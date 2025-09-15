La temporada 2 que arranca con 100% en Rotten Tomatoes y enloquece Amazon Prime Video

Sin embargo, a medida que llegaron más reseñas, la puntuación descendió al 89%, aunque sigue manteniéndose como una calificación excelente. Esta fluctuación es normal cuando se van sumando más críticos al análisis, pero lo importante es que la serie mantiene números que cualquier producción envidiaría.

image La crítica profesional ya dio su veredicto.

Los primeros tres episodios estarán disponibles pronto de forma simultánea, lo que permite a los espectadores sumergirse inmediatamente en esta nueva entrega que promete ser tan intensa como controversial.

El regreso que todos esperaban

La trama se desarrolla mientras Estados Unidos se ajusta al reinado de Homelander, y en la Universidad Godolkin, el nuevo Decano predica un curso para hacer a los estudiantes más poderosos que nunca. Los personajes principales como Marie, Jordan y Emma regresan a clases después de meses de trauma, mientras que Cate y Sam ahora son héroes.

Embed - Gen V Season 2 - Official Trailer | Prime Video

Una guerra se está gestando entre humanos y superhéroes, lo que plantea el escenario perfecto para que esta segunda temporada explore territorios aún más oscuros y complejos que su predecesora. La expectativa es enorme, especialmente considerando que esta entrega llena el vacío dejado por The Boys, que no volverá hasta 2026.

¿Estás listo para volver a Godolkin? La temporada 2 de Gen V pronto estará disponible en Prime Video y promete ser el fenómeno streaming del mes.

