A Caputo se le escapó el dólar y el BCRA tuvo que vender reservas

El riesgo país se mostró en 1.167 puntos básicos, un número que refleja datos de la rueda anterior. Si se ajustara a la caída de los bonos de hoy, debería haber marcado otra suba. En el último mes escaló casi 40% y en lo que va del año acumula un explosivo 83,8%. La confusión que generan los registros con retraso no cambia la tendencia de fondo, que es de deterioro constante.

El dilema sin salida

El Banco Central enfrenta una disyuntiva cada vez más peligrosa. Si vende dólares para defender la banda, consume reservas que el mercado espera ver disponibles para pagar deuda. Si se abstiene de intervenir, el tipo de cambio se dispara y la corrida se traslada a los dólares paralelos y a la deuda soberana.

La conclusión que se impone en la City es lapidaria.

El Central está quemando dólares que deberían usarse para honrar compromisos financieros internacionales.

Esa dinámica golpea de lleno en el riesgo país, porque los acreedores interpretan que el Gobierno privilegia la estabilidad cambiaria de corto plazo por encima de la solvencia futura.

Una estrategia de tiempo prestado

El resultado de la jornada dejó un mensaje incómodo para el oficialismo. El esquema de bandas no funciona como ancla de confianza, sino como un sistema que se defiende con reservas cada vez más escasas. El mercado ya descuenta que el Gobierno solo busca estirar esta estrategia hasta las elecciones de octubre.

Después, nadie espera que el esquema sobreviva sin un rediseño estructural.

