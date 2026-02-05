La resistencia de los malos recuerdos: ¿Por qué cuesta tanto olvidarlos?

-El hipocampo, encargado de consolidar los recuerdos.

-El eje del estrés, que libera cortisol y adrenalina.

Esta combinación hace que los recuerdos negativos se “graben” con más fuerza.

Así, cuanto más intensa es la emoción, más sólido es el recuerdo. Y las emociones negativas suelen ser más intensas que las positivas.

LARESISTENCIADELOSMALOSRECUERDOSPORQUECUESTATANTOOLVIDARLOSFOTO3 La resistencia de los malos recuerdos en las personas no se producen por su falta de voluntad sino por el funcionamiento del cerebro.

El sesgo de negatividad: una herencia evolutiva

Uno de los conceptos más estudiados en psicología es el sesgo de negatividad. Significa que:

El cerebro presta más atención, da más peso y recuerda mejor las experiencias negativas que las positivas.

Desde un punto de vista evolutivo, esto tenía todo el sentido del mundo. Para nuestros antepasados:

-Olvidar un peligro podía ser mortal.

-Olvidar algo agradable no tenía consecuencias graves.

Recordar que cierto lugar era peligroso o que una persona representaba una amenaza aumentaba las probabilidades de sobrevivir y reproducirse. En otras palabras: estamos programados para no olvidar el dolor.

El papel del estrés y las hormonas

Los malos recuerdos suelen ir acompañados de estrés. Cuando el cerebro percibe una amenaza, libera hormonas como:

-Cortisol

-Adrenalina

Estas sustancias actúan como un “pegamento” para la memoria, reforzando la consolidación del recuerdo en el hipocampo. Por eso los recuerdos traumáticos pueden mantenerse vivos durante años o incluso décadas.

Sin embargo, hay un efecto secundario importante: cuanto más revivimos el recuerdo, más lo reforzamos.

La rumiación: cuando la mente no suelta el pasado

Otro factor clave es la rumiación mental, es decir, la tendencia a darle vueltas una y otra vez a una experiencia negativa:

“¿Y si hubiera actuado diferente?”

“No debería haber pasado”

“Fue culpa mía”

Cada vez que recordamos un evento, el cerebro no solo lo recupera: lo vuelve a guardar. Y si lo hacemos cargado de emoción, el recuerdo se fortalece.

Paradójicamente, intentar “entender” o “arreglar” mentalmente el pasado puede hacer que el recuerdo se vuelva más persistente.

¿Por qué algunos recuerdos parecen imposibles de borrar?

En casos extremos, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT), los recuerdos negativos no solo persisten, sino que aparecen de forma intrusiva:

-Flashbacks

-Pesadillas

-Reacciones físicas intensas

Aquí, la amígdala permanece hiperactiva y el cerebro actúa como si el peligro aún existiera, incluso cuando ya ha pasado.

Esto demuestra que no todos los recuerdos se almacenan igual, y que el contexto emocional es decisivo.

¿Se pueden debilitar los malos recuerdos?

La ciencia sugiere que no podemos borrar recuerdos, pero sí cambiar la forma en que el cerebro los procesa:

-Reduciendo la carga emocional asociada.

-Creando nuevos significados alrededor de la experiencia.

-Activando conscientemente recuerdos positivos que compitan con los negativos.

Terapias como la terapia cognitivo-conductual, el EMDR o la exposición controlada se basan precisamente en estos principios neurocientíficos.

Una última reflexión

El hecho de que el cerebro recuerde tan bien lo malo no significa que esté en tu contra. Significa que está haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado. Comprender esto no borra el pasado, pero sí puede ayudarte a dejar de luchar contra la mente… y empezar a trabajar con ella.

