Disney acepta su papelón con 'Star Wars 9' y reescribirá el final que nadie bancó

Episodio X: el intento de Disney por reparar el desastre

La primera señal es evidente: vuelve Rey. Daisy Ridley protagonizará una nueva película dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, ambientada 15 años después de El ascenso de Skywalker, con Rey intentando reconstruir la Orden Jedi desde cero. Es una secuela directa, no una entrega menor o un spin-off decorativo. Todo lo que pase ahí nace de los eventos del Episodio IX.

Su identidad como Skywalker, su herencia, el futuro de los Jedi y la posible reaparición de personajes como Finn o Poe están atados directamente a esa película que supuestamente cerraba todo. Y hay más: según informó Deadline, la nueva trilogía que prepara Simon Kinberg estaría pensada como los Episodios X, XI y XII.

Es decir: la saga Skywalker continúa oficialmente. El final de 2019 ya no es final, es apenas un capítulo intermedio. En términos simples: Disney está reescribiendo su propio cierre. No lo dicen públicamente, pero es obvio. El ascenso de Skywalker no funcionó como despedida, entonces ahora lo transforman en punto de partida. Una corrección retroactiva que busca recomponer el vínculo con una audiencia cansada de parches.

image Rey volverá en una secuela directa 15 años después, reconstruyendo la Orden Jedi, mientras Kinberg prepara los Episodios X-XII.

Star Wars vive en estado de conflicto permanente desde hace una década: cada película divide, cada serie genera discusiones interminables. Por eso el futuro Episodio X tiene una tarea casi imposible: ser novedoso sin romper con la tradición, y respetar la saga sin volver a copiarla.

Si Rey logra levantar una nueva Orden Jedi con verdadero peso dramático, si Kinberg consigue una voz propia y si Lucasfilm deja de jugar siempre a lo seguro, tal vez estemos ante un relanzamiento real. Pero si vuelven a apostar todo a la nostalgia y a los nombres conocidos, va a ser apenas otro intento caro de maquillar errores.

Porque la verdad es esta: Star Wars no está expandiendo su universo, está tratando de reparar su mayor fracaso reciente. Y siete años después, queda clarísimo que ese final nunca fue definitivo, fue un borrador hecho a las apuradas, y ahora Disney trae la versión corregida.

