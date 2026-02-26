Acuerdo Mercosur-UE: Uruguay primereó y frustró a Milei

José Mayans salió con los tapones de punta, diciéndole al presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala, que " no pueden hacer cualquier cosa".

“Yo le puedo votar acá que usted se baje el pantalón y usted se va a bajar el pantalón si votamos por mayoría”, lanzó, y continuó: "Voy a proponer que usted se quede desnudo o que se ponga una peluca como Milei".

El senador defendió que primero debían realizarse las exposiciones y los cierres de bloque antes de avanzar a la votación, tal como establece el reglamento.

"A partir de acá tienen que cerrar el Parlamento y hacer lo que se les canta las pelotas con las sesiones. Está mal lo que están haciendo, señor presidente", reclamó.

La defensa del pedido que empujaba LLA siguió estando en manos de los radicales, ya que frente al silencio libertario la radical Carolina Losada pidió votar. “Si se quieren apurar, bájense de la lista de oradores. Esa es la forma” respondió la diputada del PJ, Anabel Fernández Sagasti.

Entonces Patricia Bullrich pidió la palabra, hizo callar a todo el bloque y dijo “que hablen ellos y votamos”.

Pero cuando todo parecía dirigido a una pronta votación -ya que el acuerdo era que solo hablaba el peronismo y luego se votaba-, los senadores se fueron enterando que el parlamento de Uruguay ya había sancionado el acuerdo como ley.

Así las cosas, Javier Milei no podrá jactarse en su discurso del 1 de mayo frente a la Asamblea Legislativa de ser el primer país en aprobar el acuerdo Mercosur-UE. ¿Habrá reproches hacia la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich?

