En su escrito denunciado ser víctima de una extorsión, el presidente del CEAMSE y de la AFA, Claudio Tapia, expuso como un 'modus operandi' de quien identifica como supuesto autor ideológico del hecho que imputa la demolición de Jorge D'Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense, quien había intentado revisar eventuales excesos de Secutrans, empresa de Leandro Camani hegemónica en fotomultas.
REVISANDO UN ESCÁNDALO
Jorge D'Onofrio, en la denuncia de Claudio Tapia contra Leandro Camani
Jorge D'Onofrio fue eyectado del Ministerio de Transporte de PBA por denuncias extorsivas que Claudio Tapia atribuye a Leandro Camani.
D'Onofrio sufrió imputaciones -hasta ahora no probadas judicialmente- acompañadas de una fuerte descarga mediática (por ejemplo, la insistencia del canal A24 que gestiona Juan Cruz Ávila, con eje en el periodista Rolando Graña) que instaló lo que era probable como si fuese un hecho consumado, y el ex Frente Renovador reconvertido a colaborador de Axel Kicillof, tuvo que dar un paso al costado.
Hoy día D'Onofrio batalla intensamente en sedes judiciales por su buen nombre y honor y, dicen, él está convencido de que Será Justicia con Camani.
Mientras tanto, el fragmento de Tapia en el que menciona el 'caso D'Onofrio:
El texto
"(...) En este sentido, resulta particularmente relevante considerar los antecedentes atribuidos a Leandro Camani, vinculados a la utilización de denuncias penales, hostigamiento y exposición mediática como herramientas de presión frente a negativas a participar en negocios de su interés económico.
Dichos antecedentes permiten advertir la existencia de un modus operandi reiterado, consistente en reemplazar la vía negocial por una estrategia de coerción judicial y mediática.
En dicho sentido, la figura de Leandro Camani emergió como actor central del conflicto, al punto de presentarse como denunciante en la causa que investigaba la gestión del ex ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio.
En ese contexto, se verificaron incluso manifestaciones de carácter amenazante atribuidas a Camani y dirigidas a D’Onofrio, en las que se insinuaba que su continuidad en el cargo resultaba incompatible con los intereses enfrentados de los distintos actores involucrados en el negocio de las fotomultas.
Tales expresiones dan cuenta de un escenario de confrontación personal y de presión indebida, que excede ampliamente un debate técnico o administrativo y se inscribe en una disputa por el control del referido negocio.
En particular, D'Onofrio dejó trascender que Camani lo había amenazado y le dijo: “Vas a aparecer suicidado en un baño”. La operatoria de presión desplegada en torno a la causa de las fotomultas, en la cual Camani desempeñó un rol activo como denunciante y promotor mediático, muestra que no se trató de una simple crítica pública o de un reclamo formal ante autoridades competentes, sino de una confrontación estructurada entre actores con intereses económicos enfrentados.
Tal como se desprende de las actuaciones judiciales, el desarrollo de la causa derivó incluso en la renuncia de D’Onofrio al cargo de Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, circunstancia que pone de manifiesto que la presión ejercida, y que fuera instrumentada a través de denuncias, exposiciones públicas y señalamiento mediático, produjo consecuencias institucionales concretas y de significativa entidad.
Este antecedente resulta particularmente ilustrativo porque pone de manifiesto un patrón de actuación convergente con la maniobra que se denuncia en el presente escrito, consistente en utilizar canales judiciales y mediáticos de manera articulada, con el fin de forzar decisiones, obtener ventajas o revertir posiciones contrarias a intereses particulares.
La comparación fáctica entre ambos casos permite advertir que, en situaciones de conflicto económico donde una parte ve frustrados sus intereses, la estrategia de presión no se limita a los cauces institucionales ordinarios, sino que se despliega mediante una combinación de denuncias penales, exposiciones mediáticas y narrativas acusatorias.
La comparación fáctica entre ambos casos permite advertir que, en situaciones de conflicto económico donde una parte ve frustrados sus intereses, la estrategia de presión no se limita a los cauces institucionales ordinarios, sino que se despliega mediante una combinación de denuncias penales, exposiciones mediáticas y narrativas acusatorias.
Esta coincidencia de patrones refuerza la necesidad de considerar el presente episodio no como un conjunto de hechos aislados, sino como parte de un modus operandi reiterado, en el que la judicialización y la amplificación pública de imputaciones se convierten en instrumentos de presión paralelos a las relaciones de negociación ordinarias.
La existencia de este antecedente, que también involucra al mismo actor económico -Camani- y una disputa por el control de un nicho de negocio específico, constituye un dato fáctico de valor para la presente investigación, ya que ayuda a contextualizar la maniobra aquí analizada dentro de un marco más amplio de prácticas de presión ilegítima, cuya repetición no es casual. (...)".
