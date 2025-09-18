Boxeo total: Los nietos de Monzón y Bonavena se enfrentan en el ring más esperado del 2025

El componente político tampoco faltará en esta edición. Manu Jove, reconocido periodista, intercambiará golpes con Mariano Pérez, referente del movimiento libertario, prometiendo un combate que reflejará las tensiones ideológicas actuales del país. Mientras tanto, Coker, quien cayó ante Piti Fernández en la primera edición, buscará su revancha enfrentando al español Perxita, quien llega con el impulso de vencer a Gaspi en La Velada de Ibai.

image Esta será una de las más interesantes de todas.

Los creadores de contenido fitness también tendrán su momento estelar. Tomás Mazza y Gero Arias, dos de los influencers más importantes del sector, protagonizarán uno de los duelos más equilibrados de la noche. El multicampeón "Maravilla" Martínez regresará al ring amateur para medirse con Pepi, ex luchador de MMA, mientras que Mernuel chocará contra Cosmic Kid, y Gabino Silva se las verá con Williams Banks.

Las mujeres también suben al ring

El sector femenino promete emociones fuertes. Flor Vigna, que defendió con éxito su corona el año pasado, volverá para enfrentar a Mica Viciconte en una revancha muy esperada. Por su parte, la ex Gran Hermano Coty Romero se medirá con la influencer Carito Müller, mientras que Dairi tendrá como rival a la española Espe.

El main event quedará en manos de Grego Rossello, triunfador de la primera edición tras vencer a Rober Galati, quien se enfrentará al streamer Goncho Banzas en lo que promete ser el cierre perfecto para esta saga que marcó un antes y después en el entretenimiento argentino.

image

Las entradas ya están disponibles en preventa exclusiva a través de YOY, la billetera virtual de ICBC, con precios que van desde $28.000 para campo general hasta $140.000 para campo ultra VIP.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Más contenidos en Urgente24:

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Marcha Universitaria, Garrahan en lucha y Diputados en vilo: Javier Milei choca la calesita

La polémica decisión de TyC Sports luego de Vélez vs Racing por Copa Libertadores

La causa $LIBRA quema: Lijo, que reemplaza a Servini, le pasó el expediente a otro juez