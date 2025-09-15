ADIMRA: "La capacidad instalada se encuentra en uno de los valores más bajos de la historia"

La utilización de la capacidad instalada se encuentra en un 45%.

image Utilización de capacidad instalada. Fuente: ADIMRA.

Empleo en el sector metalúrgico

La caída en la actividad afecta directamente a los trabajadores. Tal como informó Urgente24, diferentes fábricas están despidiendo trabajadores y las perspectivas para el empleo en Argentina son las peores de la región.

Según el informe de ADIMRA, el empleo cayó (-2,9%) interanual y (-0,5%) mensual en agosto.

image El nivel de empleo en el sector metalúrgico viene en franca caída desde febrero 2023. Fuente: ADIMRA.

Las empresas más golpeadas se encuentran en Buenos Aires, que muestran una caída en la actividad de (-8,7%) interanual.

El informe explica las caídas en otras provincias:

Córdoba (-4,5%), Mendoza (-4,4%) y Entre Ríos (-2,7%) retrocedieron con fuerza, revirtiendo las mejoras parciales que habían registrado en el primer semestre. Córdoba profundizó la caída tras haber retornado a terreno negativo en julio, mientras que Mendoza y Entre Ríos confirmaron la fragilidad de su recuperación. Córdoba (-4,5%), Mendoza (-4,4%) y Entre Ríos (-2,7%) retrocedieron con fuerza, revirtiendo las mejoras parciales que habían registrado en el primer semestre. Córdoba profundizó la caída tras haber retornado a terreno negativo en julio, mientras que Mendoza y Entre Ríos confirmaron la fragilidad de su recuperación.

La única jurisdicción que pudo mantener relativamente estable su actividad fue Santa Fe, que tuvo un crecimiento interanual de 0,2%.

Los motivos de la caída en la actividad metalúrgica

Aparte de un contexto recesivo y freno en el crecimiento de la economía nacional, el sector metalúrgico se vio fuertemente afectado por el aumento de las importaciones. En julio se importaron US$ 2.281 millones en productos metalúrgicos, un incremento del 23% interanual. Como contraparte, las exportaciones del mismo tipo de productos fue de apenas US$ 527 millones, esto equivale a un incremento del 25,9% interanual. Aunque la variación de crecimiento es mayor en las exportaciones, en números absolutos las importaciones superaron con creces a las exportaciones.

La industria metalúrgica se encuentra en un terreno pantanoso, los empresarios tienen expectativas pesimistas sobre el futuro de sus industrias si se mantienen las políticas económicas actuales, que desalientan su mera supervivencia.

Más noticias en Urgente24

China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro

Lunes de cadena nacional: Javier Milei le habla a Karina ¿y a quién más? (El streaming zafa)