Osvaldo Jaldo es gobernador de Tucumán por el 'jaldismo' antes que por el peronismo. Él representa a quienes decidieron pactar con Javier Milei por conveniencia mutua. Es un caso similar a Raúl Jalil, en Catamarca. Si bien en las elecciones de medio término Jaldo logró unificar al peronismo detrás de su necesidad (y ganaron), hay muchas dudas de que eso pueda repetirse en 2027. Y eso es lo que también cree el 'mileísmo' tucumano, que exceden a La Libertad Avanza.
LA LIBERTAD AVANZA
Osvaldo Jaldo no recibe tregua del mileísmo, que quiere Tucumán
Osvaldo Jaldo es aliado por conveniencia de Javier Milei. Pero en Tucumán ha comenzado una ofensiva contra el aliado de Milei promovida por el mileísmo.
Tal como sucede en Provincia de Buenos Aires y en otros territorios, el peronismo tucumano atraviesa un escenario de debates domésticos y disputas intestinas. Jaldo no provoca consensos y tanto sus rivales peronistas como 'mileístas' lo están presionando, le alquile él o no le alquile senadores y diputados nacionales a Karina Milei para la Reforma Laboral.
Frente a Jaldo intenta posicionarse Lisandro Catalán, quien fue fugaz ministro del Interior, y antes secretario del Interior de Guillermo Francos, tanto en el Ministerio del Interior como en la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Si bien él entregó su cargo al salir Francos, Catalán cree conservar la simpatía de Karina Milei y los Menem y, aún cuando muchos dudan de su habilidad política -¡perdió el control ya le personería jurídica del Partido Federal!-, lanzó una ofensiva estival muy interesante.
Otra vez: Catalán tiene que resolver que, así como el peronismo está dividido, el mileísmo también se encuentra fragmentado.
Por ejemplo, compite con él Mariano Campero, ex UCR que afirma tener simpatías de los hermanos Milei en el objetivo de quitarle la provincia al peronismo o sea, en teoría, a Jaldo, un aliado de los Milei.
Luego, Ricardo Bussi y su Fuerza Republicana, pionera en el armado del frente La Libertad Avanza y luego despedido del espacio pero que atrae a muchos devotos de la derecha tucumana.
Lisandro Catalán
Sin embargo, según Ramiro Garrocho, en LetraP, Catalán mantiene su decisión de liderar:
"El ex ministro del Interior asegura que no habrá tregua con el peronismo provincial y que tampoco buscará pactos con el resto de la oposición política local. “No vamos a ser un nuevo Cambiemos”, repite a quien quiera oírlo en una mensaje que cierra la puerta a acercamientos con sectores del radicalismo que tienen representación en la Legislatura y en varios concejos deliberantes de la provincia.
También parece descartar sumar al espacio que lidera el diputado Mariano Campero, el radical con peluca que conduce el partido local Cambia Tucumán. Esta fuerza política, a través del intendente Pablo Machiarolla, gobierna el municipio de Yerba Buena donde La Libertad Avanza obtuvo una contundente victoria en las elecciones de octubre del año pasado.
En la temporada de verano, sin embargo, los libertarios abrieron una rendija para sumar al intendente radical de Concepción, Alejandro Molinuevo. El jefe del municipio ubicado en el sur tucumano es hermano de Soledad, ahora diputada libertaria.
También acercó posiciones con la dirigencia de CREO, el partido con el que Paula Omodeo intentó su reelección, sin éxito. Catalán asegura que van a sumar a todos los que tengan coincidencias con el rumbo político que fijó el Presidente. El exministro cree que las experiencias opositoras ensayadas en Tucumán en los últimos 20 años fracasaron por “perder identidad” y por “estar condicionadas”. (…)".
Mariano Campero
¿Cuál es la prisa de Catalán cuando es verano de 2026, mucho tiempo por delante para las elecciones de octubre 2027?
Es cierto que las inundaciones impactaron en la provincia por la demostración de déficit en la infraestructura preventiva y fallas en la logística ante el imprevisto, y con Jaldo de vacaciones en la isla de Aruba (Antillas neerlandesas).
Pero también es probable que exista una competencia casi furiosa entre él y Mariano Campero por liderar la embestida contra Jaldo y el peronismo (aunque no necesariamente sean lo mismo).
En La Gaceta, de San Miguel de Tucumán, se informó acerca de la actividad del citado Campero, a quien presentan como de LLA y no de Cambia Tucumán:
"Nuestro objetivo es transformar la vida de los tucumanos. Que podamos vivir en una provincia próspera, donde volvamos a imaginar lo que hoy parece imposible, como solucionar el problema de las inundaciones. ¿Y por qué no imaginarlo? Porque la corrupción, la desidia, el amiguismo político y el peronismo nos han traído hasta aquí. Ellos son millonarios y a la vuelta están todos inundados". Con esas palabras, el diputado Mariano Campero (La Libertad Avanza) reunió anoche (02/02) a su grupo político en Yerba Buena.
Un grupo de personas -entre los que estuvieron los referentes de Alberdi, Luis Augier, y de Simoca, Luis Escobar- recibieron definiciones por parte de Campero. La primera, trabajar para terminar con 40 años de peronismo en Tucumán. La segunda, "seguir acompañando" al presidente Javier Milei. "Vivimos en una provincia abandonada: sin rutas, con pobreza, postergación y exclusión. Ante esta realidad, sembrar la transformación no es una opción: es una obligación moral", se explayó el diputado.
En otro pasaje, les pidió a sus dirigentes que recorran sus comunas y ciudades y que contribuyan a sacar a las instituciones de la situación de crisis. "Perdimos la autopista a Las Termas. Perdimos la autopista completa a Salta. Perdimos la autopista a Catamarca. Perdimos la nueva ruta 38. Las instituciones atraviesan crisis, como el Poder Judicial... obsceno, politizado, alejado de la gente. Queremos una oportunidad de cambiar esta realidad. Vamos a sacar Tucumán de entre las cinco peores provincias y vamos a ponerla entre las cinco mejores", añadió.
El intendente Pablo Macchiarola, de Yerba Buena, tuvo una intervención y fue a fondo contra la Ley de Coparticipación y el régimen de acoples. También Augier y Escobar tuvieron sus intervenciones. "No tenemos ni 100 kilómetros de autopistas en Tucumán", dijo el ex candidato a intendente de Alberdi. (…)".
