EL GRAN FINAL

Star Wars tira toda la carne al asador con El Mandaloriano y Grogu: Lo mejor de Disney

Lucasfilm reveló el primer adelanto de la película más esperada del universo Star Wars. Din Djarin y Grogu saltan de Disney+ a la pantalla grande.

22 de septiembre de 2025 - 21:21
Se viene la peli de estos dos locos.

La espera terminó para millones de fans de Star Wars. Disney largó el primer tráiler de The Mandalorian & Grogu, confirmando lo que todos querían escuchar: el dúo más querido de la galaxia muy, muy lejana está listo para conquistar los cines.

image
¿Valdrá la pena verla?

Un tráiler que respira nostalgia y acción en Star Wars

La película, dirigida y escrita por Jon Favreau, llegará a las salas el 22 de mayo de 2026, marcando el debut cinematográfico del cazarrecompensas mandaloriano y su pequeño aprendiz verde. Pedro Pascal regresa como Din Djarin, alternando entre actuación física y trabajo de voz, mientras que Brendan Wayne maneja las secuencias de primer plano bajo el casco y Lateef Crowder retorna para las escenas de acción más intensas.

El adelanto presenta un enfoque minimalista en diálogos, apostando por una estética que recuerda a los clásicos western espaciales. La música icónica de The Mandalorian acompaña cada escena, mientras que la secuencia principal muestra el espectacular derribo de un AT-AT, una escena diseñada específicamente para brillar en formato IMAX.

Embed - The Mandalorian and Grogu | Official Trailer | In Theaters May 22, 2026

El reparto se expande con incorporaciones de lujo. Jeremy Allen White, estrella de The Bear, interpreta al hijo de Jabba the Hutt, mientras que la legendaria Sigourney Weaver se suma al universo Star Wars en un papel misterioso que promete enviar a Din hacia nuevas aventuras en el Borde Exterior.

Grogu evoluciona: de bebé adorable a aprendiz poderoso

Weaver reveló durante Star Wars Celebration su emoción por trabajar junto al personaje más popular de la saga reciente: "Tengo escenas con Grogu, que probablemente sea la razón por la que acepté la película. Y también es un pequeño rudo".

image

Favreau confirmó que los fanáticos notarán una evolución significativa en Grogu desde el final de la tercera temporada de The Mandalorian. El director explicó: " Querés que exista una progresión para que no sea la misma situación una y otra vez. La relación entre Mando y Grogu evolucionó: ahora es su aprendiz y miembro adoptado de la familia".

Este crecimiento del personaje refleja su entrenamiento previo con Luke Skywalker y su camino continuo en la Fuerza, preparándolo para aventuras más grandes en pantalla grande.

