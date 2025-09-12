"Excelente": El hábito secreto de Bill Gates para mejorar su concentración

Gates cuenta que hizo cosas extremas en su vida para mejorar la concentración, como dejar de escuchar música y dejar de ver televisión a los veintitantos. "Lo hice porque pensé que me distraerían y me harían olvidar el software", confesó.

Tranquilos, eso sólo duró unos pocos años. Gates volvió a escuchar música y ver televisión.

"Cuando evitaba la música y la televisión con la esperanza de mantener la concentración, sabía que muchas otras personas usaban la meditación para lograr fines similares. Pero no me interesaba", confesó el empresario.

Y continuó: "Pensaba que la meditación era algo místico, ligado de alguna manera a la reencarnación, y no me lo creía".

meditación atención plena freepik.jpg La meditación ayuda a mejorar la concentración / Imagen de Freepik.

Meditación, un ejercicio para la mente

Para sorpresa de Bill Gates, y de su familia, la meditación terminó por convertirse en un hábito y ejercicio para su mente.

"Ahora veo que la meditación es simplemente ejercicio para la mente, similar a cómo ejercitamos los músculos al practicar deporte", explicó Gates.

¿Lo mejor? No necesitas dedicarle mucho tiempo para obtener beneficios. El fundador de Microsoft dice que medita dos o tres veces por semana, unos 10 minutos cada vez.

En un estudio publicado en el British Journal of Health Psychology, investigadores de las Universidades de Bath y Southampton encontraron que, 10 minutos diarios de práctica de mindfulness (un tipo de meditación) puede ser beneficiosa.

De acuerdo con la investigación, tan sólo 10 minutos de atención plena pueden mejorar el bienestar, aliviar la depresión y la ansiedad, y ayudar a las personas a estar más motivadas para mejorar su estilo de vida.

Ahora para Bill Gates la meditación "es una herramienta excelente para mejorar mi concentración. También me ha ayudado a desconectar y a liberarme de cualquier pensamiento o emoción presente".

Si quieres probar la meditación, Bill Gates recomienda conseguir una copia del libro de Andy Puddicombe, "The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness", que lo hizo cambiar su opinión sobre la meditación y convertirla en un hábito en su vida.

-----------

Más noticias en Urgente24

5 frutas ricas en potasio que no son banana (plátano)

3 avances contra el Alzheimer que impresionan a Bill Gates: "Estoy sorprendido"

4 hábitos sencillos para cuidar tu sistema digestivo, según gastroenterólogo

Beber esto en la noche puede hacerte dormir mejor, dicen expertos en sueño

Esta dieta reduce los síntomas de depresión en un enorme 70%, según estudio