La causa judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, conocida públicamente como el “Yategate”, retomará su curso esta semana con una instancia clave. La Justicia federal convocó a una audiencia que marcará el inicio formal del peritaje contable sobre los bienes del ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.
MARBELLA Y MILLONES
Del yate a los tribunales: Martín Insaurralde enfrenta el peritaje que puede hundirlo
Martín Insaurralde está complicado tras el escándalo del Yategate. Aunque fue en el 2023, la Justicia recién lo acorraló y le cuesta justificar sus gastos.
El encuentro se realizará el martes por la mañana y tendrá como objetivo definir con precisión qué aspectos del patrimonio del ex funcionario serán analizados. De esa delimitación dependerá el alcance del estudio pericial que busca establecer si Insaurralde pudo justificar su nivel de vida con los ingresos declarados durante su paso por la función pública.
Se reactiva la causa del yate en Marbella
La audiencia fue convocada por el juez federal Luis Armella, quien subroga el Juzgado de Lomas de Zamora. A la reunión deberán asistir representantes del Ministerio Público Fiscal, los abogados defensores, la querella y los peritos designados. El escenario será el juzgado federal de Quilmes, donde se concentrará una causa que combina impacto judicial y fuerte repercusión política.
Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, este último a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ya solicitaron la indagatoria de Insaurralde. Según sostienen, el ex funcionario no logró explicar de manera consistente el origen de varios de sus bienes ni determinados gastos, especialmente los vinculados a viajes al exterior.
La investigación se activó en octubre de 2023, cuando se difundieron imágenes del entonces jefe de Gabinete bonaerense a bordo del yate “Bandido”, en la ciudad española de Marbella, junto a la modelo Sofía Clerici. Las fotografías, que mostraban una estadía de lujo en plena campaña electoral, generaron un fuerte escándalo político que derivó en la renuncia inmediata de Insaurralde a su cargo.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los fiscales, el viaje tuvo un costo superior a los 41 mil euros y más de 8 mil dólares. Ese episodio funcionó como disparador para una investigación más amplia sobre el patrimonio del ex intendente, que incluyó propiedades, vehículos, cuentas bancarias y movimientos migratorios.
Los bienes de Martín Insaurralde
Entre los bienes bajo análisis figuran dos lotes en un barrio cerrado de San Vicente, donde se construyó una vivienda de gran superficie y una pileta, además de una casa en Lomas de Zamora, autos de alta gama y una cuenta bancaria con movimientos millonarios. A eso se suman decenas de viajes al exterior, la gran mayoría sin carácter oficial.
Según la acusación fiscal, los ingresos de Insaurralde como funcionario público no alcanzarían para sostener ese nivel de gastos.
En uno de los escritos presentados ante la Justicia, los fiscales señalaron que sus salarios en los últimos años no superaban los 20 millones de pesos, una cifra que consideran incompatible con los desembolsos detectados solo en 2023.
La causa también involucra a otras personas del entorno del ex funcionario, entre ellas familiares directos y un contratista municipal, quienes son investigados como presuntos testaferros. En paralelo, Insaurralde presentó un descargo en el que atribuyó parte de su patrimonio a los ingresos de su ex esposa, Jesica Cirio, y a una donación en dólares que, según afirmó, recibió de ella.
Tanto Cirio como Clerici fueron investigadas en el marco del expediente, pero finalmente no resultaron imputadas. En el caso de Clerici, durante un allanamiento se secuestró una importante suma de dinero en euros, cuyo origen ella vinculó a su actividad privada.
Con la definición del peritaje, la causa entra ahora en una etapa determinante que podría acelerar las decisiones judiciales sobre el futuro procesal de Martín Insaurralde y del resto de los involucrados.
