Diego Monroig lanzó un bombazo que impacta en Boca: "Va a incorporar"

"Boca negocia con un 9 y un 10 y están hablando con los dos. Por Rodrigo Battaglia (fue operado), podría llegar un delantero. Las charlas se están dando con un nueve extranjero que juega en el exterior y un volante ofensivo argentino", aseguró el periodista en ESPN, aunque no filtró los nombres, alegando no saberlos.

"Va a incorporar o intentar incorporar un jugador en ofensiva, de eso no hay dudas", cerró.

Por el momento, el Xeneize tiene la posibilidad de incorporar un solo jugador por la operación de Battaglia y si se desprende de otro futbolista al exterior, tendrá la chance de buscar otro jugador.

Serán días movidos en cuanto al mercado de pases para el equipo de Claudio Úbeda.

Siempre es importante remarcar que el 2026 no será un año más para Boca Juniors.

Es el último sin elecciones (en 2027 habrá votación) y el Xeneize tiene la chance de jugar fase de grupos de Copa Libertadores luego de 3 años.

Por eso mismo, es que la dirigencia de Riquelme y el cuerpo técnico de Claudio Úbeda, buscan reforzar el plantel de manera lógica como para poder competir en la competencia internacional.

Hasta el momento, Boca disputó tres encuentros, con un saldo de dos victorias y una derrota, esta última frente a Estudiantes de La Plata.

El Xeneize todavía no encontró su mejor versión futbolística, pero fue efectivo en los resultados: sumó de a tres en los dos partidos que jugó en La Bombonera, ante Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys.

El próximo compromiso será una prueba exigente para el conjunto de la Ribera, ya que deberá visitar el José Amalfitani para enfrentarse a Vélez Sarsfield, dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El Fortín es uno de los punteros de la Zona A, junto a Platense. Ganó dos partidos y empató el restante frente a Independiente, en Avellaneda.

El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero a las 22:15, en el barrio de Liniers.

