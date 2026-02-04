Bombazo: Fue figura en Boca y lo ofrecieron a River de Marcelo Gallardo

El nombre en cuestión es el de Jonathan Calleri, hoy jugador del Sao Paulo y de 32 años.

De igual manera, el periodista Renzo Pantich, de La Página Millonaria, aseguró: "No hay negociaciones. Fue ofrecido, pero no es prioridad del DT. Su salario y el perfil que busca el técnico lo sacan de consideración.".

Todo hace indicar que salvo una oportunidad absolutamente convincente de mercado, River va a acelerar en la búsqueda de un nueve de jerarquía para el parate por el Mundial.

El nombre en cuestión podría ser el de Lucas Beltrán.

River y la falta de un nueve

Calleri tiene que ver más con un "nueve de referencia" y Gallardo dejó en claro que no es el tipo de delantero que busca para jugar en el Millonario.

Hoy por hoy, los delanteros del club de Núñez no están pasando un buen momento.

Una muy mala fue que el pasado lunes 2 de febrero se confirmó que Sebastián Driussi sufrió un desgarro, por lo que el delantero que venía siendo utilizado por Marcelo Gallardo como referencia en el centro del ataque será baja durante los próximos cuatro partidos.

Ante Rosario Central, su lugar fue ocupado por Maximiliano Salas en el segundo tiempo, y todo indica que el Muñeco volverá a apostar por el ex Racing para darle continuidad en el Torneo Apertura.

Sin embargo, hay un dato que resulta absolutamente desalentador en relación al presente de los delanteros de River Plate.

El último gol de Facundo Colidio fue en julio de 2025 ante Instituto de Córdoba y acumula 21 partidos sin convertir.

Driussi, ahora lesionado, no anota desde agosto y lleva 13 encuentros sin marcar, con su último tanto ante Libertad de Paraguay por Copa Libertadores.

Por su parte, Salas convirtió por última vez el 2 de octubre, frente a Racing Club por Copa Argentina, y suma 10 partidos sin goles.

River atraviesa un serio problema de eficacia en sus delanteros y por eso muchos hinchas reclaman la incorporación de un atacante con gol.

