Del yate a los tribunales: Martín Insaurralde enfrenta el peritaje que puede hundirlo

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los fiscales, el viaje tuvo un costo superior a los 41 mil euros y más de 8 mil dólares. Ese episodio funcionó como disparador para una investigación más amplia sobre el patrimonio del ex intendente, que incluyó propiedades, vehículos, cuentas bancarias y movimientos migratorios.

Los bienes de Martín Insaurralde

Entre los bienes bajo análisis figuran dos lotes en un barrio cerrado de San Vicente, donde se construyó una vivienda de gran superficie y una pileta, además de una casa en Lomas de Zamora, autos de alta gama y una cuenta bancaria con movimientos millonarios. A eso se suman decenas de viajes al exterior, la gran mayoría sin carácter oficial.

Según la acusación fiscal, los ingresos de Insaurralde como funcionario público no alcanzarían para sostener ese nivel de gastos.

En uno de los escritos presentados ante la Justicia, los fiscales señalaron que sus salarios en los últimos años no superaban los 20 millones de pesos, una cifra que consideran incompatible con los desembolsos detectados solo en 2023.

La causa también involucra a otras personas del entorno del ex funcionario, entre ellas familiares directos y un contratista municipal, quienes son investigados como presuntos testaferros. En paralelo, Insaurralde presentó un descargo en el que atribuyó parte de su patrimonio a los ingresos de su ex esposa, Jesica Cirio, y a una donación en dólares que, según afirmó, recibió de ella.

Tanto Cirio como Clerici fueron investigadas en el marco del expediente, pero finalmente no resultaron imputadas. En el caso de Clerici, durante un allanamiento se secuestró una importante suma de dinero en euros, cuyo origen ella vinculó a su actividad privada.

Con la definición del peritaje, la causa entra ahora en una etapa determinante que podría acelerar las decisiones judiciales sobre el futuro procesal de Martín Insaurralde y del resto de los involucrados.

