Ornella Calvete, ex funcionaria del ministerio de Economía de la Nación, le preguntó por teléfono a su padre, Miguel Ángel Calvete (hombre clave en un esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacitados, ANDIS) qué hacer con el efectivo porque temía ser allanada.
APARECIÓ "LA VIVA" Y COMPLICA A LLA
ANDIS: indignan imágenes de dólares y euros hallados en el vestidor de Ornella Calvete
Hallaron US$ 695.457, 1.960 euros y $ 20 millones. Las fotos constan en el fallo del juez Sebastián Casanello quien procesó a Diego Spagnuolo por la causa ANDIS
El allanamiento se realizó el 9 de octubre de 2025 en el piso 34 de una torre de Puerto Madero. Los fajos de dólares, euros y pesos fueron encontraron entre perchas, cajas de relojes y habanos.
El citado fallo describió que el esquema necesitaba el ocultamiento de las ganancias. Se recurría a dinero físico para evitar la trazabilidad de los desembolsos irregulares.
De tal padre, tal astilla
Miguel Ángel Calvete es un empresario y lobbista de droguerías que habría utilizado a su hija como colaboradora en sus negocios ilícitos. En 2026, està detenido en el marco de una causa donde se investiga la trata de personas.
Ornella fue procesada por:
-negociaciones incompatibles con la función pública,
-defraudación por administración fraudulenta agravada
-incumplimiento de deberes de funcionario.
Las acusaciones sobre su padre son aún más graves:
-negociación incompatible,
-defraudación a la administración pública,
-cohecho activo
-asociación ilícita (como jefe de la misma).
Los libertarios llegaron al poder para ser lo opuesto a las valijas de Antonini Wilson, las cajas fuertes de Florencia Kirchner, los bolsos de José López, los baños de Felisa Micelli y las máquinas digitales de La Rosadita.
Sin embargo, las fotos a ellos también les están jugando una muy mala pasada.