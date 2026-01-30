Durante décadas, los robots humanoides habitaron el imaginario colectivo a través del cine. En 'Yo, Robot', las máquinas compartían espacios laborales con humanos, cumplían con tareas complejas y tomaban decisiones propias. Aquella representación parecía un futuro lejano, casi inalcanzable.
LA CIENCIA FICCIÓN YA ES REAL
Los humanoides vienen marchando: Tu 1er. compañero de trabajo robot será de China
Wired mencionó lo avanzado que va China en la carrera por los humanoides: robots portadores de inteligencia artificial avanzada. Urgente24 indagó en el tema.
Hoy esa escena empieza a materializarse en los centros de convenciones, fábricas y laboratorios de China.
En la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, en Shanghái, decenas de robots humanoides caminan, bailan, boxean, cargan cajas y pasean por los stands como un show para de miles de visitantes. Algunos se desploman en los rincones mientras cargan baterías.
Otros realizan acrobacias con una coordinación sorprendente.
No se trata de prototipos aislados, sino de un ecosistema industrial en plena expansión.
El espectáculo que anticipa un cambio profundo
Aunque las demostraciones resultan impactantes, la escena todavía esconde limitaciones importantes.
Muchos de estos humanoides dependen de operadores humanos que les dicen a través de controles remotos hacia dónde caminar, cuándo saludar o cómo ejecutar determinadas tareas. La autonomía real sigue siendo un desafío.
Además, gran parte de los modelos carece de manos funcionales: sus brazos terminan en puños metálicos que permiten sostener cajas, pero no manipular objetos delicados. Para los robots actuales, dar una mortal hacia atrás resulta más sencillo que levantar una moneda del suelo.
Aun así, el mensaje es claro: China está construyendo la infraestructura tecnológica necesaria para liderar la próxima gran revolución industrial.
La carrera global por dominar la robótica
Las proyecciones anticipan un crecimiento explosivo. Para 2035 los fabricantes podrían enviar al mercado más de 10 millones de robots humanoides por año.
Hacia 2050, la cifra total podría alcanzar los 1.000 millones de unidades activas en todo el mundo. Casi un tercio de ellas estaría en China, muy por encima de Estados Unidos y Europa.
Este liderazgo no se explica únicamente por la innovación, sino por un entramado productivo difícil de replicar: una cadena de suministro altamente integrada que permite fabricar sensores, motores, baterías, engranajes y computadoras dentro de un mismo ecosistema industrial. Esto reduce costos, acorta tiempos y acelera la iteración tecnológica.
El resultado es contundente: robots cada vez más ágiles, más estables y considerablemente más baratos que sus equivalentes occidentales.
Unitree y la fábrica del futuro
Entre las compañías chinas que encabezan esta transformación se destaca Unitree, con sede en Hangzhou.
Mientras los humanoides desarrollados en USA todavía tienen dificultades para realizar movimientos complejos, los modelos de Unitree pueden ejecutar patadas de kung-fu y acrobacias con notable precisión.
Pero su principal ventaja no está en la destreza, sino en el precio. Sus robots cuestan una fracción de lo que valen los modelos occidentales, lo que impulsa una adopción más rápida en fábricas, depósitos, obras de construcción y centros de investigación.
Este diferencial responde a la capacidad china de integrar toda la cadena productiva, lo que permite lanzar nuevas versiones en ciclos extremadamente cortos: fallar, corregir, rediseñar y volver a producir en cuestión de meses.
El verdadero salto: que entiendan el mundo
Más allá del hardware, el gran desafío es cognitivo. El objetivo es desarrollar robots capaces de interpretar órdenes complejas, adaptarse a entornos desconocidos y actuar con autonomía.
En Beijing, la Academia de Inteligencia Artificial entrena modelos que buscan traducir el lenguaje humano en acciones físicas.
Decenas de operadores controlan brazos robóticos para enseñarles tareas cotidianas: preparar comida, servir bebidas, manipular objetos y ordenar espacios. Cada movimiento se convierte en datos que alimentan sistemas de aprendizaje automático.
El horizonte es ambicioso: lograr que un robot pueda entrar en una habitación desconocida y ejecutar una tarea a partir de una simple instrucción verbal. Ese punto marcaría el verdadero quiebre: el “momento ChatGPT” de la robótica.
Automatización, trabajo y poder
La expansión de los humanoides reconfigura el debate sobre el futuro laboral. En una primera etapa, estos robots ocuparán tareas repetitivas, peligrosas o físicamente exigentes.
Sin embargo, su avance sobre sectores como logística, comercio, hotelería y servicios personales parece inevitable.
En paralelo, la robótica humanoide se convierte en un vector de poder geopolítico.
Cada avance tecnológico fortalece la posición estratégica de China en la disputa global por la innovación, la producción industrial y la supremacía tecnológica.
No se trata solo de máquinas: se trata de influencia y control de los procesos productivos del futuro convirtiéndolos en líderes en el sector.
Un futuro que ya empezó
Aunque la presencia humana sigue siendo central incluso en los entornos más automatizados, la tendencia es clara. Los humanoides aún tropiezan, fallan y dependen de supervisión pero avanzan con una velocidad que ya no permite pensar este proceso como lejano.
La transición de lo experimental a lo cotidiano podría producirse más rápido de lo esperado.
Y cuando ese momento llegue, todo indica que el primer compañero de trabajo robot no hablará inglés, sino mandarín.
