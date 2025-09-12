El caso de la estafa de la empresa de muebles que sacudió a decenas de familias entre 2021 y 2022 volvió a estar en el centro de la escena. A pesar de haber sido desmantelada y condenando al responsable en diciembre del año pasado a 4 años y 6 meses de prisión por estafar a 52 clientes con ventas de muebles que jamás entregó, un denunciante asegura que el hombre regresó al negocio con otro nombre comercial y bajo arresto domiciliario.
CASO LA TIENDITA ONLINE
Estafa sin fin: El regreso del estafador de muebles pese a la condena judicial
El caso sigue sumando indignación, un condenado por estafa que, pese a la sentencia, parece haber encontrado la manera de seguir operando.
Según la denuncia, el comerciante, quien había operado a través de la firma “La Tiendita Online”, ahora estaría utilizando una nueva marca para repetir la misma maniobra, vender muebles que no existen o que nunca llegan a destino. Lo más sorprendente es que, pese a la condena, sigue realizando operaciones bancarias a su nombre.
¿Qué dijo la víctima sobre la nueva estafa?
El último episodio fue relatado por un cliente que, con la ilusión de regalarle un sillón a su esposa, terminó enfrentándose cara a cara con el responsable. El hombre compró el mueble por $780.000 en cuotas a través de una tienda con presencia online y local físico.
Primero, le prometieron la entrega para el sábado, luego para el lunes. Ante las reiteradas excusas, el cliente verificó el nombre del destinatario de la transferencia y descubrió que era el mismo que había estado detrás de “La Tiendita Online”, la firma que había acumulado denuncias por estafa en el pasado.
"Me puse loco cuando vi el nombre. Fui al local, conté todo lo que había pasado, y finalmente logramos que nos devolviera la plata. Pero no puedo entender cómo, después de todo lo que pasó, sigue operando igual", señaló la víctima.
La estafa original: 52 clientes y $15 millones en perjuicio
El caso original estalló cuando se comprobó que la empresa no tenía capital propio ni solvencia económica para fabricar o adquirir los muebles que ofrecía. Tampoco contaba con stock en depósito. Todo era una fachada para recibir pagos de los clientes y no cumplir con las entregas.
El Juzgado en lo Correccional N° 5, a cargo del juez Leonardo Celsi, lo condenó junto a otros dos socios por un perjuicio económico total que superó los $15 millones. Pese a la gravedad del caso, el principal responsable accedió al arresto domiciliario por cuestiones de salud.
¿Cómo sigue la causa tras la nueva denuncia de estafa?
El denunciante presentó el comprobante de la transferencia y las capturas de pantalla donde se evidencian las excusas del vendedor por las demoras en la entrega. Estos nuevos elementos podrían reabrir la discusión judicial sobre si el condenado violó las condiciones de su prisión domiciliaria al volver a ejercer la misma actividad fraudulenta.
Por ahora, el caso sigue sumando indignación, un condenado por estafa que, pese a la sentencia, parece haber encontrado la manera de seguir operando como si nada hubiese pasado.
Más noticias en Urgente24
La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días
El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro