Un ex Boca e Independiente anunció su retiro al aire y dejó a todos perplejos

"Yo creo que estamos para hacer un anuncio. Emmanuel Gigliotti, 38 años... ¿dejaste el fútbol o vas a jugar un año más?"

Emmanuel Gigliotti anuncia su retiro del fútbol en Urbana Play El Puma Gigliotti, en Todo Pasa Captura de pantalla del programa Todo Pasa -Urbana Play-

La respuesta del Puma fue contundente: "Dejé el fútbol". A lo que Matías Martin replicó: "Pero nadie se enteró...". Y el Puma respondió: "No, no, estoy dando la primicia con ustedes".

El delantero, que tuvo recordados pasos por Independiente, All Boys y Colón, también por Boca, pero cuya extensa trayectoria abarca muchos más equipos, como León y Toluca -México-, Novara -Italia-, San Lorenzo, Unión La Calera -Chile- y CQ Lifan -China-. Un verdadero trotamundos.

Emmanuel Gigliotti festeja luego de convertir el primer gol para Independiente que enfrenta a Argentinos Junior, en Avellaneda, por la decimonovena fecha de la Superliga - FOTO NA MARCELO CAPECE El Puma fue campeón con Independiente de la Copa Sudamericana 2017 FOTO NA MARCELO CAPECE

"Tomé la decisión. Lo venía trabajando todo este último año con una psicóloga. Lo quise hacer el año anterior, cuando volví de Chile, salió lo de Colón, empecé viendo qué hacer... y después con el correr del año terminé de decidir que no iba a jugar más".

Gigliotti, tranquilo con la decisión: "No estoy triste"

El zócalo en pantalla cambió cuando se hizo el anuncio. Ya no decía "Emmanuel Gigliotti - futbolista", sino "Emmanuel Gigliotti - ex futbolista". Matías Martin se lo advirtió.

"¡Uhhh! Es fuerte, eh. Es fuerte", dijo el Puma. Luego argumentó el paso de colgar los botines: "No sé si estoy contento por la decisión, lo que me pasa es que no estoy triste. Estoy tranquilo. La decisión la tomé mejor que como la toman a veces muchos futbolistas que es... por ahí, para mi ego tenía todavía oportunidades. Porque por suerte, para mi ego, me siguieron llamando clubes".

No eran problemas de físicos; la decisión del Puma pasa por otro lado: "Físicamente yo me sentía bien, no es que estaba roto de las rodillas o los tobillos. Lo que pasa es que me cansé, me cansé un poco".

Del bar de su padre, los estudios en la aduana y los partidos en Lamadrid

Emmanuel Gigliotti no tuvo un comienzo normal dentro del mundo del fútbol. No hizo Inferiores tempranas y fue dando pasos pequeños por cada una de las categorías.

Jugaba en Lamadrid, del Ascenso profundo, donde estuvo un año y medio en la Primera. Nunca había estado en un club de otras categorías, ni la máxima división ni Nacional B o B Metro.

Su papá tenía un bar, donde Emmanuel trabajaba por las mañanas. De ahí se iba a entrenar con Lamadrid y, en el mientras tanto, estudiaba para ser despachante de aduana.

Emmanuel Gigliotti en All Boys - Foto NA DAMIAN DOPACIO El Puma festeja su gol, con la camiseta de All Boys Foto NA DAMIAN DOPACIO

"En esa división, realmente las posibilidades de llegar a Primera División y hacer la carrera que yo tuve era muy difícil, prácticamente imposible", confesó el Puma.

De ahí se fue a Reserva de Argentinos Juniors, donde dio sus primeros pasos como jugador profesional. Pasó por All Boys y Atlético Tucumán. Tras algunos partidos en el norte argentino, su representante le consiguió ir a jugar al Novara, de la segunda división italiana.

El Puma confesó que, con el diario del lunes, se dio cuenta de que fue más una apuesta de su representante que de lo que él quería o necesitaba. Había firmado un contrato por 4 años y volvió a los pocos meses.

El penal fallado en el Boca-River de la Copa Sudamericana 2014

Su larga y meritoria carrera quedó marcada, para el inconsciente popular del fútbol argentino, por aquel penal que falló jugando para Boca, en la semifinal vs. River por la Copa Sudamericana 2014. Se lo atajó Marcelo Barovero, guardameta Millonario.

Sin embargo, en el Xeneize hizo muchos goles -23 en total- y además fue el delantero del Independiente campeón de la Copa Sudamericana 2017, aquel de Ariel Holan. También tuvo una citación a la Selección Argentina, para un amistoso de la Albiceleste; fue convocado por Alejandro Sabella, entonces DT.

