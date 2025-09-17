Lali Espósito disparó contra Javier Milei después de su discurso: "Vendiendo humo"

Con apenas un posteo, Lali logra algo que no es menor: transformar su música en una declaración política. Sus seguidores lo celebran y el mensaje llega con fuerza, porque viene de alguien que entiende cómo jugar con la cultura, la popularidad y la opinión pública.

Presupuesto 2026 y el cruce con Lali que sacude la agenda

Este lunes 15 de septiembre, Milei presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional, defendiendo el ajuste fiscal como columna vertebral de su gestión: "El equilibrio fiscal es un principio no negociable". En su discurso de 15 minutos (donde le remarcaron haber repetido frases de Mauricio Macri, incluyendo "Lo peor ya pasó"), habló de economía, de su derrota electoral y de los desafíos de cara a octubre, buscando dar un mensaje de firmeza ante un electorado todavía escéptico.

Pero en cuanto a su cruce con artistas, recordemos que el Presidente ya había criticado a los que opinan de política: "Algunos artistas viven en un mundo paralelo y creen que pueden dar lecciones". En cuanto a Lali, ella no busca aprobación ni neutralidad; cada publicación es un pronunciamiento claro y público.

image Mientras Milei presentó el Presupuesto 2026 defendiendo el equilibrio fiscal, Lali le respondió desde redes con críticas irónicas.

Hace una semana, en una charla con LAM, había dejado la puerta abierta sobre Payaso: "A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por supuesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí".

En Argentina, la política y la cultura se mezclan rápido y de forma directa. Lali entiende que su voz tiene alcance, y Milei, aunque se mantenga distante, sabe que cada palabra de la cantante resuena en un sector del público que todavía no se pronuncia en las urnas. Con ironías, música y redes sociales, este cruce se convirtió en un capítulo más de la grieta que no deja de crecer.

