APARECIÓ "LA VIVA" Y COMPLICA A LLA

ANDIS: indignan imágenes de dólares y euros hallados en el vestidor de Ornella Calvete

Hallaron US$ 695.457, 1.960 euros y $ 20 millones. Las fotos constan en el fallo del juez Sebastián Casanello quien procesó a Diego Spagnuolo por la causa ANDIS

10 de febrero de 2026 - 00:44
Causa ANDIS: difunden imàgenes del dinero secuestrado

Ornella Calvete, ex funcionaria del ministerio de Economía de la Nación, le preguntó por teléfono a su padre, Miguel Ángel Calvete (hombre clave en un esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacitados, ANDIS) qué hacer con el efectivo porque temía ser allanada.

Ella, junto con otras 18 personas, fueron procesadas en la causa por sobreprecios en la ANDIS. En el domicilio de la joven, en su vestidor, apareció una cantidad de plata que le fue imposible de justificar. La Justicia determinó que Ornella era partícipe necesaria de los “negocios espurios” ligados a su padre, presunto jefe de una asociación ilícita. Ella, junto con otras 18 personas, fueron procesadas en la causa por sobreprecios en la ANDIS. En el domicilio de la joven, en su vestidor, apareció una cantidad de plata que le fue imposible de justificar. La Justicia determinó que Ornella era partícipe necesaria de los “negocios espurios” ligados a su padre, presunto jefe de una asociación ilícita.

El allanamiento se realizó el 9 de octubre de 2025 en el piso 34 de una torre de Puerto Madero. Los fajos de dólares, euros y pesos fueron encontraron entre perchas, cajas de relojes y habanos.

El citado fallo describió que el esquema necesitaba el ocultamiento de las ganancias. Se recurría a dinero físico para evitar la trazabilidad de los desembolsos irregulares.

image
Causa ANDIS: Ornella Calvete tenía casi US$ 700.000 dentro de un cajón de ropa

De tal padre, tal astilla

Miguel Ángel Calvete es un empresario y lobbista de droguerías que habría utilizado a su hija como colaboradora en sus negocios ilícitos. En 2026, està detenido en el marco de una causa donde se investiga la trata de personas.

Ornella fue procesada por:

-negociaciones incompatibles con la función pública,

-defraudación por administración fraudulenta agravada

-incumplimiento de deberes de funcionario.

Las acusaciones sobre su padre son aún más graves:

-negociación incompatible,

-defraudación a la administración pública,

-cohecho activo

-asociación ilícita (como jefe de la misma).

image
Ex senador nacional Edgardo Kueider

Se trata del tercer caso relacionado con La Libertad Avanza donde se secuestra dinero en moneda extranjera o máquinas para contarlo: Calvete, Spagnuolo y el ex senador Edgardo Kueider. Se trata del tercer caso relacionado con La Libertad Avanza donde se secuestra dinero en moneda extranjera o máquinas para contarlo: Calvete, Spagnuolo y el ex senador Edgardo Kueider.

Los libertarios llegaron al poder para ser lo opuesto a las valijas de Antonini Wilson, las cajas fuertes de Florencia Kirchner, los bolsos de José López, los baños de Felisa Micelli y las máquinas digitales de La Rosadita.

Sin embargo, las fotos a ellos también les están jugando una muy mala pasada.

