La vasectomía tiene retorno y se incrementa, informa el Hospital de Clínicas de la UBA

Deseo de paternidad futura con una nueva pareja (causa predominante). Cambio en el proyecto reproductivo de la pareja estable (ej.: deseo de tener más hijos).

Clínicas: Técnica y consideraciones quirúrgicas

Vasectomía: Procedimiento ambulatorio bajo anestesia local. Consiste en la sección/oclusión de los conductos deferentes, impidiendo el paso de espermatozoides al eyaculado. No afecta la función eréctil, el deseo sexual, la eyaculación ni la producción hormonal.

image VASOVASOSTOMÍA

Vasovasostomía: Procedimiento de microcirugía reconstructiva para reconectar los conductos deferentes. Duración aproximada: 3 horas. La recuperación es rápida, pero se recomienda esperar entre 12-15 meses para intentar una concepción espontánea.

El factor pronóstico más crítico para el éxito de la vasovasostomía es el tiempo transcurrido desde la vasectomía

< 10 años: Tasa de éxito del 75-80%.

> 10 años: Tasa de éxito disminuye a aproximadamente un 20%.

Abordaje Clínico Interdisciplinario

La decisión de proceder con una reversión debe ser tomada de manera interdisciplinaria (Urología/Andrología junto con Medicina Reproductiva). La evaluación debe incluir:

Edad de la pareja y reserva ovárica.

Expectativas reproductivas del paciente/pareja.

Consideración de biopsia testicular y criopreservación de espermatozoide de manera concomitante, como plan B para técnicas de reproducción asistida (TRA) en caso de que la reversión no sea exitosa o el semen no presente espermatozoides tras la misma.

Tanto la vasectomía como la vasovasostomía son procedimientos urológicos consolidados. Es fundamental el consentimiento informado previo a la vasectomía, enfatizando su carácter de método definitivo, aunque exista la posibilidad de reversión, cuyos resultados no están garantizados y dependen en gran medida del factor tiempo. El abordaje debe ser personalizado y considerar todas las opciones de reproducción disponibles.

