Cometa 3I/ATLAS: Científicos revelan detalle que desconcierta a todos

¿El cometa 3I/ATLAS contiene metano?

El cometa 3I/ATLAS ya ha mostrado que es rico en dióxido de carbono (CO2) en comparación con el agua (H2O), sin embargo, ahora se sabe que su composición química también contiene metano (CH4).

El Telescopio Espacial James Webb fue el que descubrió metano en el cometa interestelar 3I/ATLAS y los resultados fueron presentados en un preprint publicado en arXiv.

Los autores presentan la primera caracterización espectroscópica de 3I/ATLAS después del perihelio.

El perihelio es el punto en la órbita elíptica de un planeta o cometa donde se encuentra más cercano al Sol.

"Las observaciones postperihelio de 3I/ATLAS, realizadas con el espectrómetro de resolución media JWST/MIRI, se obtuvieron los días 15, 16 y 27 de diciembre de 2025, cuando el objeto se encontraba a distancias heliocéntricas de 2,20 y 2,54 ua, respectivamente", escribieron.

Y detallaron: "Informamos de la primera detección directa de CH2 en un objeto interestelar. El inicio tardío de la producción de CH4 (metano) en relación con H2O sugiere un agotamiento previo de las capas más externas, y el CH4 observado emerge de material subterráneo sin procesar".

Nuevo hallazgo en el cometa 3I/ATLAS: La explicación de un experto

Avi Loeb, profesor de Ciencias Baird en la Universidad de Harvard, explica el fascinante descubrimiento de la siguiente manera en Medium:

"El hallazgo más notable de los nuevos datos es la robusta detección de la producción de metano (CH4). Las tasas de producción de moléculas de metano en las dos épocas de observación son del 13,7 % y el 27 % de la tasa de producción molecular del agua, respectivamente.

El inicio tardío de la producción de CH plantea interrogantes interesantes sobre la historia de 3I/ATLAS. El metano en fase sólida es hipervolátil, con una temperatura de sublimación significativamente menor que la del dióxido de carbono (CO2). Esto implica que el hielo de metano cerca de la superficie de 3I/ATLAS habría estado sublimando vigorosamente en el momento de los primeros informes de desgasificación de 3I/ATLAS antes del perihelio.

Sin embargo, ni las observaciones del Webb ni la espectrofotometría SPHEREx de agosto de 2025 detectaron metano. Esto sugiere que el metano se agota en las capas más externas de 3I/ATLAS y estuvo expuesto al calentamiento por la luz solar solo cerca del Sol. En este escenario, la detección temprana de la desgasificación de monóxido de carbono (CO) en 3I/ATLAS presenta un dilema aparente, ya que el CO es más volátil que el CH4 y, por lo tanto, debería agotarse de la superficie; sin embargo, se detectó antes que el CH4".

En definitiva, el nuevo hallazgo refuerza la idea de que 3I/ATLAS es un cometa un tanto atípico y que aún hay mucho por descubrir.

