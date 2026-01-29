7 años después de vender El ascenso de Skywalker como el cierre definitivo, Disney volvió a meter mano en Star Wars y Lucasfilm retrocede, como quien se arrepiente pero no lo admite. Regresa Rey y llega una trilogía nueva que huele a Episodio X, pero quedó claro que el final nunca fue final… y ahora quieren que finjamos demencia.
¿REY SKYWALKER VUELVE?
Disney acepta su papelón con 'Star Wars 9' y reescribirá el final que nadie bancó
Disney vuelve a meter mano en Star Wars, esta vez para bien. Siete años después de El ascenso de Skywalker, reescribe la saga Skywalker y nada será como creías.
Disney creyó haber cerrado la saga de Star Wars pero se equivocó
Empecemos por lo básico: El ascenso de Skywalker fue una película armada con urgencia, nostalgia reciclada y decisiones creativas tomadas con calculadora. La resurrección de Palpatine, el concepto de "todos los Sith", Rey convirtiéndose en Skywalker frente a los soles gemelos de Tatooine… todo estaba diseñado como cierre circular, conectando con la escena original de Luke en 1977.
Lucasfilm lo vendió así desde el primer día: el Episodio IX era el final de la saga Skywalker. Lo confirmó el propio estudio y lo repitieron medios como Deadline y Variety. El problema es que el público nunca lo sintió así.
La película quedó marcada como una de las peor valoradas de toda la franquicia, con críticas durísimas por su guion caótico y su dependencia extrema de la nostalgia. Incluso los fanáticos históricos de Star Wars coincidieron en algo incómodo: Disney intentó corregir Los últimos Jedi a las apuradas y terminó entregando un cierre sin identidad.
Después de ese golpe, Lucasfilm anunció proyectos que prometían aire fresco: una película independiente de Taika Waititi, la trilogía de Rian Johnson, Rogue Squadron. La idea era dejar atrás a los Skywalker y expandir el grueso de personajes, pero nada de eso avanzó como estaba planeado. Hoy, siete años más tarde, la estrategia cambió, y ya no hay fuga hacia adelante sino regreso al origen.
Episodio X: el intento de Disney por reparar el desastre
La primera señal es evidente: vuelve Rey. Daisy Ridley protagonizará una nueva película dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, ambientada 15 años después de El ascenso de Skywalker, con Rey intentando reconstruir la Orden Jedi desde cero. Es una secuela directa, no una entrega menor o un spin-off decorativo. Todo lo que pase ahí nace de los eventos del Episodio IX.
Su identidad como Skywalker, su herencia, el futuro de los Jedi y la posible reaparición de personajes como Finn o Poe están atados directamente a esa película que supuestamente cerraba todo. Y hay más: según informó Deadline, la nueva trilogía que prepara Simon Kinberg estaría pensada como los Episodios X, XI y XII.
Es decir: la saga Skywalker continúa oficialmente. El final de 2019 ya no es final, es apenas un capítulo intermedio. En términos simples: Disney está reescribiendo su propio cierre. No lo dicen públicamente, pero es obvio. El ascenso de Skywalker no funcionó como despedida, entonces ahora lo transforman en punto de partida. Una corrección retroactiva que busca recomponer el vínculo con una audiencia cansada de parches.
Star Wars vive en estado de conflicto permanente desde hace una década: cada película divide, cada serie genera discusiones interminables. Por eso el futuro Episodio X tiene una tarea casi imposible: ser novedoso sin romper con la tradición, y respetar la saga sin volver a copiarla.
Si Rey logra levantar una nueva Orden Jedi con verdadero peso dramático, si Kinberg consigue una voz propia y si Lucasfilm deja de jugar siempre a lo seguro, tal vez estemos ante un relanzamiento real. Pero si vuelven a apostar todo a la nostalgia y a los nombres conocidos, va a ser apenas otro intento caro de maquillar errores.
Porque la verdad es esta: Star Wars no está expandiendo su universo, está tratando de reparar su mayor fracaso reciente. Y siete años después, queda clarísimo que ese final nunca fue definitivo, fue un borrador hecho a las apuradas, y ahora Disney trae la versión corregida.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar
Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto
Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto
En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más