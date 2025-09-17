Lali Espósito salió a responderle a Javier Milei apenas horas después de su cadena nacional sobre economía y elecciones. La cantante usó sus redes para dejar un mensaje que llamó la atención de todos, sin mencionar directamente lo que quería decir, pero dejando claro que su opinión sobre el Presidente no cambió.
NUEVO CAPÍTULO
Lali Espósito disparó contra Javier Milei después de su discurso: "Vendiendo humo"
Lali Espósito lanzó un mensaje picante que muchos vieron como respuesta a Javier Milei tras su discurso en cadena, y las redes se prendieron al debate.
Lali usa su música como respuesta directa a Javier Milei
Lali Espósito dejó claro que no se guarda nada. En sus historias de Instagram compartió extractos de Payaso, su canción más reciente, donde canta: "El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver". Para los seguidores más atentos, no hubo dudas: la letra está dirigida a Milei y su discurso de ese mismo día.
No es la primera vez que la artista se mete en la arena política. En entrevistas anteriores había dejado claro su postura crítica: "No me banco que nos quieran vender un país que no existe, ni que se rían de la gente". Además, la referencia en la canción al león, símbolo elegido por el presidente para su espacio político, no pasó desapercibida: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas", dice la letra, una metáfora que muchos tomaron como mensaje sobre el manejo del poder y las contradicciones de quienes rodean a Milei.
Con apenas un posteo, Lali logra algo que no es menor: transformar su música en una declaración política. Sus seguidores lo celebran y el mensaje llega con fuerza, porque viene de alguien que entiende cómo jugar con la cultura, la popularidad y la opinión pública.
Presupuesto 2026 y el cruce con Lali que sacude la agenda
Este lunes 15 de septiembre, Milei presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional, defendiendo el ajuste fiscal como columna vertebral de su gestión: "El equilibrio fiscal es un principio no negociable". En su discurso de 15 minutos (donde le remarcaron haber repetido frases de Mauricio Macri, incluyendo "Lo peor ya pasó"), habló de economía, de su derrota electoral y de los desafíos de cara a octubre, buscando dar un mensaje de firmeza ante un electorado todavía escéptico.
Pero en cuanto a su cruce con artistas, recordemos que el Presidente ya había criticado a los que opinan de política: "Algunos artistas viven en un mundo paralelo y creen que pueden dar lecciones". En cuanto a Lali, ella no busca aprobación ni neutralidad; cada publicación es un pronunciamiento claro y público.
Hace una semana, en una charla con LAM, había dejado la puerta abierta sobre Payaso: "A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por supuesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí".
En Argentina, la política y la cultura se mezclan rápido y de forma directa. Lali entiende que su voz tiene alcance, y Milei, aunque se mantenga distante, sabe que cada palabra de la cantante resuena en un sector del público que todavía no se pronuncia en las urnas. Con ironías, música y redes sociales, este cruce se convirtió en un capítulo más de la grieta que no deja de crecer.
