Los humanoides vienen marchando: Tu 1er. compañero de trabajo robot será de China

Embed - En un centro comercial de China, un robot humanoide y un robot de limpieza se cruzan con normalidad

El espectáculo que anticipa un cambio profundo

Aunque las demostraciones resultan impactantes, la escena todavía esconde limitaciones importantes.

Muchos de estos humanoides dependen de operadores humanos que les dicen a través de controles remotos hacia dónde caminar, cuándo saludar o cómo ejecutar determinadas tareas. La autonomía real sigue siendo un desafío.

Además, gran parte de los modelos carece de manos funcionales: sus brazos terminan en puños metálicos que permiten sostener cajas, pero no manipular objetos delicados. Para los robots actuales, dar una mortal hacia atrás resulta más sencillo que levantar una moneda del suelo.

Aun así, el mensaje es claro: China está construyendo la infraestructura tecnológica necesaria para liderar la próxima gran revolución industrial.

Embed - Unitree G1 #kungfu Kid V6.0: The New Robot Overlord! #unitree #humanoid #robotics

La carrera global por dominar la robótica

Las proyecciones anticipan un crecimiento explosivo. Para 2035 los fabricantes podrían enviar al mercado más de 10 millones de robots humanoides por año.

Hacia 2050, la cifra total podría alcanzar los 1.000 millones de unidades activas en todo el mundo. Casi un tercio de ellas estaría en China, muy por encima de Estados Unidos y Europa.

Este liderazgo no se explica únicamente por la innovación, sino por un entramado productivo difícil de replicar: una cadena de suministro altamente integrada que permite fabricar sensores, motores, baterías, engranajes y computadoras dentro de un mismo ecosistema industrial. Esto reduce costos, acorta tiempos y acelera la iteración tecnológica.

El resultado es contundente: robots cada vez más ágiles, más estables y considerablemente más baratos que sus equivalentes occidentales.

Embed Elon’s Tesla Optimus Gen 2 vs. the Chinese company’s Unitree H2 robot — you be the judge. I’m shocked. pic.twitter.com/KaPLhukrJe — Nfoz (@N_fozz) January 23, 2026

Unitree y la fábrica del futuro

Entre las compañías chinas que encabezan esta transformación se destaca Unitree, con sede en Hangzhou.

Mientras los humanoides desarrollados en USA todavía tienen dificultades para realizar movimientos complejos, los modelos de Unitree pueden ejecutar patadas de kung-fu y acrobacias con notable precisión.

Pero su principal ventaja no está en la destreza, sino en el precio. Sus robots cuestan una fracción de lo que valen los modelos occidentales, lo que impulsa una adopción más rápida en fábricas, depósitos, obras de construcción y centros de investigación.

Este diferencial responde a la capacidad china de integrar toda la cadena productiva, lo que permite lanzar nuevas versiones en ciclos extremadamente cortos: fallar, corregir, rediseñar y volver a producir en cuestión de meses.

Embed The future is here.



Children in China play with their new Unitree robot. The new humanoid robot model by Unitree is now for sale to the public and is being seen all over China now.



I'll post some more videos below: pic.twitter.com/8AJIUnFsoX — Orikron (@orikron) July 8, 2025

El verdadero salto: que entiendan el mundo

Más allá del hardware, el gran desafío es cognitivo. El objetivo es desarrollar robots capaces de interpretar órdenes complejas, adaptarse a entornos desconocidos y actuar con autonomía.

En Beijing, la Academia de Inteligencia Artificial entrena modelos que buscan traducir el lenguaje humano en acciones físicas.

Decenas de operadores controlan brazos robóticos para enseñarles tareas cotidianas: preparar comida, servir bebidas, manipular objetos y ordenar espacios. Cada movimiento se convierte en datos que alimentan sistemas de aprendizaje automático.

El horizonte es ambicioso: lograr que un robot pueda entrar en una habitación desconocida y ejecutar una tarea a partir de una simple instrucción verbal. Ese punto marcaría el verdadero quiebre: el “momento ChatGPT” de la robótica.

Automatización, trabajo y poder

La expansión de los humanoides reconfigura el debate sobre el futuro laboral. En una primera etapa, estos robots ocuparán tareas repetitivas, peligrosas o físicamente exigentes.

Sin embargo, su avance sobre sectores como logística, comercio, hotelería y servicios personales parece inevitable.

En paralelo, la robótica humanoide se convierte en un vector de poder geopolítico.

Cada avance tecnológico fortalece la posición estratégica de China en la disputa global por la innovación, la producción industrial y la supremacía tecnológica.

No se trata solo de máquinas: se trata de influencia y control de los procesos productivos del futuro convirtiéndolos en líderes en el sector.

Embed - El nuevo robot realista de China #shortvideo #robot #shorts

Un futuro que ya empezó

Aunque la presencia humana sigue siendo central incluso en los entornos más automatizados, la tendencia es clara. Los humanoides aún tropiezan, fallan y dependen de supervisión pero avanzan con una velocidad que ya no permite pensar este proceso como lejano.

La transición de lo experimental a lo cotidiano podría producirse más rápido de lo esperado.

Y cuando ese momento llegue, todo indica que el primer compañero de trabajo robot no hablará inglés, sino mandarín.

