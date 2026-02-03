Cuando este martes se confirmaba una nueva y controversial salida de un juvenil de un club, en este caso Boca Juniors, mediante la patria potestad, las calles de la Ciudad de Buenos Aires también hablaban: aparecieron empapeladas contra Martín Guastadisegno, el 'villano' de River en el último tiempo.
"LADRÓN Y VACIADOR"
Aparecieron afiches incendiarios contra el villano de River: Martín Guastadisegno
Tras el caso Luca Scarlato, la joya de River que se fue por patria potestad, la ciudad apareció empapelada con críticas al representante, Martín Guastadisegno.
Martín Ariel Guastadisegno es el representante de Luca Scarlato, que a fin del año pasado cobró relevancia por lo que pareció una abrupta salida de River mediante la patria potestad (un recurso legal por el cual los padres pueden retirar al menor del club por ser su hijo menor de edad).
En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires aparecieron afiches con acusaciones directas, en el marco del escándalo generado por la salida de Scarlato, que, a sus 16 años, se fue libre al Parma, de Italia.
A pesar de que su familia denunció malos manejos por parte de los cuerpos técnicos de las divisiones inferiores del club, incluso amenazas, quien quedó en el centro de la escena fue Martín Guastadisegno, su representante.
"Martín Guastadisegno ladrón y vaciador de clubes", rezaban los afiches. Hombre de negocios dentro del fútbol, Guastadisegno también motorizó las salidas, en su momento, de Matías Soulé -Vélez- y de Joaquín Panichelli -River-.
La polémica escaló al punto de que la Asociación del Fútbol Argentino tomó cartas en el asunto, estableciendo nuevas restricciones para evitar que jugadores que utilicen estas vías legales sigan representando a selecciones juveniles, una decisión que abrió otro frente de discusión.
Milton Pereyra, el caso Scarlato pero en Boca, se va al Napoli
Como si hubiera sido planeado de antemano, este miércoles se confirmó otro portazo, en este caso de Boca. Una situación idéntica a la de Scarlato, pero en la vereda de enfrente. Tal como informó Urgente24, Milton Pereyra, delantero de 17 años que venía destacándose en las inferiores del Xeneize, emigrará a Italia para convertirse en jugador del Napoli y su salida también se produce por la patria potestad, por lo que el conjunto italiano no terminará abonando prácticamente nada por el jugador.