Los fans de Star Wars están dispuestos a todo para que Disney resucite "La Caza de Ben Solo", el spin-off cancelado que tenía como protagonista a Adam Driver y la dirección de Steven Soderbergh. Lo que arrancó como una queja en redes se transformó en una campaña con avionetas y carteles estilo "persona desaparecida" por todo Los Ángeles.
COMETIERON UN ERROR
Los fans desatan una guerra contra Disney por la película cancelada de Star Wars
Avionetas, carteles en las calles y una rebelión online. Los seguidores de Star Wars no perdonan que Disney haya matado el proyecto.
El proyecto que Disney canceló de Star Wars
El último capítulo de esta rebelión ocurrió este jueves. Una avioneta cruzó el cielo de California con un mensaje demoledor: "Los accionistas quieren La Caza de Ben Solo". Pocas horas antes, Disney había presentado sus resultados trimestrales. Casualidad, ninguna.
Los carteles que aparecieron en farolas y señales de tráfico son todavía más delirantes. Muestran la foto de Driver como Kylo Ren con la leyenda "Desaparecido" y datos falsos como si fuera una búsqueda real. Dicen que fue visto por última vez hace cinco años y diez meses, justamente cuando se estrenó El Ascenso de Skywalker.
Adam Driver confesó en octubre que él y Soderbergh desarrollaron el guion junto al guionista Scott Z. Burns. Incluso Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, dio luz verde. Pero cuando lo presentaron a Bob Iger y Alan Bergman, recibieron un no rotundo. El argumento fue absurdo: no veían cómo Ben Solo podía estar vivo.
El detalle clave es que el personaje murió en El Ascenso de Skywalker, una película odiada por el fandom. Traerlo de vuelta sería contradictorio, sí, pero Star Wars ya resucitó al Emperador Palpatine, a Darth Maul y a Boba Fett. ¿Por qué no a Ben Solo?
¿Puede triunfar la rebelión?
Soderbergh ya confirmó que el proyecto está muerto. Pero los fans insisten: las rebeliones se construyen con esperanza. Y esta no para de crecer. La pregunta es si Disney va a ceder ante la presión o si va a seguir ignorando a su propia base de fanáticos.
Lo más probable es que esto quede en un simple proyecto cancelado. Pero, quién dice, a futuro quizás tomen las riendas para una nueva historia con Ben Solo y Dam Driver. Aun así, ¿qué tan interesante puede ser la historia de un personaje que aportó poco y nada a la peor etapa de la franqucia?
Lo mejor que le puede pasar a todo esto es quedar en el olvido, mientras tanto, que exista como mero berrinche.
