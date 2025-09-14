En el cumple feliz de Thomas Müller, Lionel Messi la pasó mal

El encuentro comenzó con un ritmo intenso, con el local ganando posiciones tanto en el 1er. tiempo como en el complementario.

Con este triunfo, los canadienses enviaron un mensaje salvaje a toda la liga. Philadelphia, que llegaba como líder general, fue superado en cada sector del campo y padeció la efectividad y el orden de un equipo que atraviesa su mejor momento del año.

Los Whitecaps -3 títulos consecutivos en el Campeonato Canadiense- quieren demostrar que su fútbol también vale en territorios desconocidos, y ahí está la MLS Cup, el trofeo que jamás pudieron tocar.

Con el alemán Thomas Müller como referente absoluto, el equipo que entrena el danés Jesper Sorensen intentan lo que nunca pudieron: resultar protagonistas de la postemporada y dejar huella en los Audi Playoffs, para los que están clasificados desde finales de agosto.

Superaron al Philadelphia Unión que entrena Bradley Carnell, con sello de equipo disciplinado y tácticamente flexible, capaz de cerrar espacios y lastimar en los momentos justos. Las estrellas del líder del Este -Tai Baribo, Bruno Damiani y Milan Iloski- pasaron desapercibidos.

Desde que aterrizó en Vancouver, el atacante alemán se ha convertido en un líder total para el plantel, que busca dominar con balón y presionar alto, con jugadores tales como el paraguayo Andrés Cubas y el británico - estadounidense Sebastian Berhalter.

Lionel Messi

El lado opuesto fue Lionel Messi y el Inter Miami CF.

La jugada clave del partido ocurrió cuando Lionel Messi tuvo la chance de abrir el marcador desde los 12 pasos. Él intentó 'picar' el penal, pero el arquero croata Kristijan Kahlina adivinó la intención, se quedó parado en el centro del arco y le tapó el disparo.

Luego, el Inter Miami CF no remontó la situación y fue derrotado por el Charlotte FC 3-0 en Carolina del Norte.

Dato: fue la 9na. victoria consecutiva del equipo del Charlotte en la temporada de la MLS.

Comienzan a ocuparse las vacantes de los playoffs. De hecho el sábado 13/09 también FC Cincinnati se aseguró un puesto, después de una victoria sufrida de 2-1 ante Nashville SC en la Jornada 33.

Los Playoffs comenzarán el 22/10 con los partidos de Wild Card.

La MLS Cup presentada por Audi se jugará el 06/12.

Los puestos 1 al 7 de cada conferencia clasifican a la Ronda 1 (Serie al mejor de 3 partidos).

Los puestos 8 y 9 de cada conferencia disputan los partidos de Wild Card.

Los puestos 10 al 15 de cada conferencia no clasifican a la postemporada.

