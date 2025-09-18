El próximo 20 de diciembre del 2025, el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán será el epicentro de la tercera y última edición de Párense de Manos, el evento de boxeo amateur que logró cautivar a millones de argentinos y revolucionar el mundo del entretenimiento digital.
A PURAS PIÑAS
Boxeo total: Los nietos de Monzón y Bonavena se enfrentan en el ring más esperado del 2025
Párense de Manos 3 promete ser el espectáculo de boxeo del 2025 con una grilla explosiva que incluye desde influencers hasta leyendas del deporte.
Organizado por Paren La Mano, el programa de Vorterix, este espectáculo único reúne a figuras del mundo digital, deportistas retirados, músicos y personalidades mediáticas en combates que trascienden el simple boxeo para convertirse en verdaderos fenómenos virales.
Política, fitness y espectáculo en el mismo ring
La grilla completa finalmente salió a la luz tras semanas de especulaciones y rumores que mantuvieron en vilo a la comunidad digital. La gran sorpresa llega de la mano del legado boxístico argentino: Agustín, nieto del legendario Carlos Monzón, se medirá contra Franco, nieto del mítico Ringo Bonavena. Este enfrentamiento trasciende lo deportivo para convertirse en un duelo histórico entre dos apellidos que marcaron la gloria del boxeo nacional.
El componente político tampoco faltará en esta edición. Manu Jove, reconocido periodista, intercambiará golpes con Mariano Pérez, referente del movimiento libertario, prometiendo un combate que reflejará las tensiones ideológicas actuales del país. Mientras tanto, Coker, quien cayó ante Piti Fernández en la primera edición, buscará su revancha enfrentando al español Perxita, quien llega con el impulso de vencer a Gaspi en La Velada de Ibai.
Los creadores de contenido fitness también tendrán su momento estelar. Tomás Mazza y Gero Arias, dos de los influencers más importantes del sector, protagonizarán uno de los duelos más equilibrados de la noche. El multicampeón "Maravilla" Martínez regresará al ring amateur para medirse con Pepi, ex luchador de MMA, mientras que Mernuel chocará contra Cosmic Kid, y Gabino Silva se las verá con Williams Banks.
Las mujeres también suben al ring
El sector femenino promete emociones fuertes. Flor Vigna, que defendió con éxito su corona el año pasado, volverá para enfrentar a Mica Viciconte en una revancha muy esperada. Por su parte, la ex Gran Hermano Coty Romero se medirá con la influencer Carito Müller, mientras que Dairi tendrá como rival a la española Espe.
El main event quedará en manos de Grego Rossello, triunfador de la primera edición tras vencer a Rober Galati, quien se enfrentará al streamer Goncho Banzas en lo que promete ser el cierre perfecto para esta saga que marcó un antes y después en el entretenimiento argentino.
Las entradas ya están disponibles en preventa exclusiva a través de YOY, la billetera virtual de ICBC, con precios que van desde $28.000 para campo general hasta $140.000 para campo ultra VIP.
