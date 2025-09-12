Máximo Kirchner: El triunfo "de todos", el "bodegón" de Milei y el "mufa" Sturzenegger

"El triunfo es de todos. De Axel, de (Federico) Achával, de Mariel (Fernández), de (Federico) Susbielles en Bahía Blanca. Es de todos, después que haya sectores que quieran (atribuirse el triunfo) está bien, es parte de la militancia. El problema es que cuando lo hace un sector algunos se ponen muy nerviosos y cuando lo hacen otros, parece que hay que acusarlos de algo. Hay que metabolizar las diferencias", subrayó en plan dialoguista.

Para Máximo Kirchner, la derrota de LLA en los comicios bonaerense marcó "el primer reflejo social en la provincia de Buenos Aires", por lo que "el Presidente debe analizar seriamente qué rumbo va a seguir" porque "esto no se trata de comprobar las creencias de uno hasta un punto donde ves que no funciona para el conjunto".

"Ojalá tengan la capacidad de reconducir el proceso porque en el medio está la vida de millones de familias argentinas", señaló Máximo, quien consideró que es un error " creer que, de manera mágica, si la otra fuerza política no existe, la economía funciona". Y retrucó: "Entonces la dictadura debería haber sido un gran abanico de éxitos económicos y no lo fue. Termina con 300 puntos de inflación. Así recibió el país (Raúl) Alfonsín".

Al referirse al slogan libertario de "kirchnerismo nunca más", el diputado destacó: "Es la idea de la supresión del otro. Cuando uno va a elecciones trata de tener la responsabilidad de aquello que propone en una campaña lo pueda cumplir. Es la primer condición que tenemos que tener porque sino después las sociedades se frustran y se alejan de los procesos electorales. Uno a veces ve que dicen 'kirchnerismo nunca más' y se queda como medio… es mi apellido, ¿no?".

Máximo Kirchner: "El Gobierno está más cerca de poner un bodegón"

Luego, el diputado comentó las medidas tomadas por Javier Milei tras la derrota electoral e ironizó sobre el reciente llamado a los gobernadores "aliados" para dialogar con el Ejecutivo nacional en una nueva Mesa Política Federal. "Fueron muy pocos gobernadores. Ponen mesas en todos lados. Están más cerca de poner un bodegón que de sacar el país adelante", sentenció.

Respecto de los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica que representaba más fondos para el Garrahan, señaló que demuestra una interpretación equivocada por parte del Gobierno.

"Fue una catarata de vetos. Es una lectura incorrecta la que está haciendo (del resultado de la elección bonaerense). Está enmarcado en la sobreactuación y en los pedidos del FMI, que este tipo de leyes no las quiere", sostuvo.

La "soberbia" de Caputo y el "mufa" Sturzenegger

"Uno escucha al ministro de Economía (Luis Caputo) hablar y habla con una agresividad y soberbia tan pocas veces vista para un ministro de Economía con tan pocos éxitos", disparó contra el funcionario al que Mauricio Macri definió como el "Messi de las finanzas" y Javier Milei catalogó como "el mejor ministro de la historia".

En esa línea, continuó: " Maradona canchereaba, pero ¡apiló a siete ingleses! Este (por Caputo) nos entregó a los ingleses, no apiló ingleses. Habla con un nivel de soberbia muy grande".

"Uno recuerda las palabras de Milei allá en el tiempo que dijo que este ministro había dilapidado 15 mil millones del Fondo. Y ahora está haciendo otra vez lo mismo", apuntó.

Más adelante, en otro tramo distendido de la charla, se refirió a Federico Sturzenegger. Le preguntaron con qué integrante del Gobierno nacional "se agarraría a piñas" en una noche de boxeo. Y si bien eludió la respuesta directa, habló del ministro de Desregulación: "Yo a Sturzenegger lo describí en un acto en Avellaneda. Dije que iba a volver por tercera vez", recordó.

"Es hincha de Gimnasia, estoy destacando positivo, que es hincha de un club sufrido", bromeó Máximo Kirchner, sobre la institución de la que también es hincha su madre. "No ganó nunca", reafirmó sobre el carácter sufrido del Lobo platense.

"Aparte, vos no sabés si es mufa. Porque todos los gobiernos que integra terminan mal. No sé si es malo técnicamente o mufa", profundizó sobre Sturzenegger.

