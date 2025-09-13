Dermatitis atópica: Un problema de la piel que no debe ser subestimado

Se manifiesta a través de brotes recurrentes en la piel. Estos brotes se caracterizan por grietas, picazón o prurito intenso y persistente, lo cual puede generar dolor, enrojecimiento, costras, secreciones e infecciones.

Dra. Leisa Molinari (3) Dra. Leisa Molinari, médica dermatóloga.

Factores desencadenantes

Aunque es frecuente en la infancia, se sabe que entre el 3 % y el 10 % afecta al adulto. La DA del adulto hace referencia a este padecimiento cuando se manifiesta a partir de los 12 años.

Puede aparecer con lesiones desde edades tempranas o surgir de nuevo en la adultez. Este dato es muy importante para el diagnóstico.

En su etiología están implicados factores genéticos y ambientales. Entre los vinculados al ambiente se encuentran la sudoración excesiva, la duración y la temperatura del baño muy caliente, el empleo de jabones fuertes, lociones irritantes, la ropa de lana o nylon, el clima seco, algunos irritantes, alérgenos, entre otros.

La mayoría de quienes la padecen tienen una base atópica con otras manifestaciones, como rinitis alérgica, que se caracteriza por una secreción nasal constante, o conjuntivitis a repetición.

En estos casos, puede verse un empeoramiento de la afección de la piel durante períodos de alta concentración de alérgenos en el ambiente, como la primavera y el otoño.

Las manifestaciones clínicas en la DA del adulto suelen verse enfocadas a placas de piel engrosada, que se localizan en nuca, caras laterales de cuello, flexuras de extremidades y dorso de muñecas.

Si bien la sensibilización a alérgenos ambientales o alimentarios se ha vinculado con esta patología, no parece ser su causa principal. Sin embargo, podría contribuir en un subgrupo de pacientes con formas graves de la misma.

Para quienes padecen dermatitis atópica moderada a severa, existen opciones como la fototerapia o el tratamiento sistémico, que son conocidos y utilizados.

Opciones de tratamiento disponibles

Actualmente, los corticoides tópicos (en crema, pomada o loción) son la base del tratamiento contra el eczema en momentos de brote. La mejor manera de obtener el máximo beneficio y sin notar ningún tipo de efecto adverso es seguir siempre la pauta que marque el médico.

No debemos usar más crema de la necesaria ni durante más tiempo del recomendado. A la hora de aplicarla, es mejor una cantidad pequeña y bien extendida, ya que se facilita la absorción. Unos minutos después de la colocación, se puede utilizar una crema emoliente para hidratar la piel y favorecer la absorción del corticoide.

Otros tratamientos disponibles son los antihistamínicos. Por otro lado, los antibióticos (especialmente aquellos específicos para S. Aureus, una bacteria muy frecuente en la piel) pueden ser de gran utilidad en el control de los brotes, en especial si están claramente infectados.

También, en el panorama actual, se abre una nueva opción prometedora. Se trata de un medicamento que forma parte de la familia de los llamados “fármacos biológicos”, un anticuerpo que tiene la capacidad de modular la respuesta inmunitaria en personas con dermatitis atópica.

Se administra mediante inyecciones subcutáneas cada dos semanas y está indicado para aquellos pacientes para los cuales el tratamiento tópico no es suficiente y otros tratamientos sistémicos no son aconsejables debido a efectos adversos.

Cuidados cotidianos que hacen la diferencia

Algunas recomendaciones fundamentales a tener en cuenta son:

Realizar baños cortos

Usar agua templada y jabones neutros o hipoalergénicos

Secar la piel suavemente sin frotar

Humectación luego del baño con cremas

Utilizar prendas de algodón

Evitar la lana o fibras sintéticas

No abrigarse demasiado

Usar las uñas cortas y limpias

Conservar la temperatura del hogar templada y los ambientes limpios y ventilados

Sin embargo, debemos recordar que cada individuo es único, y no hay un enfoque que sea efectivo para todos. Siempre se recomienda consultar con un dermatólogo para determinar el tratamiento adecuado para cada caso.

En resumen, comprender los desafíos y las opciones de tratamiento es clave para mejorar la vida de quienes conviven con dermatitis atópica. La atención médica continua y el acompañamiento adecuado permiten que cada paciente pueda llevar una vida más plena, a pesar de los brotes y las limitaciones que impone la enfermedad.

Cada persona necesita un abordaje personalizado, pero hay un denominador común: el fuerte impacto que la DA genera en lo emocional, lo social y lo laboral. Hablar de dermatitis atópica es hablar de calidad de vida.

En este Día Mundial, el mensaje es contundente: la dermatitis atópica no debe ser invisibilizada ni subestimada. Requiere empatía, diagnóstico oportuno y acceso a tratamientos eficaces que garanticen a cada persona vivir con menos dolor y más dignidad.

----------

Más noticias en Urgente24

"Excelente": El hábito secreto de Bill Gates para mejorar su concentración

El sorprendente beneficio de caminar rápido para tus huesos

6 alimentos ricos en proteínas que come un médico al que no le gusta la carne

5 frutas ricas en potasio que no son banana (plátano)

4 hábitos sencillos para cuidar tu sistema digestivo, según gastroenterólogo