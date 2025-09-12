"Apareció por primera vez en un contrato el pago de 'gastos' por adelantado del 3%"

Federico se refiere al escándalo de los pañales del PAMI cuando en abril pasado se lanzó una licitación pública por la cual fue adjudicado el negocio -y uno de los 3 contratos más importantes del organismo- el 7 de mayo a Urbano Express SA, por $466.554 millones y un plazo de 36 meses.

Las dudas surgieron cuando solo Urbano llegó a presentar la documentación requerida debido al corto tiempo que se otorgó para el trámite y el escándalo escaló cuando las competidoras que quedaron afuera acusaron públicamente al PAMI de armar un proceso licitatorio a medida de Urbano.

Aparece el 3% en un contrato

“En la causa de los pañales, encontramos un detalle con la empresa Urbano –Urbano Express que se vincula a los Menem- como no tienen pañales compraban a empresas que aparecen objetadas por el PAMI y otros organismos…direccionaban la operación para que la ganara esta empresa”, contó Federico.

javier y karina milei Karina Milei y el pago del 3% que habría quedado registrado en un contrato que obra en la justicia. Foto: NA

En esos negocios, siempre según la versión de Mauro Federico de fuentes judiciales de la causa “aparece por primera vez en un contrato el pago adelantado para ‘gastos’ del 3%”.

“Tenían que pagarlo por adelantado y lo dejaron asentado en un contrato, eso ya fue aportado a la Justicia también”, concluyó.

Cabe recordar que el 12/5 el vocero presidencial Manuel Adorni salió a negar las versiones de sobreprecios en pañales del PAMI. Acusó a un grupo de empresas de hacer “lobby” contra los adultos mayores y dejó en manos de la Justicia la investigación aunque no contestó sobre la continuidad de los funcionarios sospechados.

Adorni anunció que “PAMi estableció nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio” que implica “un ahorro de $ 5.000 millones” al erario mediante una “licitación pública” y además precisó que “se va a quitar a todos los intermediarios”.

image

Las medidas también se tomaron, “para evitar que ningún vivo pueda venderlos en marketplace ”, añadió el funcionario.

En respuesta a las acusaciones contra el Gobierno por el grupo de empresas que plantearon quejas, Adorni mencionó que“un conjunto de empresas firmaron un acuerdo donde se comprometieron a no participar del proceso de licitación”.

“Ni los pañales son más caros y se cumplió la normativa de PAMI vigente”, sentenció el vocero intentando refutar las denuncias periodísticas, sobre las que indicó: "Suelen recrudecer las fake news en tiempos electorales".

--------------

Más noticias en Urgente24:

Duro panorama en Ternium: Cada vez hay más despidos

Victoria Villarruel posteó: "inquietante que en América presidentes democráticos terminen presos".

Marcelo Tinelli amenaza escribir su drama con Gustavo Scaglione

FBI a full: Publican video donde se ve escapar al asesino de Kirk