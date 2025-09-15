Milei pidió (sin decirlo en la cadena) recuperar las facultades delegadas perdidas en julio

Sin embargo, el escenario es distinto tras la derrota en la provincia de Buenos Aires del 7 S.

A lo largo del año de facultades delegadas, Balcarce 50 ejecutó más de 100 medidas: disoluciones, unificaciones, reorganizaciones, modernizaciones, fusiones, actualizaciones, transformaciones, simplificaciones y eliminaciones de organismos. También, la autorización para privatizar empresas públicas.

En pocas palabras, con la pérdida de las facultades el gobierno nacional ya no podía impulsar reformas de magnitudes sin pasar por las cámaras de diputados y senadores.

Milei y el Congreso.jpeg ¿Javier Milei busca evitar al Congreso Nacional con nuevas facultades delegadas?

La derrota en la provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza vislumbra que el 26 de Octubre le será muy difícil conseguir (aún con alianzas) los 129 diputados y 37 senadores que hace falta para tener la mitad más uno de las cámaras y luego aprobar leyes de transformación como la reforma laboral, previsional y tributaria.

Entonces, volvió sobre sus pasos y por eso intenta recuperar uno de los beneficios centrales que le había otorgado la Ley Bases.

El Pacto de Mayo quedó en el limbo (se reunieron una vez en un año y no decidieron medidas concretas) y los acuerdos macro son casi imposibles debido a la mala relación con la mayoría de los titulares de los estados subnacionales.