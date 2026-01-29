Boca no lo quiso, fue campeón con Platense y ahora hizo un golazo en Europa League

Vicente Taborda debutó en las redes de la UEFA Europa League. El surgido en Boca convirtió en el empate del Panathinaikos, equipo de Grecia donde juega desde mediados del año pasado. Los de El Trébol igualaron 1-1 con la Roma, de local, por el certamen continental.
VIDEO
De Boca a Platense, de Platense a Europa
Lejos de los focos que significa el fútbol argentino, mucho más siendo campeón del fútbol argentino y más todavía siendo jugador de Boca Juniors, Vicente Taborda dio el salto al Viejo Continente. A mediados de 2025, el Panathinaikos Fútbol Club lo compró en 5 millones de dólares por el 80% del pase. Al Xeneize le quedaron 4,5 limpios, y el monto restante de 500.000 fueron para las arcas de Platense.
Es que Taborda venía de salir campeón con el Calamar cuando desde Grecia pusieron sus ojos en él. No solo eso, sino que el chico fue una de las piezas claves del Platense campeón que comandaron Favio Orsi y Sergio Gómez. Tras el histórico título del Torneo Apertura 2025, que llegó a Saavedra luego de 140 años de vida, Taborda debió evaluar su futuro.
Estaba cedido al Calamar y debía regresar a Boca, donde nunca pudo hacer pie. Su actuación más recordada fue, lamentablemente, aquellos pocos minutos en la final de Copa Libertadores 2023, cuando el Xeneize cayó ante Fluminense. Taborda ingresó en el último tramo del partido, poniéndose al hombro con mucha madurez a un equipo que había carecido de creatividad a lo largo de todo el certamen.
A pesar de su esfuerzo y resiliencia, en el Xeneize no lo vieron con proyección. Tras varias cesiones a Platense -una de ellas culminó, finalmente, con el tan ansiado título-, Panathinaikos se lo llevó.
Vicente Taborda marcó en la Europa League su primer gol en ese certamen y su segundo con la camiseta del conjunto griego. Tras el empate, el equipo deberá disputar la fase de playoffs ante el duro Fenerbahce, de Turquía, para así lograr acceder a octavos de final.