La necesidad argentina de conseguir el mejor precio y muchas cuotas sin interés encontró su paraíso digital. Los bancos del país decidieron convertirse en protagonistas absolutos del comercio electrónico, y lo están haciendo de una manera que promete revolucionar completamente la forma en que compramos online.
¡FESTEJAN LOS CLIENTES!
Semana de los bancos: Cuándo empieza y qué beneficios espectaculares ofrece
Bancos ponen al alcance de sus clientes descuentos explosivos y cuotas sin interés en miles de productos.
BanksWeek regresa con todo el arsenal desplegado. Del 22 al 28 de septiembre, las principales entidades financieras transformarán sus plataformas digitales en verdaderos shoppings virtuales, ofreciendo una propuesta que beneficiará a más de uno.
La segunda edición de este evento no llega por casualidad. El crecimiento exponencial del e-commerce argentino creó el terreno fértil perfecto para que esta iniciativa florezca con más fuerza. Imagínate poder comprarte esa smart TV 65 pulgadas que venís mirando hace meses, esos auriculares inalámbricos que te van a cambiar la vida para el home office, o incluso renovar completamente la decoración de tu living. Todo eso, con financiación que no te va a hacer sufrir a fin de mes.
La propuesta va mucho más allá de simples descuentos. Hablamos de financiación flexible hasta en 18 cuotas sin interés, envíos gratuitos en productos seleccionados, y una experiencia de compra que promete ser tan fluida como adictiva.
Bancos reúnen moda, hogar y tecnología en un solo evento
"BanksWeek nació para potenciar el ecosistema de las Tiendas de los Bancos y el e-commerce en Argentina y para acercar a los clientes de los bancos beneficios concretos que hacen más atractiva y accesible su experiencia de compra", manifestó Hernán Marino, CEO de APER, la compañía responsable de gestionar y crear estos marketplace bancarios.
La alineación estelar incluye a los pesos pesados del sistema financiero: ICBC Mall, Tienda Galicia, Tienda Clic, Club Supervielle, Provincia Compras, Club Patagonia y Tienda BNA+. Cada uno trae su propia personalidad y fortalezas al evento, creando una sinergia que amplifica exponencialmente las opciones disponibles.
Desde tecnología de última generación hasta electrodomésticos que van a transformar tu rutina diaria, pasando por opciones de movilidad que te van a hacer repensar cómo te movés por la ciudad, y propuestas de moda que van a actualizar tu ropero. La diversidad de categorías garantiza que cualquiera pueda encontrar su momento de debilidad consumista.
Sin embargo, lo que realmente distingue a BanksWeek de otras propuestas comerciales es su enfoque integral. No se trata únicamente de ofrecer productos con descuentos atractivos. La verdadera revolución está en cómo se construye toda la experiencia, desde el momento que entrás a la plataforma hasta que el producto llega a tu casa.
Para los que quieren estar al tanto de cada detalle y no perderse ni una sola promoción, toda la información completa está disponible en BanksWeek.com.ar. Porque en esta era digital, el que no se informa, se queda afuera de las mejores oportunidades.
