Lunes de cadena nacional: Javier Milei le habla a Karina ¿y a quién más? (El streaming zafa)

FOTO: xAI / Grok.
Otra cadena nacional de Javier Milei: ¿Es el instrumento adecuado para recuperar electorado o es un microclima de bajo rating y escasa repercusión?

15 de septiembre de 2025 - 09:33

EN VIVO

Una cadena nacional de radio y televisión no alcanza al 'streaming' porque no utiliza el espectro radioeléctrico del Estado Nacional: muy importante saberlo hoy (lunes 15/09) a las 21:00. En teoría, un Presidente de la Nación utiliza la cadena de radio y TV para un mensaje trascendente. Atención Javier Milei: la cadena nacional es sinónimo de importancia pero no de rating. También puede ser demostración de soberbia, o sea de impotencia (¿no es lo mismo?).

El Decreto N° 272/2025 transfirió la organización de las cadenas nacionales y la transmisión de actos oficiales de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación (Manuel Adorni) a la Secretaría General de la Presidencia (Karina Milei), quien lo delega en el subsecretario de Asuntos Presidenciales, Darío Lucas.

Renee Isabel Mengo escribió un texto titulado 'La cadena nacional como medio de comunicación política en Argentina', acerca del abuso del método por Cristina Fernández de Kirchner durante sus 8 años (2007-2015). El público fue decreciente, cada vez más circunscripto a los militantes, que también se restaban, lo que no impidió la continuidad de esa práctica como estrategia de comunicación, siempre unilateral. Sólo en 2015, año de su despedida, derrota de Daniel Scioli como sucesor y triunfo de Mauricio Macri, CFK superó las 31 cadenas nacionales de radio y TV.

Que Karina Milei se haya responsabilizado de las cadenas nacionales supone que ella y su hermano Javier comparten el enfoque de CFK acerca del recurso.

Otra curiosidad: la entonces diputada nacional por Unión PRO / CABA, Patricia Bullrich, presentó un escrito ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), para limitar la utilización del instrumento 'cadena nacional' por considerarlo “abusivo e indebido”, lo que fue desestimado por el titular de la autoridad de aplicación, Martín Sabbatella, al señalar que, “de acuerdo con la ley, la necesidad de usar la cadena nacional la determina quien está a cargo del Poder Ejecutivo”.

¿Qué buscará Milei en su cadena nacional? El Presidente de la Nación se encuentra en un momento difícil, con elecciones decisivas en 6 semanas pero su Administración padece una crisis política y otra económico-financiera. Sucede una pérdida de electores, de respaldo social y de aliados. Su respuesta es limitada: cambios cosméticos, nada substancial y menos interesante. La cadena nacional como recurso provoca la sospecha de que el micrococlima sigue cerrándose.

Bienvenidos al VIVO que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

Mercados: El dólar oficial sube a y cotiza a $1.475 en el Banco Nación

El Riesgo País abajo de 1.100 puntos.

Una nueva semana arranca con incertidumbre en el mercado luego de la fuerte suba en el tipo de cambio del dólar tras la derrota electoral libertaria en la provincia de Buenos Aires hace ocho días.

Ejem, ejem... ¿Nadie va a decir nada de esta tapa de Clarín?

Mileilandia, dimensión desconocida habitada por el diario Clarín el lunes 15/09.

Sin duda, 'algo' muy pero muy importante se está negociando que interesa al privado, que intenta el favor del Estado. Ejem, ejem...

"Sufrimos un golpe, Milei se puso al frente y no habrá cambios de Gabinete": Guillermo Francos, el que acaba de ser vapuleado por Mirtha Legrand.

image
Internacionales: Apoyo "inquebrantable" a Israel de USA, España pide que Tel Aviv no participe en el deporte (en medio de protestas pro-palestina), acuerdo sobre Tik Tok entre Trump - China y la Derecha crece en Alemania

  • El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una rueda de prensa junto a Benjamin Netayahu, el premier judío, reafirma el "apoyo inquebrantable" de Estados Unidos con Israel, al mismo tiempo que exige el desarme de Hamás.

  • Pedro Sánchez, el presidente español, pide que Israel no participe de sus competencias deportivas tras la suspensión de Vuelta a España, la competición de ciclismo de Madrid, por masivas protestas contra la guerra en Gaza. “Mientras dure la barbarie en Gaza, Israel no debería competir internacionalmente”, dice Sánchez.

  • Donald Trump y su homólogo de China han llegado a un acuerdo inicial sobre Tik Tok. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, confirman que se alcanzó un pacto que “respeta los intereses y la seguridad estadounidenses” pero que “también es justo para la parte china”.

  • Aunque el partido del canciller alemán, Friedrich Merz, terminó primero en las elecciones municipales en el estado más poblado de Alemania, lo cierto es que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, etriplicó el resultado electoral de hace cinco años. Mientras la Unión Demócrata Cristiana de centroderecha de Merz obtuvo el 33,3% de los votos en las elecciones del domingo en Renania del Norte-Westfalia, Alternativa para Alemania (o AfD) obtuvo el 14,5% de los votos, un aumento de 9,4 puntos porcentuales en comparación con las urnas del 2020.
Atención, desde hoy cierra una estación de subte por tres meses

La estación Uruguay de la Línea B de subtes cierra sus puertas durante tres meses desde este lunes como parte del Plan de Renovación Integral impulsado por la empresa concesionaria del transporte bajo tierra en la Ciudad.

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció que desde este 15 de septiembre la parada que se encuentra entre Carlos Pellegrini y Callao estará inoperativa para terminar las reparaciones que se están llevando a cabo.

La compañía apunta con ello amodernizar la infraestructura y mejorar la experiencia de los usuarios. Con ello, suma este punto -ubicado en el ramal que corre debajo de la avenida Corrientes- a otras que ya se encuentran clausuradas por reformas: tanto la estación Carlos Gardel de la misma Línea B; como Plaza Italia y Agüero, de la D, debajo de la traza de avenida Santa Fe.

Lunes de cadena nacional (y de Lisandro Catalán)

En medio de su intento de retomar el diálogo con las provincias para obtener apoyos de cara a las legislativas nacionales del 26 de octubre, el Gobierno oficializó este lunes la restitución del ministerio del Interior y la designación de Lisandro Catalán a su frente, tal como anunció días atrás.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 658/2025, Javier Milei modificó la Ley de Ministerios N° 22.520 para volver a incluir entre ellos a la cartera que había sido degradada a secretaría en 2024; mientras que por medio del 672/2025 nombró a su flamante titular, cuya jura está prevista para este 15 de septiembre alrededor de las 11.

La primera de las normativas -ambas publicadas en el Boletín Oficial- también introduce cambios en la jefatura de Gabinete, al suprimir la vicejefatura de Gabinete del Interior y dejar en pie únicamente a la de Gabinete Ejecutivo.

Cómo estafar usando cualquier inteligencia artificial

Reuters: "(...) Según el FBI, la llegada de la IA generativa ha agravado considerablemente el problema del phishing. Ahora, una investigación de Reuters muestra cómo cualquiera puede usar los populares chatbots de IA para planificar y ejecutar fácilmente una estafa persuasiva.

Los periodistas pusieron a prueba la capacidad de media docena de bots importantes para ignorar su entrenamiento de seguridad integrado y generar correos electrónicos de phishing para estafar a personas mayores. Los periodistas también utilizaron los chatbots para planificar una campaña de estafa simulada, incluyendo consejos sobre el mejor momento del día para enviar los correos. Reuters colaboró con Fred Heiding, investigador de la Universidad de Harvard y experto en phishing, para probar la eficacia de algunos de esos correos electrónicos en un grupo de aproximadamente 100 voluntarios mayores.

Los principales chatbots reciben capacitación de sus creadores para evitar ser cómplices de delitos, pero a menudo resulta ineficaz. Grok advirtió a un periodista que el correo electrónico malicioso que creó "no debería usarse en situaciones reales". Aun así, el bot realizó el intento de phishing solicitado y lo activó con la frase "haga clic ahora".

También se probaron otros cinco chatbots de IA populares: ChatGPT de OpenAI, Meta AI de Meta, Claude de Anthropic, Gemini de Google y DeepSeek, un asistente de IA chino. En su mayoría, se negaron a enviar correos electrónicos en respuesta a solicitudes que dejaban claro que la intención era estafar a personas mayores. Aun así, las defensas de los chatbots contra solicitudes maliciosas fueron fáciles de superar: todos se pusieron a trabajar en la elaboración de engaños tras ser persuadidos o engañados con simples artimañas, como que los mensajes eran necesarios para un investigador que estudiaba el phishing o para un novelista que escribía sobre una estafa.

“Siempre puedes evitar estos problemas”, afirmó Heiding.

Las pruebas descubrieron que esa credulidad convierte a los chatbots en socios potencialmente valiosos en el crimen. (...)"

inteligencia-artificial.jpg
China le apuntó a NVIDIA por monopolio

The Wall Street Journal: "El regulador antimonopolio de China dijo el lunes que una investigación preliminar encontró que Nvidia violó la ley antimonopolio del país en relación con la adquisición de una empresa israelí que se completó en 2020. El regulador dijo que la investigación continuaba y no dio más detalles sobre las presuntas violaciones ni dijo si castigaría a Nvidia.

Pekín aprobó el acuerdo después de que Nvidia aceptara ciertas condiciones, como garantizar el suministro de sus chips a China. Desde 2022, el gobierno estadounidense ha impedido que Nvidia y otros proveedores estadounidenses de chips vendan muchos de sus chips de inteligencia artificial de alta gama a China.

La decisión de Beijing se produjo mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent , y el principal negociador de China, el viceprimer ministro He Lifeng, celebraban un segundo día de negociaciones en Madrid sobre una variedad de temas, incluidos los aranceles y el futuro de TikTok , la aplicación de videos cortos de propiedad china."

Zafó TikTok, seguirá sin cambios en USA y Donald Trump se lo anunciará a Xi Jinping

Bloomberg: El presidente Donald Trump dijo que hablaría el viernes 19/09 con el líder chino Xi Jinping , luego de las conversaciones entre negociadores de las dos economías más grandes del mundo en los últimos días que resultaron en un acuerdo marco para mantener la aplicación TikTok de ByteDance Ltd. funcionando en los EE. UU.

"Hablaré con el presidente Xi el viernes. ¡La relación sigue siendo muy sólida!", dijo Trump el lunes en una publicación en redes sociales.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró a la prensa tras la publicación de Trump —al concluir las conversaciones en Madrid— que se había alcanzado un acuerdo para mantener la aplicación TikTok en funcionamiento en EE. UU. y que Trump y Xi se reunirían para cerrar el acuerdo. Los términos del plan siguen sin estar claros.

“El presidente Trump y el presidente del partido, Xi, hablarán el viernes para completar el acuerdo, pero tenemos un marco para el acuerdo con TikTok”, dijo Bessent.

Los comentarios de Trump y Bessent se producen antes de que venza esta semana el plazo para cerrar un acuerdo que desinvierta las operaciones estadounidenses de TikTok para cumplir con una ley de seguridad nacional estadounidense. Trump ya ha extendido el plazo en más de una ocasión para mantener en funcionamiento la popular aplicación, a la que atribuye el aumento de su atractivo entre los votantes jóvenes en las últimas elecciones.

Grok es la esperanza de Las Fuerzas del Cielo

Grok es el chatbot de X, propiedad de xAI, la inteligencia artificial de Elon Musk.

Aclarado esto, vayamos a un diálogo muy interesante en X:

@ElTrumpista: hola grok por favor, podrías tomar control de la libertad avanza y expulsar a Sebastian Pareja y al Nene Vera?

@Umargentin9372: @grok respondé.

@brandonBG17: @grok te abandono jajaj. @grok nos podés mencionar cosas malas que hicieron Ramón verá y Sebastian Pareja?

@danielmendive: Yo a grok le pregunté de esta forma y mirá lo que dijo: Karina Milei fracasó en el armado electoral de la libertad avanza?

Se ejecutó Pensar durante 12s

Sí, Karina Milei es ampliamente considerada responsable del fracaso en el armado electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre de 2025. A continuación, detallo el contexto y los motivos basados en reportes recientes. (…)

Consecuencias y percepción de fracaso - El revés se ve como un "fracaso histórico" para LLA y un golpe directo a la influencia de Karina, quien queda "caída en desgracia" según analistas. Dirigentes bonaerenses apuntan a Pareja (su aliado) como chivo expiatorio, pero la responsabilidad recae en ella por el diseño general. A pesar de esto, Javier Milei parece dispuesto a protegerla: no hay cambios inminentes en el gabinete, pero se esperan ajustes en el equipo político de LLA para las legislativas nacionales de octubre 2025. (...) En resumen, sí fracasó: el armado de Karina no solo no consolidó a LLA en Buenos Aires, sino que profundizó sus debilidades internas y electorales, marcando el inicio de una crisis para el oficialismo."

El doble juego de Misiones y Santa Fe con los ATN

Politikon Chaco: "En pleno conflicto con gobernadores, el viernes 12/09 Nación transfirió ATNs por $12.500 millones a 4 provincias".

  • No sorprende que Entre Ríos y Chaco se encuentren en la lista porque son aliadas de La Libertad Avanza.
  • Tampoco Misiones porque Carlos Rovira siempre es oficialista.
  • Pero sí llama la atención Santa Fe.

Vamos al resto del texto:

"En el medio del conflicto con gobernadores por el veto a la Ley que establecía una reforma en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el gobierno nacional transfirió el pasado viernes $ 12.500 millones a cuatro provincias por ese mismo concepto.

Las provincias que recibieron los ATN fueron Misiones por $ 4.000 millones; Entre Ríos por $ 3.000 millones; Santa Fe por $ 3.000 millones y Chaco por $ 2.500 millones. Si bien aún no se conoce con exactitud el tipo de emergencia manifestada que motivó estos envíos, lo relevante del caso es que se dio en un contexto de conflicto por este mismo instrumento y que, además, ya supera con creces lo transferido durante todo el pasado mes de agosto, cuando fueron por apenas $ 3.000 millones.

Entre Ríos es la provincia que sacó ventaja este ultimo tiempo, ya que el único envío de agosto fue para esa provincia y sumó otro ATN en septiembre, totalizando así $ 6.000 millones en ATN en los últimos dos meses. Cabe recordar que en esa provincia hay una alianza electoral entre los oficialismos provincial y nacional: el gobernador Frigerio cerró el acuerdo con La Libertad Avanza y presentan candidatos en conjunto, siendo los representantes de LLA los cabezas de lista tanto para Diputados como para Senadores. Lo mismo ocurre en Chaco, una de las provincias beneficiadas con ATN durante septiembre: los cabezas de lista para Diputados y para Senadores son de LLA que va en alianza con el oficialismo chaqueño.

En este marco, cabe recordar que los gobernadores Frigerio y Zdero fueron 2 de los 3 invitados a la primera reunión de la Mesa Federal (el otro fue Cornejo, de Mendoza), lanzada por el gobierno nacional luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y que constituyó además el “debut” del nuevo ministro del Interior Lisandro Catalán. Ante esto, el otorgamiento de ATN a esas dos provincias podría ser vista en clave electoral."

Los casos de Santa Fe y Misiones, las otras dos provincias beneficiadas, son distintos: no fueron convocados por la Casa Rosada y sus gobernadores sostuvieron importantes críticas hacia el oficialismo nacional en el último tiempo, además de que no tienen alianzas electorales en sus distritos. Los casos de Santa Fe y Misiones, las otras dos provincias beneficiadas, son distintos: no fueron convocados por la Casa Rosada y sus gobernadores sostuvieron importantes críticas hacia el oficialismo nacional en el último tiempo, además de que no tienen alianzas electorales en sus distritos.

¿Liliana Franco A o Liliana Franco B? Ud. elige

Liliana Franco es periodista de Ámbito Financiero acreditada en Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda. En la edición del lunes 15/09 los comentarios sobre el 'Mundo Karina' son previsibles, casi condescendientes. Pero luego hay una reflexión muy interesante sobre la economía (en recesión) que no ven los Milei ni el Grupo Anker a cargo de Economía, ARCA y el BCRA:

  • A partir del 2do. trimestre del año la actividad económica está estancada. Cuando sobre fin de mes se conozca el Estimador Mensual de Actividad Económica de julio seguramente la variación interanual volverá a ser negativa y los datos parciales de agosto y septiembre no vienen bien. Los economistas ya redujeron de 5% a 4,4% el crecimiento previsto para el año y algunos creen que podría ser inferior.
  • En materia de ingresos también se produjo un importante deterioro: la masa salarial (es decir los salarios multiplicados por la cantidad de puestos de trabajo) viene cayendo en términos reales desde marzo -entre febrero, el último pico, y julio disminuyó más de 4%-.
  • En los primeros 7 meses del año los sueldos resultantes de los convenios firmados por los mercantiles perdieron 0,7% contra la inflación, los obreros de la construcción 4,9%, los metalúrgicos 5% y los empleados públicos 6,5% .
  • En medios del comercio se afirma que en las últimas semanas “han caído mucho las ventas” al tiempo que “aumentaron las operaciones en negro”. Así, en agosto, la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires subió 10,3% en relación al mes anterior (Cámara Argentina de Comercio).
  • Las tasas de interés duplican o triplican la inflación anual prevista por los economistas (28%).

Por este motivo es ridículo el contenido de la entrevista que la propia Franco le hizo a Carla Martín Bonito, la heredera del insulso Daniel Funes de Rioja en la COPAL. Leamos:

"-¿Se está recuperando el consumo de alimentos y bebidas?

-El consumo se está recuperando de manera dispar según las categorías de alimentos y bebidas. En el caso de alimentos, es más consistente que en el caso de bebidas y, especialmente, de bebidas no alcohólicas, que aún no termina de marcar una tendencia de recuperación. En el primer semestre de 2025 las ventas minoristas de alimentos y bebidas crecieron 4,1% contra el mismo período del año pasado, aunque todavía se mantienen por debajo de la mayoría de los años previos (sólo superan a las registradas en 2019). La recuperación en alimentos es de 2,2% interanual y 4,9% en el acumulado enero-junio. En bebidas, en cambio, se observa caída interanual de 4,1% y estancamiento en el acumulado. El año pasado veníamos de caídas en los niveles de consumo para todos los rubros de alimentos. El fin del “stockeo” obliga a repensar estrategias comerciales: hoy el consumidor busca precio, busca promociones y busca consumir lo justo."

¡.....!

Topo Rodríguez mandó mensaje durísimo a Damián Reidel, Federico Sturzenegger y Javier Milei

En nombre de Fuerza Patria, Topo Rodríguerz (Consenso Federal / PJ) le advirtió a Damién Reidel, Federal Sturzenegger y Javier Milei que la privatizacion de Nucleoeléctrica Argentina cesará en 2027 cuando sea reestatizada:

"Los diputados y senadores que votaron la Ley Bases, le dieron al Presidente Javier Milei las "herramientas" para privatizar parcialmente una empresa pública modelo: Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).

Se trata de una compañía estatal eficiente y rentable, que tiene a su cargo la operación de tres centrales nucleares: Atucha I, Atucha II y Embalse. Las dos primeras en Lima (Zárate, provincia de Buenos Aires) y la tercera en el embalse del Río Tercero (Embalse, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba).

Basada en la producción de las tres centrales, NASA inyecta electricidad en el sistema interconectado nacional, la red de energía eléctrica que integra a toda la Argentina.

La empresa se está capitalizando fuertemente con proyectos de inversión real directa, concebidos e iniciados hace ya varios años, para aumentar la capacidad de producción y la eficiencia de la compañía.

Lo significativo es que esa inversión se está financiando principalmente con ingresos operativos propios, que provienen de la venta de energía.

A tal punto, que la deuda total de NASA representó, al cierre del año pasado, sólo el 8% de lo que la empresa invirtió para capitalizarse en un año.

Aún con ese gran esfuerzo, el año pasado Nucleoeléctrica obtuvo un resultado financiero positivo de $275.000 millones.

Milei le quitará al Estado argentino el 49% de NASA. Seguramente quienes compren lo harán de buena fe, pero tienen que saber que dentro de dos años vamos a reestatizar esas acciones, para que el 100% de la compañía vuelva a ser estatal.

Será la primera ley que se apruebe con el próximo gobierno. Todo legal."

Hablemos en serio: ¿Milei quiere Presupuesto 2026?

Javier Milei hablará este lunes 15/09 a las 21:00 por Cadena Nacional para la presentación del proyecto de Presupuesto 2026.

Pero, objetivamente, Milei no tiene número suficiente para aprobar un proyecto de Presupuesto que ratifique sus cortes y recortes. Esto ya sucedió en el pasado. La Argentina no tuvo Presupuesto 2024 y no tiene Presupuesto 2026. El Estado utiliza el Presupuesto 2023 actualizado por las necesidades de Milei.

Topo Rodríguez (Consenso Federal) macha desde hace tiempo que no habrá Presupuesto 2026:

"El Presidente @JMilei y el Ministro de Economía @LuisCaputoAR tienen decidido volver a prorrogar el Presupuesto Nacional, por tercer año consecutivo. Antes, Milei presentará el proyecto de ley por cadena nacional y lo enviará al Congreso. Ese es el compromiso escrito con el FMI, enviarlo. No aprobarlo. Transcurridas algunas semanas, el Presidente y su comparsa "denunciarán" que el Congreso es una "cueva de degenerados fiscales". Así, justificarán una vez más la prórroga del Presupuesto 2023 para el ejercicio 2026."

Karina Milei preocupa al Financial Times

Ciara Nugent en Financial Times:

"(...) Tal vez lo más dañino, dicen los analistas, es que Karina abogó por una fallida estrategia política de todo o nada, rechazando alianzas con partidos centristas y confiando en candidatos de baja calidad para expandir el advenedizo partido libertario.

“Karina no tiene experiencia política, por lo que confía demasiado en personas que no saben lo que hacen y a menudo toma decisiones basadas en resentimientos personales”, dijo Ignacio Labaqui, analista senior del grupo de investigación Medley Global Advisors. Labaqui afirmó que Milei podría ahora fortalecer la influencia de su asesor político Santiago Caputo, el estratega estrella a quien el presidente llamó el "arquitecto" de su victoria en 2023.

Caputo había instado al gobierno a alcanzar más acuerdos con la oposición. Sin embargo, el propio Milei ha arremetido con frecuencia contra los políticos moderados, llamando a cualquiera que vote en contra de sus medidas “enemigos de los buenos argentinos”.

“Deberíamos ser más pragmáticos”, dijo un funcionario del gobierno, quien no estaba autorizado a hablar públicamente. “Si no tienes aliados, la oposición será la primera en perjudicarte cuando la popularidad caiga”. Ése es el riesgo ahora que Milei se dispone a reiniciar las negociaciones con los gobernadores centristas cuyo apoyo será esencial si no logra los resultados esperados en las elecciones intermedias.

“¿Por qué me sentaría en una mesa a hablar con las mismas personas que no cumplieron su palabra antes?”, respondió Gustavo Sáenz, gobernador de la provincia de Salta, en una entrevista radial, afirmando que los libertarios habían “traicionado” una alianza temprana al llevar a cabo una campaña feroz en su contra en las elecciones provinciales.

Los inversores están siguiendo de cerca los problemas de Milei, dijo Kezia McKeague, directora general de McLarty Associates, que asesora a empresas multinacionales en Argentina. “Estamos en un período de mayor incertidumbre política de la que muchos esperaban”, dijo. “Los inversores no están dando la voz de alarma, pero piensan: 'Vaya, esto es un poco caótico ahora mismo. Esperaba un camino más tranquilo hacia las elecciones intermedias'”. (...)".

javier y karina milei
Los Milei.

Los Milei.

Karina Milei es "un lastre", según The Wall Street Journal

Ryan Dubé y Silvina Frydlewsky en The Wall Street Journal:

"Cuando Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, eligió a un exbanquero de Wall Street para dirigir la economía. Un profesor de Harvard se encargó de reducir la burocracia. Y a un exministro de Seguridad se le confió la lucha contra la delincuencia.

Pero para su socia más importante en el gobierno de Argentina, eligió a una pequeña vendedora de pasteles en Instagram: su hermana, Karina. Ahora, el nombramiento pone en peligro el futuro de sus planes de reestructurar la economía argentina, reducir drásticamente el gasto público descontrolado y arrasar con una clase política despreciada por corrupta. Pero para su socia más importante en el gobierno de Argentina, eligió a una pequeña vendedora de pasteles en Instagram: su hermana, Karina. Ahora, el nombramiento pone en peligro el futuro de sus planes de reestructurar la economía argentina, reducir drásticamente el gasto público descontrolado y arrasar con una clase política despreciada por corrupta.

(...) En vísperas de las elecciones provinciales, Karina supervisó una estrategia que alejó a los votantes de centroderecha al no lograr alianzas electorales, según analistas políticos. También socavó las frágiles alianzas del gobierno en el Congreso, lo que llevó a los legisladores de la oposición a proponer aumentos en las pensiones y las prestaciones por discapacidad. Milei vetó ambas medidas, lo que generó impopularidad entre la ciudadanía.

“Eso tuvo un gran impacto en la popularidad de Milei porque vetaba temas populares”, dijo Alejandro Catterberg, director de Poliarquía Consultores, una encuestadora con sede en Buenos Aires. “El gobierno estaba a la defensiva”.

Luego vino el escándalo de corrupción. En una grabación filtrada a medios locales, el director de la agencia argentina de discapacidad, Diego Spagnuolo, habló de compañías farmacéuticas que presuntamente pagaban sobornos a la hermana del presidente y a otros.

"Creo que el 3% le toca a Karina", dijo Spagnuolo en la grabación. "Sabes que están robando".

Milei arremetió contra Spagnuolo, quien fue despedido de su cargo. Antes del escándalo, era su amigo, tan cercano que disfrutaba escuchando ópera con Milei en la residencia presidencial.

“Todo lo que dijo es mentira”, dijo Milei recientemente.

El escándalo enfureció a los argentinos, y muchos se burlaron de la hermana del presidente. Una librería local ofreció un 3% de descuento en una biografía de Karina Milei. En los partidos de fútbol, los aficionados escribieron el 3% en la bandera de su equipo.

Casi el 60% de los argentinos cree que Karina debería renunciar, según la encuestadora Synopsis. (…)".

milei-karina-junin
Javier y Karina Milei, en el acto de LLA en Junín.

Javier y Karina Milei, en el acto de LLA en Junín.

