ROSARIO. Docentes públicos y privados realizaron en diferentes puntos de la ciudad, como en otras localidades de Santa Fe, un ruidazo para expresar el descontento contra el gobierno provincial a raíz de la oferta salarial propuesta en paritarias. Crece el hartazgo y Maximiliano Pullaro atraviesa momentos de tensión.
ESTALLÓ LA BRONCA
"Pullaro mentiroso": El gobernador ya no puede caminar tranquilo por Santa Fe
Crece el hartazgo de los docentes contra Maximiliano Pullaro. El malestar encontró un nuevo canal de expresión y la realidad opaca el relato del gobernador.
Malestar docente
Este miércoles (25/02), los docentes nucleados en AMSAFÉ, se hicieron oír en la calle para visibilizar el crítico panorama que atraviesa el sector. Las actividades formaron parte de un plan de lucha que tendrá como punto central un paro con movilización el próximo 2 de marzo, fecha establecida para el inicio del ciclo lectivo 2026.
No sólo hubo ruido. Además, se pudo observar semaforazos y cartelazos en diferentes zonas de Rosario. "Basta de mentiras. Queremos un salario digno", se leían en varios carteles. "Estamos endeudadas", comentó una de las docentes presentes.
Al respecto, Roque Jaimes, secretario general de la delegación local, anticipó que la huelga convocada para la próxima semana podría ser uno de las más fuertes de los últimos años.
Maximiliano Pullaro toca fondo
Lo que meses atrás parecía lejano, actualmente se convirtió en una realidad. El malestar de los docentes ya no sólo se observa por medio de protestas y paros, ahora los actos públicos encabezados por el gobernador dejan otro mensaje.
La postal parece a ser otra. Con el comienzo de la semana, la euforia le ganó al discurso político. Por un lado, este lunes por la tarde, en la inauguración del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe, un grupo de docentes públicos, junto a personal de salud y familiares de policías, se mostraron en el lugar a modo de estallido.
Así, el estreno dejó una doble imagen: arriba, la celebración oficial por una obra considerada estratégica para la producción y el transporte; abajo, el reclamo de trabajadores estatales que aseguran que sus salarios se ubican por debajo de la línea de pobreza y exigen respuestas urgentes. Dos escenas simultáneas que reflejaron, en un mismo punto geográfico, miradas contrapuestas sobre la realidad santafesina.
Al día siguiente, cuando el mandatario provincial inauguró una escuela en Esperanza que estuvo abandonada por Nación desde 2019, el gobernador no tuvo respiro y se vivió un momento de máxima tensión. Al eco de "Pullaro mentiroso", las palabras del radical quedaron en segundo plano evitando responder de manera directa los cuestionamientos.
Sin embargo, quien sí recogió el guante fue el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, al responder: "Más mentirosos fueron los que prometieron esta obra y no la hicieron" en referencia a gestiones anteriores.
Vale recordar que, tal lo informó Urgente24, la administración de Pullaro ofertó una recomposición salarial del 12,5% para el primer semestre del año, acompañado por un piso garantizado de $75 mil en enero y de $170 a partir de febrero, remarcando que los sueldos de los maestros en Santa Fe son uno de los más altos del país.
Los abucheos de autoconvocados en los actos políticos son apenas el emergente de una decepción que luego se transformó en malestar y que ahora es bronca.
Qué pasa con las clases
Con el inicio de clases a la vuelta de la esquina, aumenta la confusión sobre qué pasará el próximo 2 de marzo. En ese sentido, el Gobierno de Santa Fe decidió defender su propuesta salarial por lo que, por medio del ministro de Educación, José Goity, se les envió un correo electrónico detallando la oferta.
Sin embargo, la palabra de la Provincia parece ir perdiendo cada vez más valor y el desgaste social se hace sentir.
Mientras, Sadop se sumó a la medida de fuerza de Amsafé, y rechazaron la lectura oficial, cuestionando la composición de los montos. Las definiciones se enmarcan en un contexto de protesta nacional protagonizada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).
