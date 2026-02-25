La justicia cree que Ornella Calvete formó parte de una asociación ilícita que le robó dinero a la agencia de discapacitados de Argentina (ANDIS) pero ella se defendió con un escrito de manera insólita: “el dinero estaba en la casa antes que ella la ocupara y que supuso que era de su padre”.
PRESENTÓ UN ESCRITO EN LA JUSTICIA
ANDIS insólito: Ornella Calvete dice que "encontró" en su casa los US$ 700.000 que le incautaron
La ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación e hija de uno de los imputados, Antonio Calvete, busca revertir su procesamiento en la causa ANDIS.
La “explicación” señala que como ella vivía en Escobar y durante el gobierno libertario fue convocada a trabajar en el Palacio de Hacienda, le pidió una propiedad Antonio Calvete para no tener que viajar a diario tantos kilómetros.
La exdirectora del Ministerio de Economía dijo que parte de esos US$ 700.000 eran de su concubino pero que en su momento fueron declarados y que otra parte habían sido donados por su padre con una escritura respaldatoria.
Cómo fue el operativo judicial
Durante el allanamiento en el domicilio de Ornella Calvete, la Policía encontró fajos de dinero en un mueble que sumaban 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1.960 euros.
La maniobra habría involucrado a funcionarios públicos encumbrados y a empresarios que actuaban de manera coordinada con las autoridades.
El Ministerio Público considera que Ornella Calvete, aprovechando su cargo como Directora Nacional en Economía, habría utilizado su influencia para beneficiar intereses privados de su padre.
Se la acusa de suministrar información privilegiada para nuevos negocios en el sector de agroquímicos y de haber contratado con fondos públicos a personas cercanas a él.