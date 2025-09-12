Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico declararon ayer (11/9) en la causa que les inició la ministra Patricia Bullrich por presunto espionaje ilegal a Karina Milei. A pesar de la denuncia, Rial anticipó novedades sobre Diego Spagnuolo pero antes, Federico reveló un pago que apunta a la hermana presidencial en otra causa.
MAURO FEDERICO
"Apareció por primera vez en un contrato el pago de 'gastos' por adelantado del 3%"
El periodista Mauro Federico declaró por la denuncia de Bullrich de espionaje ilegal a Karina Milei y tras eso reveló un pago del 3% en un contrato.
Cerimedo y la “pieza que faltaba”
En declaraciones a Radio 10 este viernes (12/9) tras declarar ayer en la causa por presunto espionaje ilegal que le inició Patricia Bullrich, el periodista Mauro Federico hizo referencia a la declaración del asesor libertario Fernando Cerimedo -que ratificó los dichos de Spagnuolo sobre coimas- y a una fuente de la fiscalía que le comentó: “Cerimedo aportó la pieza que faltaba para terminar de cerrar una parte de la investigación, que sigue”.
Sobre la continuidad de la pesquisa, Federico explicó: “Y ojo que la droguería Suizo Argentina está en la mira, no solo por discapacidad (la compra de medicamentos y los retornos), van a estar en la mira por otros conflictos y otras cuestiones”.
“ La empresa que está en la mira es la misma de los pañales con otro organismo público, porque la licitación estuvo armada y direccionada para que la gane esa empresa”, afirmó el periodista.
Federico se refiere al escándalo de los pañales del PAMI cuando en abril pasado se lanzó una licitación pública por la cual fue adjudicado el negocio -y uno de los 3 contratos más importantes del organismo- el 7 de mayo a Urbano Express SA, por $466.554 millones y un plazo de 36 meses.
Las dudas surgieron cuando solo Urbano llegó a presentar la documentación requerida debido al corto tiempo que se otorgó para el trámite y el escándalo escaló cuando las competidoras que quedaron afuera acusaron públicamente al PAMI de armar un proceso licitatorio a medida de Urbano.
Aparece el 3% en un contrato
“En la causa de los pañales, encontramos un detalle con la empresa Urbano –Urbano Express que se vincula a los Menem- como no tienen pañales compraban a empresas que aparecen objetadas por el PAMI y otros organismos…direccionaban la operación para que la ganara esta empresa”, contó Federico.
En esos negocios, siempre según la versión de Mauro Federico de fuentes judiciales de la causa “aparece por primera vez en un contrato el pago adelantado para ‘gastos’ del 3%”.
“Tenían que pagarlo por adelantado y lo dejaron asentado en un contrato, eso ya fue aportado a la Justicia también”, concluyó.
Cabe recordar que el 12/5 el vocero presidencial Manuel Adorni salió a negar las versiones de sobreprecios en pañales del PAMI. Acusó a un grupo de empresas de hacer “lobby” contra los adultos mayores y dejó en manos de la Justicia la investigación aunque no contestó sobre la continuidad de los funcionarios sospechados.
Adorni anunció que “PAMi estableció nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio” que implica “un ahorro de $ 5.000 millones” al erario mediante una “licitación pública” y además precisó que “se va a quitar a todos los intermediarios”.
Las medidas también se tomaron, “para evitar que ningún vivo pueda venderlos en marketplace ”, añadió el funcionario.
En respuesta a las acusaciones contra el Gobierno por el grupo de empresas que plantearon quejas, Adorni mencionó que“un conjunto de empresas firmaron un acuerdo donde se comprometieron a no participar del proceso de licitación”.
“Ni los pañales son más caros y se cumplió la normativa de PAMI vigente”, sentenció el vocero intentando refutar las denuncias periodísticas, sobre las que indicó: "Suelen recrudecer las fake news en tiempos electorales".
--------------
