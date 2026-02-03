Osvaldo Jaldo no recibe tregua del mileísmo, que quiere Tucumán

Por ejemplo, compite con él Mariano Campero, ex UCR que afirma tener simpatías de los hermanos Milei en el objetivo de quitarle la provincia al peronismo o sea, en teoría, a Jaldo, un aliado de los Milei.

Luego, Ricardo Bussi y su Fuerza Republicana, pionera en el armado del frente La Libertad Avanza y luego despedido del espacio pero que atrae a muchos devotos de la derecha tucumana.

ricardo-bussi-y-javier-milei-1574603.jpg Javier Milei y Ricardo Bussi.

Lisandro Catalán

Sin embargo, según Ramiro Garrocho, en LetraP, Catalán mantiene su decisión de liderar:

"El ex ministro del Interior asegura que no habrá tregua con el peronismo provincial y que tampoco buscará pactos con el resto de la oposición política local. “No vamos a ser un nuevo Cambiemos”, repite a quien quiera oírlo en una mensaje que cierra la puerta a acercamientos con sectores del radicalismo que tienen representación en la Legislatura y en varios concejos deliberantes de la provincia.

También parece descartar sumar al espacio que lidera el diputado Mariano Campero, el radical con peluca que conduce el partido local Cambia Tucumán. Esta fuerza política, a través del intendente Pablo Machiarolla, gobierna el municipio de Yerba Buena donde La Libertad Avanza obtuvo una contundente victoria en las elecciones de octubre del año pasado.

En la temporada de verano, sin embargo, los libertarios abrieron una rendija para sumar al intendente radical de Concepción, Alejandro Molinuevo. El jefe del municipio ubicado en el sur tucumano es hermano de Soledad, ahora diputada libertaria.

También acercó posiciones con la dirigencia de CREO, el partido con el que Paula Omodeo intentó su reelección, sin éxito. Catalán asegura que van a sumar a todos los que tengan coincidencias con el rumbo político que fijó el Presidente. El exministro cree que las experiencias opositoras ensayadas en Tucumán en los últimos 20 años fracasaron por “perder identidad” y por “estar condicionadas”. (…)".

radicales peluca-campero-arjol-picat.jpg 'Radicales con peluca': Mariano Campero y otros. Foto: NA

Mariano Campero

¿Cuál es la prisa de Catalán cuando es verano de 2026, mucho tiempo por delante para las elecciones de octubre 2027?

Es cierto que las inundaciones impactaron en la provincia por la demostración de déficit en la infraestructura preventiva y fallas en la logística ante el imprevisto, y con Jaldo de vacaciones en la isla de Aruba (Antillas neerlandesas).

Pero también es probable que exista una competencia casi furiosa entre él y Mariano Campero por liderar la embestida contra Jaldo y el peronismo (aunque no necesariamente sean lo mismo).

En La Gaceta, de San Miguel de Tucumán, se informó acerca de la actividad del citado Campero, a quien presentan como de LLA y no de Cambia Tucumán:

"Nuestro objetivo es transformar la vida de los tucumanos. Que podamos vivir en una provincia próspera, donde volvamos a imaginar lo que hoy parece imposible, como solucionar el problema de las inundaciones. ¿Y por qué no imaginarlo? Porque la corrupción, la desidia, el amiguismo político y el peronismo nos han traído hasta aquí. Ellos son millonarios y a la vuelta están todos inundados". Con esas palabras, el diputado Mariano Campero (La Libertad Avanza) reunió anoche (02/02) a su grupo político en Yerba Buena.

Un grupo de personas -entre los que estuvieron los referentes de Alberdi, Luis Augier, y de Simoca, Luis Escobar- recibieron definiciones por parte de Campero. La primera, trabajar para terminar con 40 años de peronismo en Tucumán. La segunda, "seguir acompañando" al presidente Javier Milei. "Vivimos en una provincia abandonada: sin rutas, con pobreza, postergación y exclusión. Ante esta realidad, sembrar la transformación no es una opción: es una obligación moral", se explayó el diputado.

En otro pasaje, les pidió a sus dirigentes que recorran sus comunas y ciudades y que contribuyan a sacar a las instituciones de la situación de crisis. "Perdimos la autopista a Las Termas. Perdimos la autopista completa a Salta. Perdimos la autopista a Catamarca. Perdimos la nueva ruta 38. Las instituciones atraviesan crisis, como el Poder Judicial... obsceno, politizado, alejado de la gente. Queremos una oportunidad de cambiar esta realidad. Vamos a sacar Tucumán de entre las cinco peores provincias y vamos a ponerla entre las cinco mejores", añadió.

El intendente Pablo Macchiarola, de Yerba Buena, tuvo una intervención y fue a fondo contra la Ley de Coparticipación y el régimen de acoples. También Augier y Escobar tuvieron sus intervenciones. "No tenemos ni 100 kilómetros de autopistas en Tucumán", dijo el ex candidato a intendente de Alberdi. (…)".

