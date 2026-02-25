ANDIS insólito: Ornella Calvete dice que "encontró" en su casa los US$ 700.000 que le incautaron

Miguel Calvete, titular de la FederaciÃ³n de Supermercados y Asociaciones chinas de la RepÃºblica Argentina. Miguel Ángel Calvete està detenido por otra causa relacionada con la trata de personas

Cómo fue el operativo judicial

Durante el allanamiento en el domicilio de Ornella Calvete, la Policía encontró fajos de dinero en un mueble que sumaban 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1.960 euros.

La hipótesis judicial avanza en el sentido que en la Agencia Nacional de Discapacitados se habría distorsionado el mecanismo de selección de las prestaciones de alto costo. También, que la selección de los proveedores estaba direccionada hacia oferentes que cobraban amplios sobreprecios.

La maniobra habría involucrado a funcionarios públicos encumbrados y a empresarios que actuaban de manera coordinada con las autoridades.

image Ornella Calvete y su abogado se presentaron en tribunales

El Ministerio Público considera que Ornella Calvete, aprovechando su cargo como Directora Nacional en Economía, habría utilizado su influencia para beneficiar intereses privados de su padre.

Se la acusa de suministrar información privilegiada para nuevos negocios en el sector de agroquímicos y de haber contratado con fondos públicos a personas cercanas a él.