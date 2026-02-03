Boca Juniors lleva dos victorias y una derrota en el comienzo del Torneo Apertura de la Liga Profesional y en los últimos dos encuentros, Claudio Úbeda tuvo que apostar por juveniles en el ataque. Diego Monroig dio a conocer posiciones que busca el Xeneize, que todavía no se retira del mercado de pases.
MERCADO ABIERTO
Diego Monroig lanzó un bombazo que impacta en Boca: "Va a incorporar"
Diego Monroig filtró que Boca Juniors busca jugadores en dos posiciones en particular para este mercado de pases. ¿De quiénes se trata?
Además de Ángel Romero y Santiago Ascacibar, el club de la Ribera tiene la intención de seguir sumando futbolistas en el ataque y el periodista de ESPN adelantó las posiciones que busca la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.
Diego Monroig y el bombazo que sacude Boca
Si bien tanto Santiago Ascacibar como Ángel Romero debutaron en Boca el pasado domingo 1 de febrero en la victoria del Xeneize ante Newell´s, todo hace indicar que el club de la Ribera no se baja del mercado de pases.
Los tres delanteros con los que a priori contaba Claudio Úbeda no están en condiciones físicas y eso genera que la búsqueda siga activa.
En este sentido, el periodista Diego Monroig dio detalles sobre lo que está buscando la dirigencia de Juan Román Riquelme.
"Boca negocia con un 9 y un 10 y están hablando con los dos. Por Rodrigo Battaglia (fue operado), podría llegar un delantero. Las charlas se están dando con un nueve extranjero que juega en el exterior y un volante ofensivo argentino", aseguró el periodista en ESPN, aunque no filtró los nombres, alegando no saberlos.
"Va a incorporar o intentar incorporar un jugador en ofensiva, de eso no hay dudas", cerró.
Por el momento, el Xeneize tiene la posibilidad de incorporar un solo jugador por la operación de Battaglia y si se desprende de otro futbolista al exterior, tendrá la chance de buscar otro jugador.
Serán días movidos en cuanto al mercado de pases para el equipo de Claudio Úbeda.
Boca de Claudio Úbeda
Siempre es importante remarcar que el 2026 no será un año más para Boca Juniors.
Es el último sin elecciones (en 2027 habrá votación) y el Xeneize tiene la chance de jugar fase de grupos de Copa Libertadores luego de 3 años.
Por eso mismo, es que la dirigencia de Riquelme y el cuerpo técnico de Claudio Úbeda, buscan reforzar el plantel de manera lógica como para poder competir en la competencia internacional.
Hasta el momento, Boca disputó tres encuentros, con un saldo de dos victorias y una derrota, esta última frente a Estudiantes de La Plata.
El Xeneize todavía no encontró su mejor versión futbolística, pero fue efectivo en los resultados: sumó de a tres en los dos partidos que jugó en La Bombonera, ante Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys.
El próximo compromiso será una prueba exigente para el conjunto de la Ribera, ya que deberá visitar el José Amalfitani para enfrentarse a Vélez Sarsfield, dirigido por Guillermo Barros Schelotto.
El Fortín es uno de los punteros de la Zona A, junto a Platense. Ganó dos partidos y empató el restante frente a Independiente, en Avellaneda.
El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero a las 22:15, en el barrio de Liniers.
+ EN GOLAZO24
Se filtró la última decisión de Marcelo Gallardo que sacude River: "Delantero"
Morena Beltrán en el centro de la polémica por lo que dijo de Exequiel Zeballos
Tensión total en Racing: Qué pasa entre Gustavo Costas y Diego Milito