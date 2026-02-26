Pese a las maniobras de La Libertad Avanza, el Senado argentino aprobó el acuerdo Mercosur-UE después que Uruguay, lo que frustró los planes de Javier Milei, que quería ser el primer país en aprobarlo. La propia Patricia Bullrich había admitido que tenían dicho objetivo.
FRACASO DE BULLRICH
Acuerdo Mercosur-UE: Uruguay primereó y frustró a Milei
Javier Milei quería ser el primer país en aprobar el acuerdo Mercosur-UE y realizó varias maniobras legislativas, pero no llegó: Uruguay le ganó de mano.
Con 69 votos afirmativos y 3 votos negativos (de Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana di Tullio y Cristina López), el Senado argentino aprobó este jueves (26/02) el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE). Pero un rato antes ya lo había hecho el parlamento de Uruguay. Habrá malestar en la Casa Rosada, sin dudas.
Javier Milei quería ser el primero en dar el visto bueno al tratado, y Patricia Bullrich lo había dado por hecho, previo a la sesión: "Seremos el primer país del Mercosur que apruebe el acuerdo con la Unión Europea".
Con este objetivo, el oficialismo recurrió a varias maniobras, una de las cuales generó una fuerte polémica. Primero, La Libertad Avanza cambió el día del debate, que iba a ser mañana viernes, cuando se enteró que Uruguay lo iba a tratar este jueves.
Luego en plena sesión, para apurar la aprobación, intentaron que se realice la votación y luego se continúe con los oradores a pedido del radical Maximiliano Abad. Esta maniobra provocó la furia de la oposición, sobre todo de Unión por la Patria.
José Mayans salió con los tapones de punta, diciéndole al presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala, que " no pueden hacer cualquier cosa".
“Yo le puedo votar acá que usted se baje el pantalón y usted se va a bajar el pantalón si votamos por mayoría”, lanzó, y continuó: "Voy a proponer que usted se quede desnudo o que se ponga una peluca como Milei".
El senador defendió que primero debían realizarse las exposiciones y los cierres de bloque antes de avanzar a la votación, tal como establece el reglamento.
"A partir de acá tienen que cerrar el Parlamento y hacer lo que se les canta las pelotas con las sesiones. Está mal lo que están haciendo, señor presidente", reclamó.
La defensa del pedido que empujaba LLA siguió estando en manos de los radicales, ya que frente al silencio libertario la radical Carolina Losada pidió votar. “Si se quieren apurar, bájense de la lista de oradores. Esa es la forma” respondió la diputada del PJ, Anabel Fernández Sagasti.
Entonces Patricia Bullrich pidió la palabra, hizo callar a todo el bloque y dijo “que hablen ellos y votamos”.
Pero cuando todo parecía dirigido a una pronta votación -ya que el acuerdo era que solo hablaba el peronismo y luego se votaba-, los senadores se fueron enterando que el parlamento de Uruguay ya había sancionado el acuerdo como ley.
Así las cosas, Javier Milei no podrá jactarse en su discurso del 1 de mayo frente a la Asamblea Legislativa de ser el primer país en aprobar el acuerdo Mercosur-UE. ¿Habrá reproches hacia la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich?
