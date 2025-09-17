urgente24
Los "degenerados fiscales" (Milei dixit) todavía buscan los 2/3: Sesión por 2 vetos y la Plaza con gente

Diputados reunidos por 2 vetos decididos por Javier Milei: Emergencia Universitaria y Emergencia Pediátrica. Mucha gente se moviliza en protesta.

17 de septiembre de 2025 - 12:40

EN VIVO

El 21/09/2024 el presidente Javier Milei viajaba a USA, pero antes posteó en X, acerca de los legisladores de la Nación: “Los degenerados fiscales, con su amor a los más pobres y sus acciones sólo los multiplican. La mejor política social es equilibrio fiscal con presión fiscal descendiente y una política monetaria que termine con la inflación”. Casi 1 año después, los "degenerados fiscales" siguen batallando por necesidades que Milei no atiende: Emergencia Universitaria (2da. parte) y Emergencia Pediátrica (Garrahan). La presión fiscal descendiente aún no ocurrió. Y la política monetaria no ha terminado con la inflación. Según el Presidente, esto llevará más tiempo. ¿Cuánto más tiempo hay para Milei? Nunca él explicó su mote a los representantes del electorado. Degenerados son personas que han decaído moralmente o que tienen una condición mental y moral anormal. ¡...! Sesión en Diputados de final abierto, todavía. Para anular los vetos, la oposición precisa 172 votos. O el compromiso de un grupo de legisladores de dejar sus bancas vacías y no alistarse con el Gobierno.

------------------

Live Blog Post

La oposición pisa el acelerador contra los vetos: Piden que primero se vote y después se debata

El jefe de bloque de Encuentro Federal en Diputados, Miguel Ángel Pichetto, pidió que los rechazos a los vetos para fondos para el Hospital Garrahan y universidades se voten sin debate y la sesión pasó a un cuarto intermedio. Por su parte, la Izquierda pidió que se vote, y posteriormente se habilite el debate.

Es una estrategia de la oposición para acortar los tiempos de negociación del oficialismo y se puedan voltear, finalmente, los vetos del presidente Javier Milei.

image
Live Blog Post

Renunció a su banca el diputado nacional Sergio Acevedo

El diputado nacional por Santa Cruz, Sergio Acevedo, oficializó su renuncia a la banca en la Cámara de Diputados. La decisión se enmarca en su postulación como candidato para integrar el Tribunal Superior de Justicia provincial, en el proceso de ampliación del máximo tribunal santacruceño.

En su lugar asumirá Facundo Prades, exintendente de Caleta Olivia, quien será el encargado de ocupar el escaño que deja vacante Acevedo en el Congreso.

image
Live Blog Post

Hay quorum y la oposición asegura que tiene "muchas chances" de voltear los vetos de Milei

A poco más de una semana de la derrota oficialista en Buenos Aires, la Cámara de Diputados se prepara para una jornada que promete ser maratónica y de alto voltaje político. A las 13, la oposición reunió el quorum necesario para arrancar la sesión (132 presentes) y tratar de rechazar dos vetos presidenciales que generaron fuerte malestar social: el de la Ley de Emergencia Pediátrica, que destina fondos al Hospital Garrahan, y el de Financiamiento Universitario.

La sesión coincide con una movilización masiva en las inmediaciones del Congreso, donde se espera la presencia de gremios docentes, médicos y estudiantes en defensa de ambas leyes. El clima en la previa es de máxima expectativa, tanto dentro como fuera del recinto.

image

Una votación ajustada

Aunque la decisión final dependerá del conteo en el recinto, en la oposición admiten que tienen buenas chances de reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ley del Garrahan, donde en la votación original ya se había alcanzado ese umbral. En cambio, el panorama es más incierto respecto a la ley universitaria, que quedó a solo un voto en la primera vuelta.

Cada ausencia pesa: la oficialista Rocío Bonacci sigue de licencia médica tras su accidente automovilístico, mientras que en la izquierda tampoco estará Juan Carlos Giordano, de viaje en la zona de Gaza. En paralelo, diputados aliados al Gobierno también dejaron trascender que no acompañarán los vetos, lo que podría inclinar la balanza.

“Es inconcebible que a menos de 24 horas todavía haya legisladores que no sepan qué van a votar en temas tan sensibles como el Garrahan y las universidades”, cuestionó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, en declaraciones recogidas por TN.

Movilización en la calle y sospechas en el Congreso

El operativo de seguridad contempla vallados y un fuerte despliegue alrededor del Palacio Legislativo, donde se espera una Marcha Federal Universitaria acompañada por la CGT, gremios docentes, médicos y organizaciones sociales. La protesta se da en paralelo a la sesión, como forma de presión política.

En la previa, también circularon sospechas sobre eventuales pactos políticos. Desde la oposición apuntaron a la provincia de Misiones, que recibió $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) horas antes de la sesión.

“Es evidente que hay un acuerdo entre Rovira y Milei para asegurar votos”, advirtió el radical Gustavo González.

Otros temas en agenda

Más allá de los vetos, la sesión incluirá un temario cargado: la oposición buscará emplazar comisiones para tratar la reforma de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo; interpelaciones a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones; y proyectos vinculados a la emergencia en ciencia y tecnología, prevención del embarazo adolescente y lucha contra el Alzheimer.

También se intentará rechazar varios decretos del Ejecutivo, entre ellos el que modificó la Ley de Identidad de Género y los que transformaron organismos como la Policía Federal y el Registro Nacional de Armas.

El oficialismo llega golpeado y con fracturas internas, mientras que la oposición intentará capitalizar el resultado bonaerense para asestarle otro golpe político al Gobierno. Lo único seguro es que hubo quórum; lo demás dependerá de cada voto, en una sesión que podría marcar un nuevo punto de inflexión en la relación entre el Congreso y Javier Milei.

Live Blog Post

Escándalo: Denuncian que 'Toto' puso $40.000M del Garrahan en mesas de dinero

Laura Impellizzeri en Noticias Argentinas:

"La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, junto a la Comisión de Salud del Congreso de la Nación, solicitó y el informe de la auditoría de los bienes administra el Consejo de Administración y, según Norma Lezana, secretaria general del gremio parte de la recaudación está destinada a un “fondo de inversión de (Luis) Caputo”.

A Noticias Argentinas le expresó que esto es un “escándalo” y que todos los empleados del Garrahan están “conmocionados” con la situación. Paralelamente, las autoridades del Hospital le sugirieron que, si lo que afirman es real, “hagan un juicio”.

“Se están guardando $40.000 millones de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y, en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando, se lo están reservando, en un fondo de inversión de (Luis) Caputo”, planteó. (...)".

Live Blog Post

La Emergencia Universitaria tiene consenso entre los representados

Encuesta de opinión pública nacional sobre la universidad pública: 1.297 consultados por Proyección Consultores, entre el 13/09 y 16/09: 94,1% entiende que es muy importante (76) e importante (18,1) para el desarrollo del país, y solo un 4,9% piensa que es poco y nada importante.

La opinión sobre las universidade: 88,9% de aprobación contra 8,5% de desaprobación.

Valores de la universidad pública: igualdad de oportunidades (63,1%), excelencia académica y formación de profesionales (62,5), espacio de debate y pensamiento crítico (27) y movilidad social (19,2).

Lo malo: la militancia e ideología política (19,2%) y el gasto innecesario del Estado (3,7).

Embed
Live Blog Post

Los números de Germán Martínez

El jefe del bloque UxP es Germán Martínez (UxP/Santa Fe).

Él cree contar con 10 UCR.

Pero no sabe qué hará Atilio Bendetti (UCR / Entre Ríos), aliado del gobernador Rogelio Frigerio, aliado de LLA.

Otros enigmas UCR: Gerardo Cipollini (Chaco); y Lisandro Nieri y Pamela Verasay (Mendoza).

La vez anterior los 3 se ausentaron.

LLA dice que suma a los UCR Violeta Federico Torunier y Mariano Campero, y Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID / CABA).

Los gobernadores de Provincias Unidas quieren que sus representantes voten juntos contra Javier Milei.

Live Blog Post

Lisandro Catalán 'a full' negociando con provinciales

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, quiere un buen comienzo en su gestión, imponiendo el veto del presidente Javier Milei a los 2 proyectos que el Legislativo intenta reponer.

Catalán negocia con fuerzas provinciales para sumar la fuerza 'rompehuelgas'.

Unión por la Patria teme por los indecisos.

También pretende conocer si habrá compensación de las provincias favorecidas con Aportes del Tesoro Nacional: Misiones, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos

En cuanto al PRO, en agosto tuvo 6 ausentes y 4 positivos en la votación de pediatría. En universidades, hubo 3 a favor.

Live Blog Post

Rumor: La Libertad Avanza va por el canje (con 1 a 1 se conforma)

En Diputados se afirma que si los vetos de Javier Milei que se considerarán son 2, el oficialismo consideraría un éxito negociar 1 x 1. O sea 1 veto por Sí y 1 veto por No. "El empate es negocio cuando jugás de visitante", explicó un legislador oficialista.

Según él, la condicion de visitante que reclama para LLA es válida porque "la ola viene por la ratificación de las leyes".

¿Cuál sería la que está dispuesta a conceder LLA y cuál no? ¿Emergencia Universitaria o Emergencia Pediátrica?

En bloques como Encuentro Federal, hay intenso debate por el veto de la Emergencia Pediátrica, que cuando se trató en la cámara baja, hace 1 mes, fue aprobada con la mayoría especial que es necesaria para rechazar un veto.

Ese día la votación hubo 26 ausencias y 4 abstenciones. El tablero reflejó 159 votos a favor y sólo 67 en contra, 19 menos que el tercio que necesita el Gobierno para sostener el veto sin importar cuantas bancas haya vacías.

Complicado lo de la Emergencia Universitaria con tanta gente en la calle, agregó el legislador.

Sin embargo, la aprobación fue 158 a favor y 75 en contra, con 5 abstenciones y 18 asientos sin ocupar....

Live Blog Post

Luego de Diputados, el jueves Senado se sube al ring

El Senado tratará este jueves 18/09 el veto presidencial a la ley que redistribuye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En la reunión de Labor Parlamentaria, presidida por Bartolomé Abdala (LLA / San Luis), se decidió que también se debatirán la Ley Nicolás y el sistema de alerta Sofía.

La sesión será a las 11:00.

Todos creen que la redistribución de los ATN a las provincias de forma “automática y diaria” alcanzará los 2/3 necesarios para rechazar el veto.

Hay un argumento de peso: su sanción fue aprobada el 10/07, con 56 votos afirmativos y 1 negativo.

En la Cámara baja, en cambio, no se alcanzaron los 2/3 que se necesitarán cuando se intente insistir con la norma: fue 143 votos a favor y 90 en contra.

El Senado también tratará la “Ley Nicolás” (por el joven Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo, cuando en realidad padecía una meningitis bacteriana).

Luego, los proyectos de ley que establecen el marco normativo para facilitar la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas. Y la creación del sistema de alerta rápida Sofía, iniciativas impulsadas por el senador Juan Carlos Romero (PRO / LLA). Es un registro nacional unificado que sistematice la búsqueda de personas y pueda ser utilizado por todas las provincias.

Live Blog Post

Garrahan en la Plaza del Congreso

Trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), comenzaron un nuevo paro en rechazo al veto del presidente Javier Milei, sobre la ley de Emergencia Pediátrica y preparan el acto central frente al Congreso de la Nación.

Ellos se sumaron al reclamo de la comunidad universitaria que también se pronunció en contra de la anulación de la Ley de Financiamiento Universitario visibilizado en la Tercera Marcha Federal que se realizará hoy a partir de las 17:00.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Norma Lezama aseguró que "los recursos propios del hospital crecieron 453%"en 2024, sin embargo, los trabajadores continúan cobrando salarios por debajo del índice de pobreza.

"El año pasado llevamos adelante innumerables protestas para visibilizar nuestro reclamo. En lo que va de este año, ya van cuatro meses de conflicto, reclamando aumento presupuestario y, en particular, una recomposición salarial que impida que se sigan multiplicando las renuncias y el hospital pueda funcionar, prestando el servicio de calidad universal y accesible a toda la comunidad que lo caracteriza", indicó.

------------------

