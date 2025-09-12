Estafa sin fin: El regreso del estafador de muebles pese a la condena judicial

"Me puse loco cuando vi el nombre. Fui al local, conté todo lo que había pasado, y finalmente logramos que nos devolviera la plata. Pero no puedo entender cómo, después de todo lo que pasó, sigue operando igual", señaló la víctima.

La estafa original: 52 clientes y $15 millones en perjuicio

El caso original estalló cuando se comprobó que la empresa no tenía capital propio ni solvencia económica para fabricar o adquirir los muebles que ofrecía. Tampoco contaba con stock en depósito. Todo era una fachada para recibir pagos de los clientes y no cumplir con las entregas.

El Juzgado en lo Correccional N° 5, a cargo del juez Leonardo Celsi, lo condenó junto a otros dos socios por un perjuicio económico total que superó los $15 millones. Pese a la gravedad del caso, el principal responsable accedió al arresto domiciliario por cuestiones de salud.

estafa 2

¿Cómo sigue la causa tras la nueva denuncia de estafa?

El denunciante presentó el comprobante de la transferencia y las capturas de pantalla donde se evidencian las excusas del vendedor por las demoras en la entrega. Estos nuevos elementos podrían reabrir la discusión judicial sobre si el condenado violó las condiciones de su prisión domiciliaria al volver a ejercer la misma actividad fraudulenta.

Por ahora, el caso sigue sumando indignación, un condenado por estafa que, pese a la sentencia, parece haber encontrado la manera de seguir operando como si nada hubiese pasado.

Más noticias en Urgente24

La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro