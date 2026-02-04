River Plate de Marcelo Gallardo comenzó el Torneo Apertura de la Liga Profesional sin conocer la derrota en las primeras tres fechas, y uno de los temas centrales que atraviesa al plantel es la falta de un número nueve definido. En ese contexto, un futbolista que tuvo buenos rendimientos en Boca Juniors fue ofrecido al Millonario.
¿CAMBIA DE VEREDA?
Bombazo: Fue figura en Boca y lo ofrecieron a River de Marcelo Gallardo
Un jugador que supo tener buenos rendimientos en Boca Juniors, podría ir a River Plate de Marcelo Gallardo.
La información fue revelada por Gustavo Yarroch en ESPN y generó un fuerte revuelo en el club de Núñez. De todos modos, no hay que dejar pasar las declaraciones que realizó el Muñeco tras el empate ante Rosario Central, donde se refirió a la búsqueda de un delantero.
Fue figura en Boca y se lo ofrecieron a Marcelo Gallardo
Una vez finalizado el encuentro entre Rosario Central y River, Marcelo Gallardo declaró lo siguiente:
“No es fácil ir a buscar un delantero que venga y juegue. No es fácil. Estuvimos y seguimos en el mercado, pero conseguir jugadores para River es difícil. No es traer por traer”, expresó el entrenador, y agregó: “Nosotros no solemos jugar con un nueve de referencia. Entramos y salimos. Es el sistema que tenemos para jugar”.
En las últimas horas, Gustavo Yarroch sacudió al mundo River con una noticia inesperada: un ex Boca fue ofrecido al Millonario y algunos dirigentes evaluaron su llegada.
El nombre en cuestión es el de Jonathan Calleri, hoy jugador del Sao Paulo y de 32 años.
De igual manera, el periodista Renzo Pantich, de La Página Millonaria, aseguró: "No hay negociaciones. Fue ofrecido, pero no es prioridad del DT. Su salario y el perfil que busca el técnico lo sacan de consideración.".
Todo hace indicar que salvo una oportunidad absolutamente convincente de mercado, River va a acelerar en la búsqueda de un nueve de jerarquía para el parate por el Mundial.
El nombre en cuestión podría ser el de Lucas Beltrán.
River y la falta de un nueve
Calleri tiene que ver más con un "nueve de referencia" y Gallardo dejó en claro que no es el tipo de delantero que busca para jugar en el Millonario.
Hoy por hoy, los delanteros del club de Núñez no están pasando un buen momento.
Una muy mala fue que el pasado lunes 2 de febrero se confirmó que Sebastián Driussi sufrió un desgarro, por lo que el delantero que venía siendo utilizado por Marcelo Gallardo como referencia en el centro del ataque será baja durante los próximos cuatro partidos.
Ante Rosario Central, su lugar fue ocupado por Maximiliano Salas en el segundo tiempo, y todo indica que el Muñeco volverá a apostar por el ex Racing para darle continuidad en el Torneo Apertura.
Sin embargo, hay un dato que resulta absolutamente desalentador en relación al presente de los delanteros de River Plate.
El último gol de Facundo Colidio fue en julio de 2025 ante Instituto de Córdoba y acumula 21 partidos sin convertir.
Driussi, ahora lesionado, no anota desde agosto y lleva 13 encuentros sin marcar, con su último tanto ante Libertad de Paraguay por Copa Libertadores.
Por su parte, Salas convirtió por última vez el 2 de octubre, frente a Racing Club por Copa Argentina, y suma 10 partidos sin goles.
River atraviesa un serio problema de eficacia en sus delanteros y por eso muchos hinchas reclaman la incorporación de un atacante con gol.
+ EN GOLAZO24
Qué hay detrás de la alianza de Julián Álvarez con Xiaomi Argentina: "Un titán"
Un titular indiscutido en Racing dice adiós: todo acordado para irse a Brasil