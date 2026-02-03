Aparecieron afiches incendiarios contra el villano de River: Martín Guastadisegno

La polémica escaló al punto de que la Asociación del Fútbol Argentino tomó cartas en el asunto, estableciendo nuevas restricciones para evitar que jugadores que utilicen estas vías legales sigan representando a selecciones juveniles, una decisión que abrió otro frente de discusión.

Milton Pereyra, el caso Scarlato pero en Boca, se va al Napoli

Como si hubiera sido planeado de antemano, este miércoles se confirmó otro portazo, en este caso de Boca. Una situación idéntica a la de Scarlato, pero en la vereda de enfrente. Tal como informó Urgente24, Milton Pereyra, delantero de 17 años que venía destacándose en las inferiores del Xeneize, emigrará a Italia para convertirse en jugador del Napoli y su salida también se produce por la patria potestad, por lo que el conjunto italiano no terminará abonando prácticamente nada por el jugador.

