Se pudrió todo en ESPN: Diego Latorre mandó a estudiar a Chavo Fucks

Luego, Fucks profundizó su postura haciendo referencia a las mediciones individuales, los datos físicos y el uso del GPS o ‘corpiño’ en los futbolistas. Fue ahí cuando Latorre terminó de estallar: “¿Por qué el City tiene siete lesionados? ¿Por qué el Arsenal tiene ocho lesionados? Después de hablarme de tecnología me decís ‘qué sé yo’. ¿Vos sabés cómo se lesionó Gvardiol? ¿Y Rúben Dias? Empezá a estudiar entonces. No me hables de GPS, hablame de juego real”.

El cruce se viralizó rápidamente en redes sociales y, ya con ironía, el exjugador profesional le lanzó un comentario a Vignolo: “Vos me tenés que pagar una parte del sueldo, las cosas que tengo que escuchar en este programa”.

Por su cruce con el Chavo Fucks en #ESPNF90 pic.twitter.com/HKclPeruPR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 5, 2026

Hasta Yanina Latorre se expresó al respecto en sus redes sociales: "Amooooor! Se yaninizo Q los mande a todos a cagar jajaajaja".

Las lesiones en Boca

Las lesiones en Boca Juniors fueron el puntapié inicial del debate que se dio en ESPN en las últimas horas.

Más precisamente, lo ocurrido con Exequiel Zeballos y Ander Herrera, ambos con lesiones musculares, que les impiden estar disponibles para el próximo encuentro ante Vélez Sarsfield.

En los primeros partidos del Torneo Apertura, Claudio Úbeda no pudo contar con ninguno de los tres delanteros habituales: Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

A esa lista se suman Alan Velasco, Carlos Palacios, Lucas Janson y Rodrigo Battaglia, otros futbolistas que también estuvieron afectados por diferentes molestias en el último tiempo.

Varias de estas lesiones fueron de tipo muscular y el debate giró en torno a si existe o no alguna responsabilidad en la preparación física que se lleva adelante en el club de la Ribera.

Lo cierto es que el próximo compromiso de Boca será el domingo 8 de febrero ante Vélez Sarsfield, en el estadio José Amalfitani, desde las 22:15 horas, con Miguel Merentiel como uno de los posibles titulares.

