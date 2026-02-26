"Pullaro mentiroso": El gobernador ya no puede caminar tranquilo por Santa Fe

image Protesta en diferentes puntos del país para visibilizar la crítica situación que atraviesan los docentes.

Maximiliano Pullaro toca fondo

Lo que meses atrás parecía lejano, actualmente se convirtió en una realidad. El malestar de los docentes ya no sólo se observa por medio de protestas y paros, ahora los actos públicos encabezados por el gobernador dejan otro mensaje.

La postal parece a ser otra. Con el comienzo de la semana, la euforia le ganó al discurso político. Por un lado, este lunes por la tarde, en la inauguración del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe, un grupo de docentes públicos, junto a personal de salud y familiares de policías, se mostraron en el lugar a modo de estallido.

Así, el estreno dejó una doble imagen: arriba, la celebración oficial por una obra considerada estratégica para la producción y el transporte; abajo, el reclamo de trabajadores estatales que aseguran que sus salarios se ubican por debajo de la línea de pobreza y exigen respuestas urgentes. Dos escenas simultáneas que reflejaron, en un mismo punto geográfico, miradas contrapuestas sobre la realidad santafesina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/epicaOK/status/2026084304166564081&partner=&hide_thread=false Pullaro ironizó sobre la protesta docente en la inauguración del tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe: “Traje bastante, pero bastante hinchada”.



El comentario generó malestar entre los manifestantes, que interpretaron la frase como una minimización del reclamo. pic.twitter.com/sLkpgCjYkP — ÉPICA (@epicaOK) February 23, 2026

Al día siguiente, cuando el mandatario provincial inauguró una escuela en Esperanza que estuvo abandonada por Nación desde 2019, el gobernador no tuvo respiro y se vivió un momento de máxima tensión. Al eco de "Pullaro mentiroso", las palabras del radical quedaron en segundo plano evitando responder de manera directa los cuestionamientos.

Sin embargo, quien sí recogió el guante fue el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, al responder: "Más mentirosos fueron los que prometieron esta obra y no la hicieron" en referencia a gestiones anteriores.

Vale recordar que, tal lo informó Urgente24, la administración de Pullaro ofertó una recomposición salarial del 12,5% para el primer semestre del año, acompañado por un piso garantizado de $75 mil en enero y de $170 a partir de febrero, remarcando que los sueldos de los maestros en Santa Fe son uno de los más altos del país.

Los abucheos de autoconvocados en los actos políticos son apenas el emergente de una decepción que luego se transformó en malestar y que ahora es bronca.

Qué pasa con las clases

Con el inicio de clases a la vuelta de la esquina, aumenta la confusión sobre qué pasará el próximo 2 de marzo. En ese sentido, el Gobierno de Santa Fe decidió defender su propuesta salarial por lo que, por medio del ministro de Educación, José Goity, se les envió un correo electrónico detallando la oferta.

Sin embargo, la palabra de la Provincia parece ir perdiendo cada vez más valor y el desgaste social se hace sentir.

Mientras, Sadop se sumó a la medida de fuerza de Amsafé, y rechazaron la lectura oficial, cuestionando la composición de los montos. Las definiciones se enmarcan en un contexto de protesta nacional protagonizada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).

Más contenidos en Urgente24

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Apareció el misterioso fundador de Shein y confirmó lo que muchos imaginaban

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Trigo y "timba" financiera salvan a Milei, pero el industricidio avanza