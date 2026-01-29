Jorge D'Onofrio, en la denuncia de Claudio Tapia contra Leandro Camani

Dichos antecedentes permiten advertir la existencia de un modus operandi reiterado, consistente en reemplazar la vía negocial por una estrategia de coerción judicial y mediática.

En dicho sentido, la figura de Leandro Camani emergió como actor central del conflicto, al punto de presentarse como denunciante en la causa que investigaba la gestión del ex ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio.

En ese contexto, se verificaron incluso manifestaciones de carácter amenazante atribuidas a Camani y dirigidas a D’Onofrio, en las que se insinuaba que su continuidad en el cargo resultaba incompatible con los intereses enfrentados de los distintos actores involucrados en el negocio de las fotomultas.

Tales expresiones dan cuenta de un escenario de confrontación personal y de presión indebida, que excede ampliamente un debate técnico o administrativo y se inscribe en una disputa por el control del referido negocio.

En particular, D'Onofrio dejó trascender que Camani lo había amenazado y le dijo: “Vas a aparecer suicidado en un baño”. La operatoria de presión desplegada en torno a la causa de las fotomultas, en la cual Camani desempeñó un rol activo como denunciante y promotor mediático, muestra que no se trató de una simple crítica pública o de un reclamo formal ante autoridades competentes, sino de una confrontación estructurada entre actores con intereses económicos enfrentados.

Tal como se desprende de las actuaciones judiciales, el desarrollo de la causa derivó incluso en la renuncia de D’Onofrio al cargo de Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, circunstancia que pone de manifiesto que la presión ejercida, y que fuera instrumentada a través de denuncias, exposiciones públicas y señalamiento mediático, produjo consecuencias institucionales concretas y de significativa entidad.

Este antecedente resulta particularmente ilustrativo porque pone de manifiesto un patrón de actuación convergente con la maniobra que se denuncia en el presente escrito, consistente en utilizar canales judiciales y mediáticos de manera articulada, con el fin de forzar decisiones, obtener ventajas o revertir posiciones contrarias a intereses particulares.

La comparación fáctica entre ambos casos permite advertir que, en situaciones de conflicto económico donde una parte ve frustrados sus intereses, la estrategia de presión no se limita a los cauces institucionales ordinarios, sino que se despliega mediante una combinación de denuncias penales, exposiciones mediáticas y narrativas acusatorias.

La comparación fáctica entre ambos casos permite advertir que, en situaciones de conflicto económico donde una parte ve frustrados sus intereses, la estrategia de presión no se limita a los cauces institucionales ordinarios, sino que se despliega mediante una combinación de denuncias penales, exposiciones mediáticas y narrativas acusatorias.

Esta coincidencia de patrones refuerza la necesidad de considerar el presente episodio no como un conjunto de hechos aislados, sino como parte de un modus operandi reiterado, en el que la judicialización y la amplificación pública de imputaciones se convierten en instrumentos de presión paralelos a las relaciones de negociación ordinarias.

La existencia de este antecedente, que también involucra al mismo actor económico -Camani- y una disputa por el control de un nicho de negocio específico, constituye un dato fáctico de valor para la presente investigación, ya que ayuda a contextualizar la maniobra aquí analizada dentro de un marco más amplio de prácticas de presión ilegítima, cuya repetición no es casual. (...)".

----------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie con 100% en críticas de 6 episodios que mirás en un finde

La miniserie de 8 episodios que nadie esperaba y hoy mira todo el mundo

La nueva miniserie de 8 episodios que te va a enganchar sin venderte humo

La miniserie de 11 episodios que arranca prolija y termina desquiciada