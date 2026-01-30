Qué pasó con el empleo público nacional y por qué hoy pesa menos en la economía

Otros organismos nacionales, como los entes recaudadores y el sistema previsional, presentaron variaciones más moderadas. Sin embargo, también mostraron retrocesos en el último año, en línea con el ajuste general de la dotación estatal.

Salarios malos, menos impacto en la economía

El informe también da cuenta de cambios en la composición del empleo público. En el Poder Ejecutivo, los contratos temporarios ganaron peso con el paso del tiempo y duplicaron su participación dentro de la planta total. Además, mientras el personal civil mantiene una distribución equilibrada entre hombres y mujeres, las fuerzas armadas y de seguridad continúan mostrando una fuerte mayoría masculina.

En términos poblacionales, en 2024 el Estado nacional empleó a casi 18 personas cada mil habitantes y representó cerca del 6% de la población económicamente activa. La participación del nivel nacional dentro del total del empleo público del país se mantuvo relativamente estable, con un peso cercano al 22%.

Más allá del crecimiento en la cantidad de empleados, el dato central del informe está en el comportamiento del gasto salarial. En 2024, el pago de sueldos representó poco más del 17% del gasto total del sector público nacional no financiero. Medido contra el Producto Interno Bruto, el gasto en personal cayó de manera sostenida desde el pico registrado en 2015 y alcanzó uno de sus niveles más bajos de los últimos veinte años.

La reducción del peso salarial se verificó en casi todos los subsectores del Estado, aunque con intensidades diferentes. La Administración Pública Nacional registró en 2024 su mayor caída histórica en términos del PBI, mientras que el gasto en universidades, empresas estatales y otros entes también retrocedió hasta niveles similares a los de una década atrás.

En conjunto, el trabajo de la OPC muestra una paradoja: el Estado nacional mantiene una dotación elevada de empleados, pero el costo de esa estructura tiene hoy un impacto menor sobre la economía que en años anteriores. Una tendencia que refleja cambios en la política salarial, en la composición del empleo y en el contexto macroeconómico de los últimos años.

_______________________________

Más noticias en Urgente24:

El nuevo viaje de Javier Milei a USA que podría acercarlo a Trump: Cuándo se va

Cobro a extranjeros en hospitales porteños: Fuerte choque entre la Ciudad y la Provincia

Del yate a los tribunales: Martín Insaurralde enfrenta el peritaje que puede hundirlo