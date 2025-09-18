Agosto cerró con un superávit primario de $1,5 billones tras fuerte ajuste fiscal

Y luego continúa:

Por su parte, el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, que participa con el 42% del gasto, tuvo un incremento real interanual del 9%. Por otro lado, los tres gastos que más cayeron fueron: transferencias corrientes a provincias (-51,2%), subsidios al transporte (-39,6%) y subsidios a la energía (-39,4%).

image Variación real interanual del gasto en Agosto 2025. Fuente: IARAF.

Superavit acumulado 2025

Nadin Argañaraz explica que en el superávit acumulado en los primeros ocho meses del año, equivalentes al 1,3% del PBI:

Los ingresos totales descendieron un 1,2% real interanual, mientras que el gasto primario creció un 2,3% real interanual. De este comportamiento, se tiene que del superávit primario, la baja real interanual fue del 20%. En relación con 2024, el superávit primario acumulado tendría una baja de 0,2 puntos porcentuales del PBI.

image Resultado primario acumulado por mes en términos del PBI. Fuente: IARAF.

En lo que respecta a el gasto acumulado en el año, Argañaraz agrega:

Los gastos que más subieron fueron: el gasto en transferencias de capital a provincias (+107,6%), transferencias corrientes a provincias (+74%) y asignación universal para la protección social (+30%). Por otro lado, los gastos que más cayeron fueron: subsidios a otras funciones (-64,4%), subsidios a la energía (-52,4%) y programas sociales (-29%).

Con la caída en la actividad económica, la posibilidad de seguir manteniendo un superávit es cada vez más complejo. El fuerte ajuste en el gasto también termina incidiendo en los ingresos del Estado.

