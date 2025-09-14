Según información basada en datos del Dr. Mariano Cohen, Jefe de Sección Andrología del Hospital de Clínicas(UBA), y publicaciones en IntraMed, se observa un incremento sostenido en la demanda de vasovasostomía (procedimiento de reversión de las vasectomías en Argentina. ¿Se trata de un ánimo de paternidad?
VASOVASOSTOMÍA Y PATERNIDAD
La vasectomía tiene retorno y se incrementa, informa el Hospital de Clínicas de la UBA
Por qué aumentó la demanda de reversión de vasectomía en Argentina (vasovasostomía): consideraciones clínicas en el contexto argentino post-legalización
El aumento en la realización de vasectomías, impulsado por un cambio cultural en la responsabilidad anticonceptiva, conlleva un aumento esperado en la demanda de su reversión. El fenómeno corre en paralelo al aumento significativo en la realización de vasectomías como método anticonceptivo definitivo. Datos del Hospital de Clínicas (UBA) indican que:
- Las vasectomías se quintuplicaron, pasando de 22 (2019) a 145 (2022) procedimientos anuales.
- Las reversiones mostraron un aumento correlativo, de menos de 4 anuales a 7 ya en 2025.
Etiología del arrepentimiento: Paternidad
Según recientes estudios y papers clínicos, el índice de arrepentimiento post-vasectomía oscila entre el 2-6%. Las causas principales de consulta para reversión en la práctica local son:
- Deseo de paternidad futura con una nueva pareja (causa predominante).
- Cambio en el proyecto reproductivo de la pareja estable (ej.: deseo de tener más hijos).
Clínicas: Técnica y consideraciones quirúrgicas
Vasectomía: Procedimiento ambulatorio bajo anestesia local. Consiste en la sección/oclusión de los conductos deferentes, impidiendo el paso de espermatozoides al eyaculado. No afecta la función eréctil, el deseo sexual, la eyaculación ni la producción hormonal.
Vasovasostomía: Procedimiento de microcirugía reconstructiva para reconectar los conductos deferentes. Duración aproximada: 3 horas. La recuperación es rápida, pero se recomienda esperar entre 12-15 meses para intentar una concepción espontánea.
El factor pronóstico más crítico para el éxito de la vasovasostomía es el tiempo transcurrido desde la vasectomía
- < 10 años: Tasa de éxito del 75-80%.
- > 10 años: Tasa de éxito disminuye a aproximadamente un 20%.
Abordaje Clínico Interdisciplinario
La decisión de proceder con una reversión debe ser tomada de manera interdisciplinaria (Urología/Andrología junto con Medicina Reproductiva). La evaluación debe incluir:
- Edad de la pareja y reserva ovárica.
- Expectativas reproductivas del paciente/pareja.
- Consideración de biopsia testicular y criopreservación de espermatozoide de manera concomitante, como plan B para técnicas de reproducción asistida (TRA) en caso de que la reversión no sea exitosa o el semen no presente espermatozoides tras la misma.
Tanto la vasectomía como la vasovasostomía son procedimientos urológicos consolidados. Es fundamental el consentimiento informado previo a la vasectomía, enfatizando su carácter de método definitivo, aunque exista la posibilidad de reversión, cuyos resultados no están garantizados y dependen en gran medida del factor tiempo. El abordaje debe ser personalizado y considerar todas las opciones de reproducción disponibles.
