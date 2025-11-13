Los fans desatan una guerra contra Disney por la película cancelada de Star Wars

El detalle clave es que el personaje murió en El Ascenso de Skywalker, una película odiada por el fandom. Traerlo de vuelta sería contradictorio, sí, pero Star Wars ya resucitó al Emperador Palpatine, a Darth Maul y a Boba Fett. ¿Por qué no a Ben Solo?

¿Puede triunfar la rebelión?

Soderbergh ya confirmó que el proyecto está muerto. Pero los fans insisten: las rebeliones se construyen con esperanza. Y esta no para de crecer. La pregunta es si Disney va a ceder ante la presión o si va a seguir ignorando a su propia base de fanáticos.

image

Lo más probable es que esto quede en un simple proyecto cancelado. Pero, quién dice, a futuro quizás tomen las riendas para una nueva historia con Ben Solo y Dam Driver. Aun así, ¿qué tan interesante puede ser la historia de un personaje que aportó poco y nada a la peor etapa de la franqucia?

Lo mejor que le puede pasar a todo esto es quedar en el olvido, mientras tanto, que exista como mero berrinche.

