Oficialmente comenzó la Copa Libertadores 2026 con el duelo entre The Strongest y Deportivo Táchira y Diario Olé dio a conocer una medida polémica que tomó Conmebol de Alejandro Domínguez para la edición de este año de la competencia continental.
¿QUÉ DIRÁ LA OPINIÓN PÚBLICA?
Diario Olé reveló la medida más polémica de Conmebol en la Copa Libertadores
Conmebol tomó una medida para la Copa Libertadores que seguramente genere mucha repercusión en los simpatizantes del fútbol sudamericano.
Hay ciertas cosas que distinguen al fútbol sudamericano del resto del mundo, y el ente que regula el fútbol regional tomó una decisión que promete hacer ruido.
Empezó la Copa Libertadores 2026
Ayer martes 3 de febrero comenzó de manera oficial la Copa Libertadores 2026 con el triunfo de The Strongest de Bolivia a Deportivo Táchira de Venezuela.
Fue 2 a 1 en el estadio Hernando Siles de La Paz, en el primer partido de la Fase 1 previa del certamen continental.
El equipo argentino que jugará desde la fase 2 es Argentinos Juniors, que se cruzará a Barcelona de Ecuador el 18 de febrero (ida, en Argentina) y el 25 de este mismo mes (en Ecuador para la vuelta).
En cuanto a la fase de grupos, el sorteo está previsto para la semana del 18 de marzo, aunque el día y la hora todavía no fue confirmada por CONMEBOL.
Este miércoles 4 de mayo, la competencia internacional seguirá teniendo actividad. 2 de Mayo de Paraguay recibirá a Alianza Lima de Perú, equipo que eliminó a Boca Juniors en la fase 2 en 2025.
Medida de Conmebol de Alejandro Domínguez
En el partido entre The Strongest y Deportivo Táchira se vio la nueva medida que tomó Conmebol para todos los partidos de la Copa Libertadores de América.
A partir del partido de anoche, se implementó la nueva determinación del ente comandado por Alejandro Domínguez, que implica una pausa de rehidratación obligatoria en cada tiempo de juego (duración máxima de minuto y medio).
Según informó Diario Olé: "La medida ya está contemplada dentro del reglamento y se aplicará a lo largo de toda la edición 2026. A diferencia de las pausas de hidratación tradicionales, que suelen depender de condiciones climáticas extremas, en este caso se trata de una disposición fija."
El medio argentino, aseguró que la idea de Conmebol es "enriquecer la experiencia del público."
A priori, la pausa de rehidratación también será utilizada para mostrar el partido desde una perspectiva más cercana, capturando instantes que habitualmente quedan fuera de cámara.
Habrá que ver cómo reacciona la opinión pública a esta medida, entendiendo que hasta el momento, solo se llevaba a cabo en momentos puntuales y vinculados a cuestiones climáticas.
El denominado cooling break se implementó previamente en el Mundial de Clubes 2025 y la la FIFA lo implementará en todos los partidos del Mundial 2026.
+ EN GOLAZO24
Estupor en Boca por lo último que se dio a conocer sobre Exequiel Zeballos
Racing: La fuerte filtración sobre Facundo Cambeses que sacude a la Academia
Independiente Rivadavia es Sebastián Villa y Daniel Vila... pero también Alfredo Berti
Bombazo: Fue figura en Boca y lo ofrecieron a River de Marcelo Gallardo