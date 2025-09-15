urgente24
La temporada 2 que arranca con 100% en Rotten Tomatoes y enloquece Amazon Prime Video

La serie spin-off de Amazon Prime Video se estrena en dos días, pero ya revoluciona Rotten Tomatoes con puntuaciones que enloquecen a los fanáticos.

15 de septiembre de 2025 - 22:24
Viene lo mejor.

Gen V temporada 2 estrena el 15 de septiembre de 2025 en Amazon Prime Video, y las primeras reseñas de la crítica especializada ya están revolucionando las redes y los rankings de Rotten Tomatoes. ¿Por qué no te la tenés que perder?

La trama sigue a un grupo de jóvenes superhéroes que asisten a la Universidad Godolkin, la única universidad para "Supers" creada y dirigida por Vought International. Los estudiantes compiten para alcanzar los puestos más altos y unirse a Los Siete, la unidad de élite de superhéroes, mientras descubren un siniestro secreto detrás de los muros de la institución y los oscuros planes de Vought.

La serie llegará con duros y emotivos momentos que prometen superar las expectativas, mientras que el universo de los "supes" se reinventa con nuevos horizontes que mantienen a los seguidores de The Boys en vilo por lo que se viene.

Debut explosivo en Rotten Tomatoes

Lo que realmente está enloqueciendo a los fanáticos es la recepción crítica inicial. Gen V temporada 2 inicialmente debutó con una puntuación perfecta del 100% en Rotten Tomatoes, superando a The Boys temporada 3 que tenía 98%, convirtiéndose momentáneamente en la entrega mejor valorada de toda la franquicia.

Sin embargo, a medida que llegaron más reseñas, la puntuación descendió al 89%, aunque sigue manteniéndose como una calificación excelente. Esta fluctuación es normal cuando se van sumando más críticos al análisis, pero lo importante es que la serie mantiene números que cualquier producción envidiaría.

La crítica profesional ya dio su veredicto.

Los primeros tres episodios estarán disponibles pronto de forma simultánea, lo que permite a los espectadores sumergirse inmediatamente en esta nueva entrega que promete ser tan intensa como controversial.

El regreso que todos esperaban

La trama se desarrolla mientras Estados Unidos se ajusta al reinado de Homelander, y en la Universidad Godolkin, el nuevo Decano predica un curso para hacer a los estudiantes más poderosos que nunca. Los personajes principales como Marie, Jordan y Emma regresan a clases después de meses de trauma, mientras que Cate y Sam ahora son héroes.

Una guerra se está gestando entre humanos y superhéroes, lo que plantea el escenario perfecto para que esta segunda temporada explore territorios aún más oscuros y complejos que su predecesora. La expectativa es enorme, especialmente considerando que esta entrega llena el vacío dejado por The Boys, que no volverá hasta 2026.

¿Estás listo para volver a Godolkin? La temporada 2 de Gen V pronto estará disponible en Prime Video y promete ser el fenómeno streaming del mes.

