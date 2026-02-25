urgente24
ANDIS insólito: Ornella Calvete dice que "encontró" en su casa los US$ 700.000 que le incautaron

La ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación e hija de uno de los imputados, Antonio Calvete, busca revertir su procesamiento en la causa ANDIS.

25 de febrero de 2026 - 22:13
La justicia cree que Ornella Calvete formó parte de una asociación ilícita que le robó dinero a la agencia de discapacitados de Argentina (ANDIS) pero ella se defendió con un escrito de manera insólita: “el dinero estaba en la casa antes que ella la ocupara y que supuso que era de su padre”.

La “explicación” señala que como ella vivía en Escobar y durante el gobierno libertario fue convocada a trabajar en el Palacio de Hacienda, le pidió una propiedad Antonio Calvete para no tener que viajar a diario tantos kilómetros.

Entonces, le prestaron un departamento muy bien ubicado en Puerto Madero, en un piso 34. Ella halló el dinero y lo guardó, suponiendo que en algún momento lo iban a reclamar. Luego, además de involucrar a su padre, hizo lo propio con su pareja, Javier Cardini, quien tenía cargo de subsecretario también en el Ministerio de Economía de la Naciòn.

La exdirectora del Ministerio de Economía dijo que parte de esos US$ 700.000 eran de su concubino pero que en su momento fueron declarados y que otra parte habían sido donados por su padre con una escritura respaldatoria.

A pesar de las presentaciones, el magistrado la procesó por asociación ilícita, defraudación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Miguel Ángel Calvete està detenido por otra causa relacionada con la trata de personas

Cómo fue el operativo judicial

Durante el allanamiento en el domicilio de Ornella Calvete, la Policía encontró fajos de dinero en un mueble que sumaban 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1.960 euros.

La hipótesis judicial avanza en el sentido que en la Agencia Nacional de Discapacitados se habría distorsionado el mecanismo de selección de las prestaciones de alto costo. También, que la selección de los proveedores estaba direccionada hacia oferentes que cobraban amplios sobreprecios.

La maniobra habría involucrado a funcionarios públicos encumbrados y a empresarios que actuaban de manera coordinada con las autoridades.

El Ministerio Público considera que Ornella Calvete, aprovechando su cargo como Directora Nacional en Economía, habría utilizado su influencia para beneficiar intereses privados de su padre.

Se la acusa de suministrar información privilegiada para nuevos negocios en el sector de agroquímicos y de haber contratado con fondos públicos a personas cercanas a él.

