Final de la 'Generación Rappi' con Javier Milei

No es nuevo ese debate entre apertura y proteccionismo, pero en lo que coinciden las declaraciones recientes de Manuel Adorni sobre los jeans y Luis Caputo cuando afirma que nunca compró ropa en el país sino en el exterior, es que para ellos los ‘argentinos’ parecen ser aquellos que pueden viajar por el mundo y comprar indumentaria en otros países.

"Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo", dijo este lunes 2/2 el ministro Caputo. ¿Cuántos votantes jóvenes -y no tanto- de LLA de 2023 tienen una vida de viajes al exterior y compras en tiendas de ropa de destinos internacionales? ¿Con quién está intentando empatizar o justificar el ministro Caputo cuando defiende las compras al exterior?

“Vos vas a comprar un jean acá y te cuesta US$100. Importarlo te cuesta US$25, entonces lo importás. Explicame dónde se pierden puestos de trabajo”, preguntó Adorni en un programa de TV. Aquí la cuestión no fue que no hubo repregunta, sino que para él la gente que trabaja en la industria textil y puede perder su sustento no parecería de importancia. Nuevamente, parece que para LLA los ciudadanos argentinos son los que compran jeans en el exterior.

La ‘Generación Rappi’ está más cerca de un viaje a Once o a La Salada para adquirir ropa barata. A lo sumo ahora tienen la opción de hacer alguna compra internacional por plataformas, pero no mucho más.

Haciendo realidad el sueño de Macri

¿Qué cambió en LLA además de acceder al Poder y tener que moderar algunos modos y promesas de campaña (por caso nunca hubo dolarización de la economía, ni salarios en dólares para los jóvenes votante libertarios)?

Quizás uno de los factores determinantes también haya sido el ingreso masivo de dirigentes exPRO a LLA y la necesidad de mantener una alianza parlamentaria con el espacio que no fue fagocitado por los libertarios y que aporta votos para las leyes que necesita la Casa Rosada.

En esas necesidades y adquisiciones políticas, LLA giró a una fuerza política conservadora tradicional, nada nuevo en la política argentina a diferencia de lo que ofrecía en 2023 cuando se mostraba como una oferta electoral pujante y original.

Este giro de los libertarios en el Gobierno tiene problemas porque está generando controversia entre muchos votantes de LLA 2023 y los de 2025 que perciben que no tienen lugar. Ya no se les habla y en 2 años no se les cumplieron las promesas electorales de un salto de calidad en sus vidas con ingresos significativos y acceso al mercado de bienes.

Sin embargo, es obvio que LLA persiste porque el peronismo está destrozado, desorganizado y en transición en el ocaso de Cristina Fernández de Kirchner. La falta de oposición o de alguien que sea competencia electoral para el oficialismo es uno de los principales activos políticos de Milei.

Lo que tiene Milei hoy es quizás lo que Mauricio Macri quería y no pudo o no supo lograr. Una derecha conservadora en el Gobierno que parece poder cumplir -de momento- con muchas de las reformas que él pretendía concretar.

--------------

