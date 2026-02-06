Cáncer en Argentina: el 40% de los casos podrían prevenirse cambiando hábitos de vida

A pesar de su alta frecuencia, muchos de estos tumores tienen formas muy efectivas de detectarse. El ejemplo más claro es el cáncer de colon: si se realizan los estudios a tiempo, como la colonoscopía o el test de sangre oculta en materia fecal, es posible detectar pólipos y tratarlos antes de que se conviertan en algo grave. En estos casos, de acuerdo con la Sociedad Argentina de Mastología, el 90% se puede prevenir o superar.

Evolución en tratamientos oncológicos

Al margen de las estadísticas, el abordaje del cáncer cambió de manera profunda. El desarrollo de tratamientos más específicos, como la inmunoterapia, permitió avanzar hacia terapias que actúan de manera más directa sobre el tumor y afectan en menor medida a los tejidos sanos. Este avance permite que los pacientes no solo extiendan su sobrevida, sino que pueden transitar el tratamiento manteniendo su calidad de vida.

“Es fundamental perder el miedo al chequeo médico. La mejor herramienta sigue siendo el control a tiempo, ya que conocer los riesgos y estar atentos a las señales cambia el pronóstico por completo. Hoy más de la mitad de las personas superan la enfermedad y otras logran convivir con ella gracias a los avances científicos”, afirmó la Dra. Gabriela Bugarin, directora médica de Oncología de MSD Argentina.

CANCERENARGENTINAEL40PORCIENTODELOSCASOSPODRIANPREVENIRSECAMBIANDOHABITOSDEVIDAFOTO4 Los especialistas aseguran que el 40% de los casos de cáncer diagnosticados en Argentina podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida de las personas.

El peso del estilo de vida argentino

A la hora de buscar las causas, el estilo de vida local juega un rol fundamental. De acuerdo con el reporte de All.Can, Argentina tiene el porcentaje más alto de la región de casos de cáncer atribuidos a la obesidad (un 6,8%). Asimismo, registra una de las incidencias más elevadas del continente vinculadas al consumo de alcohol, factor asociado al 3,5% de los casos. Además, cerca del 8% de los tumores se relacionan con infecciones como el VPH o la Hepatitis B, para las cuales existen vacunas gratuitas en el Calendario Nacional.

Las proyecciones indican que, si no se modifican las conductas actuales, la incidencia del cáncer en Argentina podría aumentar un 50,2% para el año 2035, según advierte el reporte de All. Can. Frente a esta realidad, los especialistas insisten en no esperar a tener síntomas para consultar, ya que en sus etapas iniciales la mayoría de los tumores no presentan dolor. El Dr. Claudio Martin concluye: “Nuestro llamado es simple: informarse con fuentes confiables, mantener hábitos saludables y hacerse controles médicos regularmente para la detección temprana”.

