Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) revela una transformación profunda en el empleo público durante las últimas dos décadas. Entre 2004 y 2024, la cantidad de trabajadores del Sector Público Nacional no Financiero aumentó de manera significativa, pero el gasto en salarios perdió peso en relación al tamaño de la economía.
INFORME
Qué pasó con el empleo público nacional y por qué hoy pesa menos en la economía
El empleo público creció a lo largo de los últimos 20 años, aunque desde el 2024 empezó a caer. De todos modos, los salarios son cada vez más bajos.
De acuerdo al relevamiento, el empleo estatal creció más de 60% en ese período y pasó de poco más de medio millón de puestos a superar los 820 mil. La expansión no fue lineal: tuvo una etapa de fuerte crecimiento hasta mediados de la década pasada, alcanzó su punto máximo en 2015 y luego mostró una dinámica más estable, con una contracción en el último año analizado.
Empleo público cayó en 2024
La Administración Pública Nacional concentró históricamente la mayor parte del empleo. Tras alcanzar su pico hace casi una década, la dotación se redujo, volvió a incrementarse en años posteriores y cayó nuevamente en 2024. En la estructura del Estado nacional, el Poder Ejecutivo sigue siendo el principal empleador, muy por encima del Judicial, el Legislativo y el Ministerio Público.
Las universidades nacionales ocuparon el segundo lugar en cantidad de trabajadores y mostraron un comportamiento distinto al resto de los subsectores. A lo largo de los veinte años analizados, su planta creció de manera sostenida, impulsada por la expansión del sistema universitario público, y fue el único ámbito que no registró recortes en el último año.
Un panorama diferente se observa en las empresas y sociedades del Estado, donde el empleo cayó con fuerza en 2024, marcando la mayor baja interanual de toda la serie. Tras años de crecimiento asociado a estatizaciones y a la creación de nuevas entidades, ese subsector registró una reducción abrupta de personal.
Otros organismos nacionales, como los entes recaudadores y el sistema previsional, presentaron variaciones más moderadas. Sin embargo, también mostraron retrocesos en el último año, en línea con el ajuste general de la dotación estatal.
Salarios malos, menos impacto en la economía
El informe también da cuenta de cambios en la composición del empleo público. En el Poder Ejecutivo, los contratos temporarios ganaron peso con el paso del tiempo y duplicaron su participación dentro de la planta total. Además, mientras el personal civil mantiene una distribución equilibrada entre hombres y mujeres, las fuerzas armadas y de seguridad continúan mostrando una fuerte mayoría masculina.
En términos poblacionales, en 2024 el Estado nacional empleó a casi 18 personas cada mil habitantes y representó cerca del 6% de la población económicamente activa. La participación del nivel nacional dentro del total del empleo público del país se mantuvo relativamente estable, con un peso cercano al 22%.
Más allá del crecimiento en la cantidad de empleados, el dato central del informe está en el comportamiento del gasto salarial. En 2024, el pago de sueldos representó poco más del 17% del gasto total del sector público nacional no financiero. Medido contra el Producto Interno Bruto, el gasto en personal cayó de manera sostenida desde el pico registrado en 2015 y alcanzó uno de sus niveles más bajos de los últimos veinte años.
La reducción del peso salarial se verificó en casi todos los subsectores del Estado, aunque con intensidades diferentes. La Administración Pública Nacional registró en 2024 su mayor caída histórica en términos del PBI, mientras que el gasto en universidades, empresas estatales y otros entes también retrocedió hasta niveles similares a los de una década atrás.
En conjunto, el trabajo de la OPC muestra una paradoja: el Estado nacional mantiene una dotación elevada de empleados, pero el costo de esa estructura tiene hoy un impacto menor sobre la economía que en años anteriores. Una tendencia que refleja cambios en la política salarial, en la composición del empleo y en el contexto macroeconómico de los últimos años.
