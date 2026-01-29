Nicki Minaj banca a Trump y estalla X: teorías, ataques y comparaciones con Kanye West

A esa interpretación se sumó otro elemento que circuló con fuerza en redes: la situación judicial de su esposo, Kenneth Petty. Petty fue condenado en el pasado por intento de violación y, más recientemente, recibió una sentencia de arresto domiciliario y libertad condicional por no registrarse como delincuente sexual tras mudarse a California. Además, enfrentó demandas civiles por presunto acoso a una víctima y otros conflictos legales vinculados a episodios de violencia. Para muchos usuarios, el apoyo público de Minaj también podría estar vinculado a la necesidad de proteger su entorno personal. Sin pruebas que lo confirmen, pero con alto impacto simbólico, la combinación entre beneficio migratorio, cambio de discurso y contexto personal terminó de instalar la sospecha: que el respaldo a Trump responde menos a una convicción ideológica y más a intereses concretos.

Nicki Minaj Nicki Minaj exhibe su “gold card visa”, el programa migratorio lanzado por Trump que ofrece residencia y vía rápida a la ciudadanía para inmigrantes con alto patrimonio.

“Ganamos a uno y perdimos a otro”: las redes contrastan el repliegue de Kanye y el giro de Minaj

El escándalo con Nicki Minaj llegó apenas días después de que Kanye West sorprendiera con una carta pública de disculpas en The Wall Street Journal, en la que pidió perdón por sus episodios antisemitas y los vinculó a su diagnóstico de trastorno bipolar. Ese gesto, leído como un intento de repliegue y reconstrucción de su imagen, fue rápidamente puesto en contraste con la exposición política de Minaj.

En redes sociales, la secuencia fue interpretada con ironía: mientras Kanye parecía dar un paso atrás tras años de provocaciones, Minaj ocupaba ese espacio al alinearse de forma explícita con Donald Trump. “Ganamos a uno y perdimos a otro” se repitió como consigna, sintetizando la sensación de que el trumpismo volvía a encontrar un nuevo rostro en el mundo del pop, justo cuando uno de sus apoyos más ruidosos parecía intentar correrse de escena.

La comparación no apuntó solo a los posicionamientos políticos, sino también al impacto cultural. Para muchos usuarios, el contraste expuso dos estrategias opuestas frente al escándalo: el pedido de perdón y la apelación a la salud mental, por un lado; la reafirmación desafiante y el respaldo sin matices, por el otro. En ese cruce, Minaj quedó señalada como la nueva figura que concentra la polémica donde, hasta hace poco, estaba Kanye.

------------------------

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA

Carta abierta: Kanye West pide disculpas en The Wall Street Journal por sus episodios antisemitas

Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026