Boca no lo quiso, fue campeón con Platense y ahora hizo un golazo en Europa League

De Boca a Platense, de Platense a Europa

Lejos de los focos que significa el fútbol argentino, mucho más siendo campeón del fútbol argentino y más todavía siendo jugador de Boca Juniors, Vicente Taborda dio el salto al Viejo Continente. A mediados de 2025, el Panathinaikos Fútbol Club lo compró en 5 millones de dólares por el 80% del pase. Al Xeneize le quedaron 4,5 limpios, y el monto restante de 500.000 fueron para las arcas de Platense.