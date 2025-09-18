Milei ya tiene un "culpable universal": desplazó de la campaña a Eduardo Lule Menem

Tras la debacle bonaerense, el tuitero Gordo Dan integrante de las Fuerzas del Cielo que comanda el asesor Santiago Caputo, exigió la renuncia de Lule Menem y Sebastián Pareja:

“Dejen de usar a Karina Milei de escudo” les recriminó el integrante del staff del canal de streaming Carajo.

¿De qué se acusa a Lule Menem?

A nivel político, las recriminaciones son numerosas:

-armado de listas de candidatos con ex dirigentes justicialistas, postergando a la militancia libertaria

-armado de un esquema de sobreprecios para la compra de medicamentos destinados a los discapacitados

-venta de candidaturas en el interior de Argentina.

Pilar Ramírez es la nueva coordinadora política de campaña



La decisión se tomó tras una reunión de la cúpula libertaria en la Quinta de Olivos el jueves 18 de septiembre.

Durante el cónclave, el mandatario anunció dos decisiones importantes: empoderó a su asesor, Santiago Caputo y designó a la titular del partido en la ciudad de Buenos Aires, Pilar Rámirez, como la encargada de coordinar el trabajo con los dirigentes provinciales (tarea que estaba a cargo de Lule).

El Jefe de Estado habló durante 3 horas frente a los candidatos del 26 de Octubre y ratificó el rumbo económico de su gestión.

Participó del encuentro ampliado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien forma parte de la mesa nacional y se perfila para ocupar un rol de coordinadora entre los diferentes sectores libertarios y del PRO.