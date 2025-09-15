Lunes de cadena nacional: Javier Milei le habla a Karina ¿y a quién más? (El streaming zafa)

Live Blog Post

Karina Milei es "un lastre", según The Wall Street Journal

Ryan Dubé y Silvina Frydlewsky en The Wall Street Journal:

"Cuando Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, eligió a un exbanquero de Wall Street para dirigir la economía. Un profesor de Harvard se encargó de reducir la burocracia. Y a un exministro de Seguridad se le confió la lucha contra la delincuencia.

Pero para su socia más importante en el gobierno de Argentina, eligió a una pequeña vendedora de pasteles en Instagram: su hermana, Karina. Ahora, el nombramiento pone en peligro el futuro de sus planes de reestructurar la economía argentina, reducir drásticamente el gasto público descontrolado y arrasar con una clase política despreciada por corrupta.

(...) En vísperas de las elecciones provinciales, Karina supervisó una estrategia que alejó a los votantes de centroderecha al no lograr alianzas electorales, según analistas políticos. También socavó las frágiles alianzas del gobierno en el Congreso, lo que llevó a los legisladores de la oposición a proponer aumentos en las pensiones y las prestaciones por discapacidad. Milei vetó ambas medidas, lo que generó impopularidad entre la ciudadanía.

“Eso tuvo un gran impacto en la popularidad de Milei porque vetaba temas populares”, dijo Alejandro Catterberg, director de Poliarquía Consultores, una encuestadora con sede en Buenos Aires. “El gobierno estaba a la defensiva”.

Luego vino el escándalo de corrupción. En una grabación filtrada a medios locales, el director de la agencia argentina de discapacidad, Diego Spagnuolo, habló de compañías farmacéuticas que presuntamente pagaban sobornos a la hermana del presidente y a otros.

"Creo que el 3% le toca a Karina", dijo Spagnuolo en la grabación. "Sabes que están robando".

Milei arremetió contra Spagnuolo, quien fue despedido de su cargo. Antes del escándalo, era su amigo, tan cercano que disfrutaba escuchando ópera con Milei en la residencia presidencial.

“Todo lo que dijo es mentira”, dijo Milei recientemente.

El escándalo enfureció a los argentinos, y muchos se burlaron de la hermana del presidente. Una librería local ofreció un 3% de descuento en una biografía de Karina Milei. En los partidos de fútbol, los aficionados escribieron el 3% en la bandera de su equipo.

Casi el 60% de los argentinos cree que Karina debería renunciar, según la encuestadora Synopsis. (…)".