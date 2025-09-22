Star Wars tira toda la carne al asador con El Mandaloriano y Grogu: Lo mejor de Disney

Embed - The Mandalorian and Grogu | Official Trailer | In Theaters May 22, 2026

El reparto se expande con incorporaciones de lujo. Jeremy Allen White, estrella de The Bear, interpreta al hijo de Jabba the Hutt, mientras que la legendaria Sigourney Weaver se suma al universo Star Wars en un papel misterioso que promete enviar a Din hacia nuevas aventuras en el Borde Exterior.

Grogu evoluciona: de bebé adorable a aprendiz poderoso

Weaver reveló durante Star Wars Celebration su emoción por trabajar junto al personaje más popular de la saga reciente: "Tengo escenas con Grogu, que probablemente sea la razón por la que acepté la película. Y también es un pequeño rudo".

image

Favreau confirmó que los fanáticos notarán una evolución significativa en Grogu desde el final de la tercera temporada de The Mandalorian. El director explicó: " Querés que exista una progresión para que no sea la misma situación una y otra vez. La relación entre Mando y Grogu evolucionó: ahora es su aprendiz y miembro adoptado de la familia".

Este crecimiento del personaje refleja su entrenamiento previo con Luke Skywalker y su camino continuo en la Fuerza, preparándolo para aventuras más grandes en pantalla grande.

