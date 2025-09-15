ADIMRA: "La capacidad instalada se encuentra en uno de los valores más bajos de la historia"

Ya van varios meses en los que los reportes sobre la actividad económica son desalentadores, con caídas mensuales de dos o tres períodos consecutivos. Ahora se conocieron nuevos datos de la industria metalúrgica, que muestran una caída de la actividad del (-2,3%) mensual en agosto y un contundente (-6,1%) interanual, según ADIMRA.
Nivel de actividad por sector
Estos datos surgen del reporte elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). En el análisis sectorial, quienes peor performance tuvieron en el año fueron: Fundición (-14,4%), Autopartes (-12,6%) y bienes de capital (-8,1%). Del otro lado, los sectores con mayor actividad fueron: Carrocerías y remolques, con un incremento de 6,8%, y el único sector con crecimiento. Luego, le siguen dos sectores que tuvieron menos moviemiento que en agosto 2024: Equipo médico (-1,6%) y Maquinaria agrícola (-1,9%).
Capacidad instalada de la industria en desuso
Estos datos denotan que las fábricas, ciertamente, no se encuentran produciendo en pleno empleo. "La utilización de la capacidad instalada (UCI) registró una caída de 3,2 p.p. con respecto al mismo mes del año previo. De esta manera, se encuentra en uno de los valores más bajos en términos históricos", plantea el informe.
La utilización de la capacidad instalada se encuentra en un 45%.
Empleo en el sector metalúrgico
La caída en la actividad afecta directamente a los trabajadores. Tal como informó Urgente24, diferentes fábricas están despidiendo trabajadores y las perspectivas para el empleo en Argentina son las peores de la región.
Según el informe de ADIMRA, el empleo cayó (-2,9%) interanual y (-0,5%) mensual en agosto.
Las empresas más golpeadas se encuentran en Buenos Aires, que muestran una caída en la actividad de (-8,7%) interanual.
El informe explica las caídas en otras provincias:
La única jurisdicción que pudo mantener relativamente estable su actividad fue Santa Fe, que tuvo un crecimiento interanual de 0,2%.
Los motivos de la caída en la actividad metalúrgica
Aparte de un contexto recesivo y freno en el crecimiento de la economía nacional, el sector metalúrgico se vio fuertemente afectado por el aumento de las importaciones. En julio se importaron US$ 2.281 millones en productos metalúrgicos, un incremento del 23% interanual. Como contraparte, las exportaciones del mismo tipo de productos fue de apenas US$ 527 millones, esto equivale a un incremento del 25,9% interanual. Aunque la variación de crecimiento es mayor en las exportaciones, en números absolutos las importaciones superaron con creces a las exportaciones.
La industria metalúrgica se encuentra en un terreno pantanoso, los empresarios tienen expectativas pesimistas sobre el futuro de sus industrias si se mantienen las políticas económicas actuales, que desalientan su mera supervivencia.
