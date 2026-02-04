Diario Olé reveló la medida más polémica de Conmebol en la Copa Libertadores

En cuanto a la fase de grupos, el sorteo está previsto para la semana del 18 de marzo, aunque el día y la hora todavía no fue confirmada por CONMEBOL.

Este miércoles 4 de mayo, la competencia internacional seguirá teniendo actividad. 2 de Mayo de Paraguay recibirá a Alianza Lima de Perú, equipo que eliminó a Boca Juniors en la fase 2 en 2025.

Medida de Conmebol de Alejandro Domínguez

En el partido entre The Strongest y Deportivo Táchira se vio la nueva medida que tomó Conmebol para todos los partidos de la Copa Libertadores de América.

A partir del partido de anoche, se implementó la nueva determinación del ente comandado por Alejandro Domínguez, que implica una pausa de rehidratación obligatoria en cada tiempo de juego (duración máxima de minuto y medio).

Según informó Diario Olé: "La medida ya está contemplada dentro del reglamento y se aplicará a lo largo de toda la edición 2026. A diferencia de las pausas de hidratación tradicionales, que suelen depender de condiciones climáticas extremas, en este caso se trata de una disposición fija."

El medio argentino, aseguró que la idea de Conmebol es "enriquecer la experiencia del público."

image

A priori, la pausa de rehidratación también será utilizada para mostrar el partido desde una perspectiva más cercana, capturando instantes que habitualmente quedan fuera de cámara.

Habrá que ver cómo reacciona la opinión pública a esta medida, entendiendo que hasta el momento, solo se llevaba a cabo en momentos puntuales y vinculados a cuestiones climáticas.

El denominado cooling break se implementó previamente en el Mundial de Clubes 2025 y la la FIFA lo implementará en todos los partidos del Mundial 2026.

