regulaciones e intervención del Estado no alcanzan para despejar los fantasmas que puede haber en los mercados de un regreso al populismo, si es que, en efecto, fuese ese el motivo por el que el Riesgo País no baja.

El ministro desnuda entonces la debilidad del Gobierno para ganarse la confianza de los agentes financieros. Como diría el Presidente: "Principio de revelación".

