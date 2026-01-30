Asteroide amenaza con chocar contra la Luna y científicos predicen el fuerte desenlace

Si bien, al parecer nos salvamos, la amenaza del asteroide 2024 YR4 continúa.

La NASA ha informado que, los expertos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA actualizaron la probabilidad de que 2024 YR4 impacte la Luna el 22 de diciembre de 2032 al 4,3% basándose en datos del Webb y telescopios terrestres.

"La probabilidad de que el asteroide impacte la Luna ha aumentado ligeramente del 3,8 % al 4,3 %. En la pequeña posibilidad de que impactara, no alteraría la órbita lunar", indica la agencia en un comunicado.

Ahora, el asteroide no se encuentra a la vista de los telescopios, pero, los científicos se están preparando, ya que será en 2028 cuando se pueda reevaluar las probabilidades de impacto sobre la Luna.

"Nos encontramos con una situación interesante: ahora hay un asteroide de 60 m con un 4% de posibilidades de impactar la Luna en 2032. Como el asteroide está ahora demasiado lejos para estudiarlo más, esta probabilidad permanecerá sin cambios hasta que vuelva a ser visible en junio de 2028, o hasta que sea posible una ventana de observación estrecha con el telescopio espacial James Webb", señala la ESA.

asteroide tierra.jpg La Tierra se salvó del asteroide 2024 YR4, pero la Luna no.

¿Qué pasa si el asteroide 2024 YR4 impacta contra la Luna?

Un estudio ya ha adelantado lo que podría pasar si el asteroide 2024 YR4 impacta contra la Luna en 2032. Las consecuencias podrían llegar a la Tierra.

El posible desenlace aparece en un borrador de artículo científico titulado 'Cronogramas de observación para el potencial impacto lunar del asteroide 2024 YR4', publicado en enero de 2026, en arXiv.

La Luna, por lo menos, no se salvará de un gran cráter.

"Se espera que dicho impacto, con una energía cinética equivalente a 6,5 Mt de TNT, produzca un cráter de 1 km en la Luna y sea el impacto lunar más enérgico jamás registrado en la historia de la humanidad. A pesar del riesgo asociado, este escenario ofrece una oportunidad científica excepcional y valiosa".

Si el asteroide 2024 YR4 impacta la Luna, también podría producir un destello brillante visible desde la Tierra y arrojar escombros a la atmósfera de nuestro planeta.

"Nuestros resultados sugieren un destello óptico de magnitud visual de -2,5 a -3 que duró varios minutos inmediatamente después del impacto, seguido de horas de resplandor infrarrojo desde el enfriamiento de la roca fundida a unos 2000 K hasta unos pocos cientos de K", pronostican.

"La liberación de energía sísmica asociada provocaría una reverberación lunar a escala global (magnitud 5,0) detectable por sismómetros modernos. Además, el impacto expulsaría 10 ^ 8 kg de escombros que escapan a la gravedad lunar, y una pequeña fracción alcanzaría la Tierra para producir una explosión de meteorito lunar en un plazo de 100 años", agregan.

---------

Más noticias en Urgente24

La NASA cambia de planes y apura vuelo espacial hacia la EEI: Ya hay fecha

Clima: Calor extremo hace que los científicos pronostiquen lo peor para 2050

Descubrimiento de posible planeta similar a la Tierra sacude al mundo

Científicos eliminan el 100% del cáncer de páncreas en ratones y van por humanos

Científicos crean alucinante cueva en la Antártida y lo que guarda es decisivo