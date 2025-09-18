Desde ahora, Lule Menem ya no será el armador pero continuará cobrando como funcionario del Gobierno de los hermanos Milei; lo hace desde hace 4 décadas en el Congreso de la Nación.
¿CABEZA DE TURCO?
Milei ya tiene un "culpable universal": desplazó de la campaña a Eduardo Lule Menem
El Presidente Javier Milei eyectó a Eduiardo Lule Menem, el segundo de la Secretaría General de la Presidencia que comanda su hermana, Karina.
La expresión "cabeza de turco" proviene de la época de las Cruzadas cuando los cristianos se enfrentaban a los turcos otomanos.
Por entonces, la cabeza decapitada de los oponentes se exhibía como trofeo en una lanza o mástil. Esta práctica simbolizaba a un “culpable universal”. Atribuían al "turco" todos los males convirtiéndolo en un chivo expiatorio para eximir de responsabilidad al resto.
Tras la debacle bonaerense, el tuitero Gordo Dan integrante de las Fuerzas del Cielo que comanda el asesor Santiago Caputo, exigió la renuncia de Lule Menem y Sebastián Pareja:
“Dejen de usar a Karina Milei de escudo” les recriminó el integrante del staff del canal de streaming Carajo.
¿De qué se acusa a Lule Menem?
A nivel político, las recriminaciones son numerosas:
-armado de listas de candidatos con ex dirigentes justicialistas, postergando a la militancia libertaria
-armado de un esquema de sobreprecios para la compra de medicamentos destinados a los discapacitados
-venta de candidaturas en el interior de Argentina.
La decisión se tomó tras una reunión de la cúpula libertaria en la Quinta de Olivos el jueves 18 de septiembre.
El Jefe de Estado habló durante 3 horas frente a los candidatos del 26 de Octubre y ratificó el rumbo económico de su gestión.
Participó del encuentro ampliado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien forma parte de la mesa nacional y se perfila para ocupar un rol de coordinadora entre los diferentes sectores libertarios y del PRO.